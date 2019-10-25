РПЛ
Вести.Ru«Тамбов» уверенно выиграл первый матч после увольнения Григоряна
Номинальные хозяева поля уверенно выиграли первый после увольнения главного тренера Александра Григоряна матч – 3:0. "Тамбов" вывел на игру экс-помощник Григоряна Сергей Первушин, который исполняет обязанности бывшего шефа.
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«Тамбов» прервал серию из 3 поражений в РПЛ в первом матче после отставки Григоряна
Sports.ruвчера в 09:10
Победные эмоции «Тамбова» из раздевалки: команда наконец-то выиграла в РПЛ
Спорт-Экспрессвчера в 10:43
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