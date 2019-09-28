РПЛ
Тамбовский край«Тамбов» уступил «Крыльям Советов»
"Тамбов" после 11 туров по-прежнему имеет 8 очков и занимает первое место в турнирной таблице (с конца) вместе с "Оренбургом" (но "Оренбург" имеет один матч в запасе - завтра со "Спартаком" в Москве) Следующий матч - 5 октября в Казани с "Рубином" О клубе - ФК "Тамбов"
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Гол Соболева принес «Крыльям Советов» победу на «Тамбовом», судья показал 12 желтых карточек
Спорт день за днем09:11
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Xiaomi покажет устройство на букву H
Компания Xiaomi опубликовала рекламное изображение нового устройства, на котором присутствует английская буква H. Официальный анонс новинки должен состояться уже завтра, 29 сентября.
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Metallica отменила концерты из-за проблем с алкоголем у вокалиста
Ореанда-Новости 10:07
Религия
Большинство приходов Русского экзархата в Европе присоединились к РПЦ
"Абсолютное большинство клириков Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции, ранее находившихся в юрисдикции Константинопольского патриархата, последовали примеру архиепископа Дубнинского Иоанна (Реннето) и присоединились к Русской православной церкви", — говорится в сообщении.
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Бывшая сотрудница клиники продает фотографии больной Заворотнюк
Бывшая сотрудница медицинского центра, в котором проходит в настоящее время лечение 48-летняя Анастасия Заворотнюк намерена предоставить СМИ фото и видео материалы за крупное денежное вознаграждение.
Ugpressa.ru вчера в 16:29
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Российские ученые разработали систему для уборки космического мусора
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Украинских журналистов возмутило поведение пресс-секретаря Зеленского
Ранее в программе «Схема» на украинском ТВ рассказали, как пресс-секретарь президента Юлия Мендель препятствовала журналисту Сергею Андрушку задать вопрос Владимиру Зеленскому.
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Волейболисты сборной Словении вышли в финал чемпионата Европы
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Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова опубликовала видео с Анастасией Заворотнюк
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Bimru.ru 12:54
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Преемник Могерини назвал санкции геополитическим оружием
Кандидат на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и заместителя председателя Еврокомиссии, глава МИД Испании Жозеп Боррель заявил, что санкции в современном мире используются как геополитическое оружие.
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Фотограф на Камчатке снял одновременное падение двух небесных тел
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Создатели «Вечернего Урганта» объявили о том, что в четверг, 3 октября, пройдут съёмки очередного эпизода шоу, гостем которого, помимо Михаила Боярского и Тимура Батрутдинова, станет не кто иной, как Хидео Кодзима.
Игромания.ру 08:47
Происшествия
Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином
Актриса из сериала "Счастливы вместе" Наталья Бочкарева записала видеообращение в Instagram-сториз после задержания сотрудниками ДПС.
РИА Новости 12:34
Армия и оружие
Минобороны заявило о ликвидации 120 атаковавших Хмеймим беспилотников
Более сотни беспилотников террористов уничтожено за два года комплексами противовоздушной обороны (ПВО) или обезврежено средствами радиоэлектронной борьбы в ходе попыток атак на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.
Известия вчера в 09:03
Здоровье
Учёные назвали внешний признак, от которого зависит состояние здоровья
Следить за полостью рта следует в любом возрасте, но особенно важно пожилым людям.
МедиаПоток вчера в 08:31
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В Словакии разбился истребитель МиГ-29
Истребитель МиГ-29 ВВС Словакии разбился в субботу близ города Злате-Моравце в Нитрянском крае на западе страны.
ТАСС 16:33
Спорт
Коулман выиграл золото в беге на 100 метров на чемпионате мира
Американский спринтер Кристиан Коулман завоевал золото на дистанции 100 метров на чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в Дохе.
РИА Новости 15:35
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Пятеро детей пострадали при взрыве гранаты в ЛНР
РИА Новости 12:33
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Телохранитель Джексона: Майкл носил маску для манипулирования СМИ
VSE42.RU вчера в 01:02
Политика
Лавров заявил Помпео о готовности России к диалогу с США
Россия открыта для диалога с США в различных областях, но только на основе уважения интересов друг друга, сообщили журналистам в МИД РФ по итогам встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Майком Помпео в рамках Генассамблеи ООН.
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Российская газета 09:10
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Футбол
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Sport24.ru 16:07
Политика
Саакашвили заявил о плане Путина воссоздать СССР к 2024 году
Президент России Владимир Путин решил к 2024 году воссоздать Советский Союз, заявил бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, передает «Грузия онлайн».
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Внучка Елизаветы II принцесса Беатрис объявила о помолвке
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В РПЦ раскритиковали идею четырехдневной рабочей недели
В Русской православной церкви (РПЦ) считают, что идея перехода на четырехдневную рабочую неделю требует тщательной проработки.
Lenta.ru 17:28
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В селе под Челябинском уволились практически все врачи скорой помощи
У фельдшеров есть негласный график чередования смен: один день они работают на скорой, второй — дежурят в приемном покое (принимают вызовы и встречают больных).
РИА Новости вчера в 01:00