РПЛ

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецГол Соболева помог «Крыльям Советов» обыграть «Тамбов»

Начался 11 тур чемпионата России по футболу. В Самаре местные «Крылья Советов» принимали «Тамбов». Команда Миодрага Божовича обыграла подопечных Александра Григоряна со счетом 2:0.
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Гол Соболева принес «Крыльям Советов» победу на «Тамбовом», судья показал 12 желтых карточек

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Как «Крылья» побили «Тамбов» - 2:0: все голы матча 11-го тура РПЛ. ВИДЕО

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Один за всех. Как Гжегож Крыховяк стал лидером «Локомотива»

Еженедельник Футбол27 сентября в 11:15
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Министр экономического развития Максим Орешкин предложил первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову выделить 244,9 млрд рублей на экспорт услуг до 2024 года.
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Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.
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Секретарь СНБО Украины Данилюк подал заявление в отставку

Секретарь украинского совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Данилюк подал заявление об отставке.
Деловое.ТВ 27 сентября в 07:46
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Что поможет снизить уровень сахара в крови, рассказали врачи

Врачи рассказали, что снизить уровень сахара в крови помогут обычные продукты.
ГлавУфа 27 сентября в 08:07
Наука

Ученые выяснили, что возраст препятствует развитию рака

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Женская сборная России заняла третье место на Кубке мира по волейболу

Второе место заняла команда США, которая в заключительном матче обыграла команду Южной Кореи (3-1). Команда Бразилии заняла четвертое место.
ТАСС 03:18
Общество

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Футбол

Отмена гола принесла «Локомотиву» победу над «Зенитом»

Центральный матч 11-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Зенитом» завершился победой столичного клуба со счетом 1:0. Встреча прошла на «РЖД Арене» в Москве.
РБК вчера в 14:10
Политика

«Не наш»: украинский певец рассказал о принадлежности Крыма

Украинский исполнитель Олег Винник высказался о принадлежности Крымского полуострова.
Газета.Ru 04:16
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Der Spiegel: Владимир Зеленский оскорбил правительство Германии

Позднее Владимир Зеленский подтвердил, что считает справедливыми свои критические высказывания в адрес канцлера германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона, которые он делал в процессе телефонных переговоров с президентом США Дональдом Трампом.
Вести.Ru 01:12
Происшествия

Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета

РИА Новости 27 сентября в 18:53
Политика

На Украине заявили об усилении позиций России в мире

На Украине заявили об усилении позиций России на международной арене, передает RT.
Газета.Ru вчера в 22:58
Общество

В России изменился список документов для приема на работу

С 29 сентября в России изменяется список обязательных документов для приема новых сотрудников на работу.
Известия 02:27
Политика

Преемник Могерини назвал санкции геополитическим оружием

Кандидат на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и заместителя председателя Еврокомиссии, глава МИД Испании Жозеп Боррель заявил, что санкции в современном мире используются как геополитическое оружие.
РБК вчера в 16:17
Общество

На Урале тренера по кикбоксингу уволили из-за эротических фото

В Магнитогорске детского тренера по кикбоксингу Екатерину Конопенко уволили из-за откровенных фотографий из прошлого.
Газета.Ru 03:43
Единоборства

Каннонье нокаутировал Херманссона в главном поединке UFC Fight Night

В главном поединке UFC Fight Night 160 в Копенгагене (Дания) американский средневес Джарред Каннонье победил шведа Джека Херманссона.
Спорт-Экспресс вчера в 16:57
Армия и оружие

Опубликовано фото авианосца США в «ловушке» китайских кораблей

Китайский портал Sohu опубликовал спутниковый снимок, на котором, как утверждается, запечатлен авианосец ВМС США «Рональд Рейган» в окружении пяти военных кораблей КНР в акватории Южно-Китайского моря неподалеку от спорных островов.
Lenta.ru 03:57
Происшествия

Пятеро детей пострадали при взрыве гранаты в ЛНР

РИА Новости вчера в 12:33
Политика

CNN сообщил об отставке спецпредставителя США по Украине

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку, сообщил телеканал CNN со ссылкой на три источника, знакомых с курсом дела.
Rambler News Service вчера в 01:27
Происшествия

В Саудовской Аравии убит личный телохранитель короля

Известия 03:54
Футбол

Павел Мамаев перешёл в «Ростов»

Хотя, кажется, было бы справедливо сделать исключение для Мамаева и Кокорина в связи с обстоятельствами, из-за которых они почти год оставались без футбола.
Чемпионат вчера в 12:13
Игры

Ghost Recon Breakpoint – Новые трейлеры

Оба трейлера ориентированы на Skell Technology, корпорацию, основанную датским инженером Джейсом Скеллом.
Srnsk 26 сентября в 14:10
Шоу-бизнес

Наследство режиссера Марка Захарова получит его дочь Александра

Согласно действующему законодательству, наследница режиссера сможет получить все ценности через полгода.
Дни24 02:44
Происшествия

В Черновцах родился ребенок с двумя головами

Девочки имеют одно тело, но две головы.
РИА Новости вчера в 08:57
Гаджеты

Gartner: на рынке смартфонов и компьютеров в 2019 году ожидается спад

Поставки персональных компьютеров в нынешнем году упадут на 1,5 % по сравнению с 2018-м и составят приблизительно 255,7 млн штук.
3DNews 27 сентября в 04:40
Армия и оружие

В США назвали Javelin средством «унижения» России в войне с Украиной

При надлежащем использовании противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) FGM-148 Javelin производства американских компаний Raytheon и Lockheed Martin способен уничтожить на Украине десятки бронированных машин, направляющихся с востока на запад, пишет Popular Mechanics.
Lenta.ru вчера в 17:02
Общество

В Москве пройдет митинг в поддержку фигурантов «московского дела»

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Авто

Компания АвтоВАЗ напомнила о забытом проекте Lada С

После долгих исследований, целью которых являлось создание модели ВАЗ-2116 Проект C серии 100, в 2006 году дизайнер ОАО «АвтоВАЗ» Александр Колпаков начал работу над экстерьером новинки.
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Здоровье

Лео Бокерия рассказал, как предотвратить болезни сердца

Накануне Всемирного дня сердца, который будет отмечаться 29 сентября, кардиохирург и президент Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации» Лео Бокерия дал россиянам три простых, но чрезвычайно важных совета.
Вечерний курьер 27 сентября в 01:33
Космос

Илон Маск анонсировал первый полёт корабля Starship

По словам главы компании SpaceX Илона Маска, Starship поднимется на высоту 20 километров уже через один или два месяца.
News.ru вчера в 22:12
Как работают Яндекс.Новости?
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