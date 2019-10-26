РПЛ

РБКРБК«Тамбов» разгромил «Уфу» в первом после отставки Григоряна матче

Специалист объявил об отставке после поражения от «Урала» в 13-м туре чемпионата России. В игре с «Уфой» тамбовской командой руководил временно исполняющий обязанности главного тренера Сергей Первушин. После 14 туров РПЛ «Тамбов» с 11 очками занимает последнее, 16-е, место в турнирной таблице.
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«Тамбов» разгромил «Уфу» в первом матче после отставки Григоряна

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«Тамбов» разгромил «Уфу» в матче РПЛ

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