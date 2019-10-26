Номинальные хозяева поля уверенно выиграли первый после увольнения главного тренера Александра Григоряна матч – 3:0. "Тамбов" вывел на игру экс-помощник Григоряна Сергей Первушин, который исполняет обязанности бывшего шефа.

«Тамбов» уверенно выиграл первый матч после увольнения Григоряна

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