РПЛ

Вести.RuВести.Ru«Тамбов» уверенно выиграл первый матч после увольнения Григоряна

Номинальные хозяева поля уверенно выиграли первый после увольнения главного тренера Александра Григоряна матч – 3:0. "Тамбов" вывел на игру экс-помощник Григоряна Сергей Первушин, который исполняет обязанности бывшего шефа.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Тамбов» разгромил «Уфу» в 14-м туре РПЛ

ODDS.ru08:52

Футбольный клуб «Уфа» в выездном матче проиграл «Тамбову»

Телеканал UTV12:16

«Тамбов» разгромил «Уфу» в матче РПЛ

Чемпионат08:53

Ойеволе — лучший игрок матча «Тамбов» — «Уфа»

Sport24.ru10:20

Павел Худяков: Все, что сейчас происходит, - это работа и вклад Григоряна

Советский спорт10:03

«Тамбов» прервал серию из 3 поражений в РПЛ в первом матче после отставки Григоряна

Sports.ru09:10

«Тамбов» показал раздевалку команды после победы над «Уфой»

Матч ТВ11:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 23:00, Ашберн
Политика

Зеленский второй день находится в районе разведения сил в Донбассе

RT на русском 08:34
Общество

Умерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева

ТАСС 11:46
Политика

Захарова ответила на слова главы Минобороны Украины о войне с Россией

RT на русском 22:15
Фигурное катание

Евгения Медведева оценила своё выступление в Канаде

Ранее News.ru сообщал, что канадский тренер Евгении Медведевой Брайан Орсер не смог подобрать слов, чтобы объяснить неудачное выступление фигуристки на этапе Гран-при Skate Canada.
News.ru 21:50
Политика

В России появился «Союз независимых публицистов»

В России появился «Союз независимых публицистов».
ИА REX вчера в 06:40
Кино

Мария Миронова пришла в восторг от фильма «Текст»

Накануне своим мнением о «Тексте» поделилась на своей странице в Instagram Мария Миронова.
Телепрограмма вчера в 17:54
Политика

Экс-посол Австрии назвал условие отмены антироссийских санкций

Бывший посол Австрии в России Фридрих Бауэр заявил, что для отмены антироссийских санкций необходима поддержка группы стран.
RT на русском 20:43
Экономика

Кремль проверит информацию о 700 тыс. закрывшихся за год компаний МСП

В Кремле проверят информацию Минэкономики о том, что почти 700 тыс. компаний малого и среднего предпринимательства (МСП) закрылось в России за год, заверил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:16
Происшествия

Застрелившего сослуживцев в Горном Шамсутдинова предлагают оправдать

В Сети появилась петиция, в которой автор требует оправдать 20-летний Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял своих сослуживцев.
Московский Комсомолец Чита 22:34
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента

Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков считали, что регулятор на заседании в пятницу снизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 6,5% годовых.
РИА Новости вчера в 06:55
Хоккей

«Каролина» обыграла «Чикаго», у Андрея Свечникова дубль

Чемпионат 15:24
Общество

Мисс Украина-2019 рассказала, чей Крым

Победительница конкурса "Мисс Украина – 2019" Маргарита Паша заявила, что Крым является "территорией всех людей".
Московский Комсомолец 05:22
Происшествия

Во Вьетнаме на пляже нашли умершую россиянку

РИА Новости 10:58
Происшествия

Восемь человек погибли в ДТП на Алтае

Погибли восемь человек, в том числе один ребенок. В микроавтобусе находилась группа пожилых людей, которые ехали на творческий конкурс.
Ведомости 03:41
Политика

«Двойник» Зеленского задал вопрос украинскому президенту

РБК 21:44
Армия и оружие

Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США

Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет к потере первой Калининградской области.
Lenta.ru 17:02
Армия и оружие

Стрелков предрек скорое появление российских наемников в Ираке

В ближайшее время российские наемники могут активно включиться в боевые действия в Ираке, это станет логичным продолжением участия россиян в войне в Сирии.
URA.Ru 19:34
Политика

США осудили решение Совета ЕС по Македонии и Албании

24 октября США выступили с критикой решения Совета ЕС отложить начало переговоров с Албанией и Северной Македонией до весны будущего года.
REGNUM 24 октября в 11:57
Автоспорт

Льюис Хэмилтон раскритиковал Макса Ферстаппена

F1news.ru 19:05
Происшествия

В Петербурге следователя оставили без ареста за взятку в 19 млн руб

По версии следствия, которую приводит пресс-служба, они участвовали в передаче взятки в 19 млн руб. Как отмечает пресс-служба, Шиманского освободили из-под стражи на месте.
РБК 18:50
Общество

Банкнота в тысячу гривен стала самой крупной купюрой на Украине

ТАСС вчера в 03:22
Футбол

Запасной игрок дотронулся до мяча и привёз пенальти

По ходу матча хозяева выигрывали со счётом 1:0, но полузащитник «Хольштайна» Михаэль Эбервайн, который остался в запасе, решил вмешаться в игру, остановив мяч после неточного удара футболиста «Бохума».
Metaratings 04:46
Футбол

Футболисты «Хайдука» забили курьезный гол

Soccer.ru 16:09
Гаджеты

«Профессиональные» наушники Apple AirPods выйдут на следующей неделе

Наушникам приписывают систему активного шумоподавления, новый форм-фактор, датчик ЧСС и даже защиту от воды.
iXBT.com 06:10
Наука

Ученые нашли вещество, предотвращающее рак и старение

ФАН 10:37
Армия и оружие

«Русская служба BBC» сообщила о пропаже в Сирии 50 россиянок с детьми

Znak.com 09:48
Гаджеты

Приз за бездарность. Почему Google Pixel 4 и 4 XL — худшие смартфоны года

Последние два года компания делает это особенно сильно. Pixel 3 XL получил самую большую "чёлку" из возможных.
Life.ru 09:00
Происшествия

Число пострадавших при взрыве газа в кафе в Улан-Удэ выросло до 12

Количество пострадавших в результате пожара в кафе в Улан-Удэ, который возник из-за взрыва бытового газа, увеличилось до 12 человек.
ТАСС вчера в 23:06
Общество

Испанский диетолог назвала часто вызывающие отравления продукты

Известия 17:26
Общество

Роскомнадзор удалил экспертизу сатанинского творчества Крида

Агентство Телеграф 07:07
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное