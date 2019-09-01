Московский ЦСКА на выезде переиграл «Тамбов» 15 сентября в матче 9-го тура чемпионата России по футболу. ЦСКА на 66-й минуте не смог реализовать пенальти — удар Фёдора Чалова парировал вратарь Гиорги Шелия. А с 72-й минуты ЦСКА играл в большинстве.

«Тамбов» в меньшинстве не смог отстоять ничью в матче против ЦСКА

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