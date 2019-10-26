РПЛ

РИА НовостиРИА Новости«Тамбов» разгромил «Уфу» в матче чемпионата России

"Тамбов" одержал победу на "Уфой" в матче 14-го тура чемпионата России по футболу. Встреча, прошедшая в субботу в Саранске, завершилась со счетом 3:0 в пользу "Тамбова". В составе победителей голы забили Михаил Костюков (12-я минута), Владимир Обухов (64-я) и Адесойе Ойеволе (66-я).
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Тамбов» разгромил «Уфу» в 14-м туре РПЛ

ODDS.ru08:52

«Тамбов» разгромил «Уфу» в матче 14-го тура чемпионата России

МК-Спорт09:06

«Тамбов» разгромил «Уфу» в матче РПЛ

Чемпионат08:53

Ойеволе: «Когда забивал гол, я не выполнил тренерскую установку»

Sport24.ru09:15

ФК «Тамбов» одержал первую крупную победу в РПЛ

Онлайн Тамбов.ру09:20

«Уфа» впервые за год потерпела крупное поражение

Спорт-Экспресс08:58

«Тамбов» в первом матче без Григоряна разгромил «Уфу»

Газета.Ru09:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 09:40, Ашберн
Происшествия

Люди пострадали при взрыве сейфа в квартире в Новокузнецке

REGNUM 07:08
Политика

Зеленский приехал в зону разведения сил в Донбассе

Украинский лидер Владимир Зеленский прибыл на позиции националистов в зоне разведения сил в Донбассе, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:35
Футбол

Макгрегор назвал своего любимого футболиста. Тот ответил ирландцу

Ирландский боец смешанного стиля и бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор назвал своего любимого футболиста.
Чемпионат вчера в 11:18
Общество

Выбрана победительница конкурса красоты «Мисс Земля-2019»

Победителем конкурса красоты "Мисс Земля-2019" стала представительница Пуэрто-Рико Нелли Пиментел.
Газета.Ru 07:42
Космос

Российскую «Ангару» достроят только к 2025 году

Тяжелая ракета семейства «Ангара» будет отвечать требованиям Минобороны к 2025 году, заявил РИА Новости генеральный конструктор конструкторского бюро (КБ) «Салют» (входит в «Центр Хруничева») Сергей Кузнецов.
Lenta.ru вчера в 12:22
Политика

Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1»

Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации в Донбассе.
РБК 02:58
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену Оксану Тарасову

Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену Оксану Тарасову. Экс-супруга опубликовала скриншот страницы с сайта Мосгорсуда.
Актуальные Новости 00:53
Происшествия

Назван возможный мотив напавшего на сослуживцев в Забайкалье

REGNUM 09:08
Армия и оружие

В Минобороны назвали бандитизмом захват США нефтяных полей в Сирии

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что Вашингтон, удерживая под своим контролем нефтяные месторождения на востоке САР вместо борьбы с терроризмом, занимается «международным государственным бандитизмом».
Журналистская правда 03:43
Фигурное катание

Тарасова прокомментировала провал Медведевой на Гран-при

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о выступлении российской фигуристки на этапе серии Гран-при Skate Canada.
Lenta.ru 08:47
Общество

Участник «Голоса» объяснил отказ пожимать руку Сюткину

Участник вокального шоу «Голос» на Первом канале Даниил Королев не пожал руку российскому певцу Валерию Сюткину, потому что переволновался.
Lenta.ru 07:55
Футбол

Игроки молодежных команд «Ахмата» и «Арсенала» устроили драку на поле

Игроки молодежных команд грозненского "Ахмата" и тульского "Арсенала" устроили массовую драку прямо во время матча.
РИА Новости 06:09
Футбол

«Манчестер Сити» одержал крупную победу над «Астон Виллой» в АПЛ

RT на русском 09:23
Футбол

Тедеско поделился мыслями о тактике перед игрой с «Локомотивом»

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско поделился мыслями о тактике перед игрой с "Локомотивом" в рамках 14-го тура чемпионата России по футболу.
Газета.Ru 08:52
Политика

Захарова отметила работу системы США на слом Бутиной

Известия 06:11
Авто

Haval может начать в РФ выпуск нового кроссовера

Компания Haval вернет внедорожник Great Wall Hover H5 на российский рынок под собственным брендом.
Автоновости дня вчера в 07:38
Происшествия

Легкомоторный самолет пропал в Пермском крае

Спасатели проверяют информацию о пропаже легкомоторного самолета в Пермском крае, который вылетел утром в субботу с аэродрома в Частинском районе и не прибыл вовремя в пункт назначения, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС.
Интерфакс 08:20
Общество

«Мисс Украина» ответила, чей Крым

Победительница отборочного конкурса "Мисс Украина" живет в Харькове, а ее сестра – в Крыму, в Феодосии.
Вести.Ru вчера в 11:40
Кино

Киностудии выдвинули актеров-претендентов на премию «Оскар»

Студия Sony в качестве претендента на «Оскар» выдвинула Леонардо Ди Каприо за главную роль в фильме «Однажды в Голливуде».
Городской репортер 24 октября в 05:49
Транспорт

Каховская линия метро Москвы навсегда прекратила работу

ТАСС вчера в 17:15
Происшествия

СК начал проверку после ДТП на Алтае, в котором погибли восемь человек

Следователи Алтайского края выясняют обстоятельства столкновения двух микроавтобусов, в результате которого погибли восемь человек, сообщили РИА Новости в ведомстве.
РИА Новости 01:50
Шоу-бизнес

Ксения Собчак перестала скрывать беременность

Первые слухи о беременности Ксении Собчак появились еще в сентябре месяце, когда она попала в объективы фотокамер в красном платье.
Paparazzi.ru вчера в 03:36
Автоспорт

На Гран-при Мексики состоятся третья свободная практика и квалификация

Нева Спорт вчера в 22:03
Общество

Диетологи назвали продукты, которые чаще всего вызывают болезни

Испанские диетологи рассказали, какие продукты чаще всего провоцируют развитие опасных заболеваний. Об этом сообщает La Vanguardia.
Газета.Ru 02:43
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал осеннее фото Аллы Пугачевой с сыном

Супруг Аллы Пугачевой опубликовал в Instagram семейную фотографию, на которой певица запечатлена с их сыном Гарри.
Летидор 07:54
Общество

Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании

Разрешение действует на двух участках газопровода Baltic Pipe, расположенных в территориальных водах Дании.
Газета.Ru вчера в 11:23
Музыка

Скончался композитор «Песняров» Олег Молчан

Ореанда-Новости 09:27
Футбол

Итальянские СМИ опубликовали материал о братьях Миранчук

Итальянское издание Corriere dello Sport после матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между туринским «Ювентусом» и московским «Локомотивом» опубликовали материал, посвящённый полузащитникам российской команды Антону и Алексею Миранчукам.
RT на русском 08:42
Общество

Категория вагонов «плацкарт» может исчезнуть из поездов в России

Как уточняется, в будущем наименование "плацкарт" может перестать существовать.
Российская газета вчера в 13:30
Армия и оружие

США рассчитывают, что Польша сможет захватить Калининградскую область

Если польским и американским военных удастся уничтожить российскую военную технику в Калининградской области, силы НАТО смогут "эффективно действовать в регионе" и поддерживать оборону Эстонии, Латвии и Литвы.
Pravda.Ru 05:37
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное