РПЛ
РБК«Тамбов» разгромил «Уфу» в первом после отставки Григоряна матче
Специалист объявил об отставке после поражения от «Урала» в 13-м туре чемпионата России. В игре с «Уфой» тамбовской командой руководил временно исполняющий обязанности главного тренера Сергей Первушин. После 14 туров РПЛ «Тамбов» с 11 очками занимает последнее, 16-е, место в турнирной таблице.
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Спортдиректор «Тамбова»: Разгром «Уфы» — плоды игры, которую построил Григорян
Bookmaker-ratings.ru09:51
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