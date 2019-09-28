РПЛ

Тамбовский крайТамбовский край«Тамбов» уступил «Крыльям Советов»

"Тамбов" после 11 туров по-прежнему имеет 8 очков и занимает первое место в турнирной таблице (с конца) вместе с "Оренбургом" (но "Оренбург" имеет один матч в запасе - завтра со "Спартаком" в Москве) Следующий матч - 5 октября в Казани с "Рубином" О клубе - ФК "Тамбов"
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Как «Крылья» побили «Тамбов» - 2:0: все голы матча 11-го тура РПЛ. ВИДЕО

Sport.ru09:14

Гол Соболева принес «Крыльям Советов» победу на «Тамбовом», судья показал 12 желтых карточек

Спорт день за днем09:11

«Крылья Советов» — «Тамбов»: видеотрансляция начнется в 14:00

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«Крылья Советов» одержали победу над «Тамбовом»

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«Крылья Советов» одержали третью победу в чемпионате России

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ФК «Тамбов» оставил без подарка главного тренера Александра Григоряна

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Колдовство от Соболева: «Крылья» обыгрывают «Тамбов» и взлетают из зоны вылета

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Российский футбольный клуб из Самары. Бронзовый призёр чемпионата России 2004 года, двукратный финалист Кубка СССР 1953, 1964, финалист Кубка России 2004.
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