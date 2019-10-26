РПЛ
РИА Новости«Тамбов» разгромил «Уфу» в матче чемпионата России
"Тамбов" одержал победу на "Уфой" в матче 14-го тура чемпионата России по футболу. Встреча, прошедшая в субботу в Саранске, завершилась со счетом 3:0 в пользу "Тамбова". В составе победителей голы забили Михаил Костюков (12-я минута), Владимир Обухов (64-я) и Адесойе Ойеволе (66-я).
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