РПЛ
Sport24.ru«Тамбов» в первом матче после отставки Григоряна разгромил «Уфу»
«Тамбов», проводивший сегодня первый матч после ухода с поста главного тренера Александра Григоряна, располагается на последнем месте в таблице с 11 очками. Столько же очков в активе у «Динамо», которое завтра сыграет с ЦСКА. «Уфа» с 16 очками располагается на 8-м месте в таблице РПЛ.
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«Обвиненная в проституции» актриса «Универа» сделала заявление
Как сообщает РИА Новости, в четверг PR-директор Рудовой Дубровская в шоу Малахова о "тайной жизни знаменитых девушек" рассказала, что имя и телефон актрисы попали в обнародованный в Сети перечень дам, "с которыми можно встретиться за деньги".
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Google заявил о достижении «квантового превосходства»
Компания построила квантовый компьютер, способный произвести за 3 минуты 20 секунд вычисления, которые у самого мощного из существующих процессоров заняли бы 10 тысяч лет.
Общество
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Общество
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Футбол
Президент «Ростова» обратился к болельщикам после победы над «Сочи»
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Футбол
Игуаина доставили в больницу после матча с «Лечче»
Политика
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По американской инициативе в субботу состоялся телефонный разговор министра иностранных дел РФ Сергея Лавров и госсекретаря США Майка Помпео.
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Хет-трик Пулишича принёс «Челси» седьмую победу подряд
Матч 10-го тура лондонский «Челси» провёл в Бёрнли против одноимённой команды.
Финансы
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Бутина заявила, что ошибочно считала США правовым государством
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