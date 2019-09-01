РПЛ
Красная весна«Тамбов» в меньшинстве не смог отстоять ничью в матче против ЦСКА
Московский ЦСКА на выезде переиграл «Тамбов» 15 сентября в матче 9-го тура чемпионата России по футболу. ЦСКА на 66-й минуте не смог реализовать пенальти — удар Фёдора Чалова парировал вратарь Гиорги Шелия. А с 72-й минуты ЦСКА играл в большинстве.
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Происшествия
Сотрудника Росгвардии на Сахалине зарезали из-за замечания о курении
Сотрудник Росгвардии на Сахалине умер от ранений, которые ему нанесли в ответ на сделанное замечение о курении в общественном месте, заявили ТАСС в Росгвардии.
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Политика
Стало известно о возможности поставок газа в ЕС без контракта с Киевом
Брюссель может предложить Москве поставлять российский газ в Европу в 2020 году без заключения нового газового контракта с Киевом.
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Фигуристка Трусова попала в Книгу рекордов Гиннесса
Два спортивных достижения российской фигуристки Александры Трусовой попали на страницы книги мировых рекордов.
News.ru вчера в 02:08
Экономика
Forbes назвал крупнейшие частные компании России
Компания «ЛУКОЙЛ» в седьмой раз подряд возглавила список крупнейших частных компаний России по версии журнала Forbes.
РБК 01:06
Технологии
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По данным издания, доступными стали примерно 14 миллионов записей о юридических и физических лицах.
UfacityNews.ru вчера в 23:09
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«Краснодар» в матче с тремя пенальти победил «Крылья Советов»
Российская газета вчера в 14:00
Шоу-бизнес
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ТК Звезда вчера в 12:46
Экономика
Стали известны детали экономической интеграции России и Белоруссии
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REGNUM 00:17
Происшествия
Прилет семи рейсов в аэропорт Новосибирска задерживается из-за тумана
Прибытие семи авиарейсов в новосибирский аэропорт Толмачево задерживается из-за тумана, говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте аэропорта.
ТАСС вчера в 23:25
Общество
В России готовят эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
В Минтруда обсудят эксперимент по введению четырехдневной рабочей недели на предприятиях, входящих в нацпроект по повышению производительности, пишет газета "Известия" со ссылкой на замглавы Минэкономразвития Петра Засельского.
РИА Новости вчера в 22:49
Общество
Названа самая высокооплачиваемая вакансия в России
По данным Министерства труда и социальной защиты, самой высокооплачиваемой вакансией в России является должность механика по ремонту оборудования в отрасли рыбодобывающей промышленности, пишет газета "Известия".
РИА Новости вчера в 14:35
Общество
Стали известны регионы России с самыми высокими ценами на ЖКУ
Магаданская область и Камчатский край стали регионами с самыми высокими ценами на жилищно-коммунальные услуги.
RT на русском 00:55
Шоу-бизнес
Подсчитаны траты семьи Заворотнюк на ее лечение в клинике
Частная московская клиника, в которой находится актриса Анастасия Заворотнюк, оказывает лучшую паллиативную помощь пациентам.
Lenta.ru вчера в 21:35
Футбол
Букмекеры верят в победу ФК «Ростов» над «Ахматом»
Букмекерские конторы ставят на победу футбольного клуба «Ростов» в матче против команды «Ахмат», сообщается на сайте организаций.
Rostov gazeta вчера в 07:18
Экономика
Правительство индексирует маткапитал впервые за пять лет
Правительство впервые за пять лет проиндексирует материнский капитал.
Ведомости 13 сентября в 09:20
Общество
С 1 октября изменятся в России правила ухода в отпуск
С начала октября в России вступают в силу поправки, внесенные в Трудовой кодекс, о новом порядке ухода работающих граждан в отпуск.
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17-летняя россиянка утопила мешавшую ей учить уроки сестру
Lenta.ru вчера в 06:30
Хоккей
Евгений Кузнецов дисквалифицирован на три матча НХЛ
Комитет НХЛ по этике наказал форварда «Вашингтона» Евгения Кузнецова дисквалификацией на три матча регулярного сезона НХЛ.
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Происшествия
В Москве задержали экс-игрока КХЛ по делу о мошенничестве
REGNUM вчера в 12:35
Политика
Глава Бурятии приехал на митинг несогласных с выборами мэра Улан-Удэ
Глава Бурятии Алексей Цыденов приехал в парк «Юбилейный» в Улан-Удэ, где местные жители проводят согласованный с властями митинг «Против полицейского беспредела и за новые честные выборы».
РБК вчера в 12:19
Путешествия
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Больше всего россияне хотели бы побывать в Италии, Франции, Соединённых Штатах и Турции.
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Авен рассказал, почему Путин рассердился на Березовского
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Вести.Ru вчера в 09:09
Политика
Жириновский предрек Украине конец из-за выдачи российских паспортов
Выдача российских паспортов украинским гражданам является единственным способом «остановить американизацию Украины».
РБК вчера в 14:31
Политика
Brexit состоится в любом случае, заявил Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что Великобритания выйдет из ЕС 31 октября «со сделкой или без».
Свободная Пресса вчера в 23:47
Шоу-бизнес
Разин: «Насте Заворотнюк осталось несколько дней»
Доктора говорят, что ввели ее в искусственную кому, к сожалению, ей осталось жить несколько дней.
ПензаСМИ вчера в 03:11