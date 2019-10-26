РПЛ
Вести.Ru«Тамбов» уверенно выиграл первый матч после увольнения Григоряна
Номинальные хозяева поля уверенно выиграли первый после увольнения главного тренера Александра Григоряна матч – 3:0. "Тамбов" вывел на игру экс-помощник Григоряна Сергей Первушин, который исполняет обязанности бывшего шефа.
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Футбол
Футболисты «Хайдука» забили курьезный гол
Soccer.ru 16:09
Здоровье
Главные признаки алкоголизма назвал нарколог
Разницу между алкоголиком и здоровым человеком объяснил психиатр-нарколог Михаил Зобин, сообщает profile.ru.
Live24 04:18
Политика
Соловьев высмеял спор Зеленского с военными в Донбассе
Ранее в Сети было опубликовано видео с участием президента Зеленского, который прибыл в зону разведения сил двух противоборствующих сторон в Донбассе.
Дни24 11:18
Общество
«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым
Паша разместила в инстаграме публикацию, в которой отмечалось, что "Мисс Украина" не стала излагать государственную позицию по Крыму.
РИА Новости 08:06
Общество
Памятник воинам-освободителям осквернили в Риге
Вечерняя Москва 14:47
Кино
Съемки нового фильма о Джеймсе Бонде завершены
Народные новости 14:55
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1»
Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации в Донбассе.
РБК 02:58
Общество
В Барселоне снова начались протестные митинги
Протестный митинг с требованием освободить задержанных полицией в ходе беспорядков на прошлой неделе проходит в эту минуту на площади Святого Иакова в самом центре Барселоны, перед зданием правительства Каталонии.
Российская газета вчера в 16:00
Общество
Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России
Газета.Ru вчера в 15:51
Футбол
Судья остановил матч на 96-й минуте из-за мата на трибунах
Главный арбитр принял решение остановить встречу из-за нецензурной брани, которую он услышал на трибунах.
Газета.Ru 14:16
Фигурное катание
Тарасова назвала причину фиаско Медведевой на Гран-при в Канаде
На выступлении российской фигуристки Евгении Медведевой в короткой программе этапа Гран-при в канадской Келоуне могло сказаться волнение.
ФАН 10:29
Политика
Встречавшихся с Зеленским украинских военных объявили самозванцами
Люди в военной форме, с которыми президент Украины Владимир Зеленский общался во время поездки в поселок Золотое в Донбассе, не являются представителями вооруженных сил страны и других силовых ведомств.
Lenta.ru 14:31
Происшествия
Маршрутка попала в ДТП на Коломяжском проспекте
Невские Новости 16:39
Происшествия
Два дальневосточника ответят за развратные действия в самолете
Российская газета вчера в 23:21
Автоспорт
Стюарды не стали наказывать Квята за инцидент с участием Риккардо
Квят и Риккардо были близки к столкновению на пит-лейн во время квалификации к Гран-при Мексики, однако судьи не стали наказывать «Торо Россо» за небезопасный выезд болида из боксов.
Sports.ru 16:36
Шоу-бизнес
«Обвиненная в проституции» актриса «Универа» сделала заявление
Российская газета 15:15
Происшествия
В Британии водителю грузовика предъявили обвинение по делу о 39 трупах
Водителю Морису Робинсону, задержанному по делу о гибели 39 человек, тела которых нашли в грузовике, предъявили обвинения.
РБК 14:18
Экономика
Минэнерго Казахстана согласовало с Белоруссией поставки нефти
Условия соглашения по поставкам в Белоруссию нефти и нефтепродуктов урегулировало с белорусской стороной министерство энергетики Казахстана.
REGNUM вчера в 01:43
Кино
Блекло: режиссер «Отряда самоубийц» показал ранние тестовые образы Харли Квинн
В преддверии возвращения на экраны персонажа «Отряда самоубийц» Харли Квинн режиссер картины Дэвид Эйгер продемонстрировал, как могла выглядеть главная оторва Готэма.
Popcornnews.ru вчера в 17:30
Футбол
Хет-трик Пулишича помог «Челси» обыграть на выезде «Бернли»
В матче десятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) лондонский "Челси" гостил у "Бернли".
Газета.Ru 14:23
Армия и оружие
Американский B-52 сымитировал бомбардировку Крыма
Два американских стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress провели полетную тренировку над акваторией Черного моря, передает РИА Новости со ссылкой на информацию, поступившую от командования ВС США в Европе.
Капитал страны 23 октября в 01:19
Политика
75 лет назад Красная армия освободила Норвегию от нацистов
В Норвегии отмечают 75-ю годовщину освобождения воинами Красной армии севера страны от нацистской оккупации.
Пятый канал вчера в 01:08
Общество
50 тысяч человек эвакуируют в Калифорнии из-за пожаров
Ореанда-Новости 15:43
Гаджеты
В России представлен облегченный планшет с процессором «Эльбрус»
Astera вчера в 06:49
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену Оксану Тарасову
Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену Оксану Тарасову. Экс-супруга опубликовала скриншот страницы с сайта Мосгорсуда.
Актуальные Новости 00:53