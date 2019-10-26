«Тамбов», проводивший сегодня первый матч после ухода с поста главного тренера Александра Григоряна, располагается на последнем месте в таблице с 11 очками. Столько же очков в активе у «Динамо», которое завтра сыграет с ЦСКА. «Уфа» с 16 очками располагается на 8-м месте в таблице РПЛ.

«Тамбов» в первом матче после отставки Григоряна разгромил «Уфу»

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