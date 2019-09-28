"Тамбов" после 11 туров по-прежнему имеет 8 очков и занимает первое место в турнирной таблице (с конца) вместе с "Оренбургом" (но "Оренбург" имеет один матч в запасе - завтра со "Спартаком" в Москве) Следующий матч - 5 октября в Казани с "Рубином" О клубе - ФК "Тамбов"

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