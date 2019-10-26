РПЛ
Вести.Ru«Тамбов» уверенно выиграл первый матч после увольнения Григоряна
Номинальные хозяева поля уверенно выиграли первый после увольнения главного тренера Александра Григоряна матч – 3:0. "Тамбов" вывел на игру экс-помощник Григоряна Сергей Первушин, который исполняет обязанности бывшего шефа.
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Зеленский второй день находится в районе разведения сил в Донбассе
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Евгения Медведева оценила своё выступление в Канаде
Ранее News.ru сообщал, что канадский тренер Евгении Медведевой Брайан Орсер не смог подобрать слов, чтобы объяснить неудачное выступление фигуристки на этапе Гран-при Skate Canada.
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В России появился «Союз независимых публицистов»
В России появился «Союз независимых публицистов».
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Мария Миронова пришла в восторг от фильма «Текст»
Накануне своим мнением о «Тексте» поделилась на своей странице в Instagram Мария Миронова.
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Экс-посол Австрии назвал условие отмены антироссийских санкций
Бывший посол Австрии в России Фридрих Бауэр заявил, что для отмены антироссийских санкций необходима поддержка группы стран.
Экономика
Кремль проверит информацию о 700 тыс. закрывшихся за год компаний МСП
В Кремле проверят информацию Минэкономики о том, что почти 700 тыс. компаний малого и среднего предпринимательства (МСП) закрылось в России за год, заверил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Происшествия
Застрелившего сослуживцев в Горном Шамсутдинова предлагают оправдать
В Сети появилась петиция, в которой автор требует оправдать 20-летний Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял своих сослуживцев.
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Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента
Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков считали, что регулятор на заседании в пятницу снизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 6,5% годовых.
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Мисс Украина-2019 рассказала, чей Крым
Победительница конкурса "Мисс Украина – 2019" Маргарита Паша заявила, что Крым является "территорией всех людей".
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Во Вьетнаме на пляже нашли умершую россиянку
Происшествия
Восемь человек погибли в ДТП на Алтае
Погибли восемь человек, в том числе один ребенок. В микроавтобусе находилась группа пожилых людей, которые ехали на творческий конкурс.
Армия и оружие
Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США
Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет к потере первой Калининградской области.
Армия и оружие
Стрелков предрек скорое появление российских наемников в Ираке
В ближайшее время российские наемники могут активно включиться в боевые действия в Ираке, это станет логичным продолжением участия россиян в войне в Сирии.
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США осудили решение Совета ЕС по Македонии и Албании
24 октября США выступили с критикой решения Совета ЕС отложить начало переговоров с Албанией и Северной Македонией до весны будущего года.
Автоспорт
Льюис Хэмилтон раскритиковал Макса Ферстаппена
Происшествия
В Петербурге следователя оставили без ареста за взятку в 19 млн руб
По версии следствия, которую приводит пресс-служба, они участвовали в передаче взятки в 19 млн руб. Как отмечает пресс-служба, Шиманского освободили из-под стражи на месте.
Общество
Банкнота в тысячу гривен стала самой крупной купюрой на Украине
Футбол
Запасной игрок дотронулся до мяча и привёз пенальти
По ходу матча хозяева выигрывали со счётом 1:0, но полузащитник «Хольштайна» Михаэль Эбервайн, который остался в запасе, решил вмешаться в игру, остановив мяч после неточного удара футболиста «Бохума».
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Футболисты «Хайдука» забили курьезный гол
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«Профессиональные» наушники Apple AirPods выйдут на следующей неделе
Наушникам приписывают систему активного шумоподавления, новый форм-фактор, датчик ЧСС и даже защиту от воды.
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Приз за бездарность. Почему Google Pixel 4 и 4 XL — худшие смартфоны года
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Происшествия
Число пострадавших при взрыве газа в кафе в Улан-Удэ выросло до 12
Количество пострадавших в результате пожара в кафе в Улан-Удэ, который возник из-за взрыва бытового газа, увеличилось до 12 человек.
Общество