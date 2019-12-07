РПЛ
Metaratings«Тамбов» у себя на поле разгромил «Оренбург»
В Тамбове завершился матч 19 тура РПЛ между местным «Тамбовом» и «Оренбургом». Матч завершился победой хозяев со счетом 3:0. Все три мяча были забиты во втором тайме.
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