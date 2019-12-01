Футбол
Bobsoccer«Тамбов» выдержит максимум один тайм против «Краснодара». Прогноз на матч
Сколько бы сил не отдали краснодарцы в Лиге Европы, их шансы против "Тамбова" 90 на 10. Дебютант премьер-лиги неплохо провел отрезок после отставки Григоряна, но в гостях выдержит от силы один тайм.
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Дочь Началовой впервые отпраздновала день рождения без мамы
Кино
В «Викингах» показали Козловского на шаре над Киевом
Российский актер Данила Козловский в первом эпизоде шестого сезона канадско-ирландского сериала "Викинги" в роли русского князя Олега, передает Metro.
Автоспорт
Гран-при «Формулы-1» в Абу-Даби выиграл Льюис Хэмилтон
В Абу-Даби завершили сезон пилоты «Формулы-1». Россиянин Даниил Квят обошел Риккардо и Хюлькенберга и финишировал девятым.
Шоу-бизнес
Анна Семенович рассказала о генетическом заболевании груди
Певица Анна Семенович рассказала, что ей диагностировали генетическое заболевание груди.
Армия и оружие
«Панцирь» отразил атаку беспилотников в Сирии
Технологии
Роскомнадзор заблокировал домен фотобанка Shutterstock
Роскомнадзор внес один из доменов крупнейшего американского фотобанка Shutterstock в реестр запрещенных.
Футбол
Тренер «Шахтера»: верю, что мы скоро будем играть на «Донбасс Арене»
Ассистент главного тренера донецкого футбольного клуба "Шахтер" Дарио Срна выразил надежду, что в ближайшем будущем "горняки" вновь будут проводить домашние матчи на стадионе "Донбасс Арена".
Здоровье
В декабре в Ульяновской области откроется новый фельдшерско-акушерский пункт
Завершено строительство нового фельдшерско-акушерского пункта в поселке Лесная Быль Чердаклинского района.
Футбол
Вирджил ван Дейк: «К сожалению, есть такие люди, как Месси»
Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал свое второе место в опросе за «Золотой мяч». Голландец уступил Лионелю Месси.
Общество
Зеленский: власти Украины нашли способ снизить тарифы на отопление
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские власти нашли способ снизить тарифы на отопление почти вполовину.
Энергетика
WSJ назвала срок окончания добычи нефти Brent
По данным издания, в следующем году компания Royal Dutch Shell полностью прекратит добычу на месторождении Brent в Северном море между Шетландскими островами и Норвегией.
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров истратил миллион на праздник дочери
Как пишет "Комсомольская правда", в честь восьмилетия дочери Филиппа Киркорова ресторан оформили в восточном стиле, чтобы была ассоциация с ее любимой сказкой "Аладдин".
Общество
Гидрометцентр предупредил об аномально теплой погоде в декабре
Как уточнил собеседник агентства, в остальных российских регионах, в том числе в столице, осадки будут в пределах нормы.
Здоровье
Ученые: Вакцины могут спровоцировать развитие рака
Специалисты Управления по санитарному надзору за качеством продуктов и медпрепаратов из США доказали, что сезонные вакцины, в том числе от гриппа, могут привести к раку.
Происшествия
Кот задушил младенца на Украине
В Липовецком районе Винницкой области Украины кот задушил 9-месячную девочку, спавшую в коляске.
Технологии
Главный вопрос вселенной: на что способен квантовый компьютер Google
Ученым из Google с помощью квантового компьютера Sycamore удалось решить задачу, которую не способен выполнить даже самый мощный в мире суперкомпьютер IBM Summit.
Происшествия
СКР впервые раскрыл данные по делам о пытках в колониях и СИЗО
Как правоохранительная система реагирует на сообщения о пытках С 2015 по 2018 год в России было возбуждено 148 уголовных дел об избыточном применении силы сотрудниками колоний и СИЗО.
Политика
Путин подписал закон о СМИ-иноагентах
Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому иностранными агентами могут быть признаны отечественные средства массовой информации.
Здоровье
В Саратовской области порог заболеваемости ОРВИ превышен на 15%
За неделю с 28 ноября по 1 декабря зарегистрировано 12 669 случаев острых респираторных вирусных инфекций.
Общество
Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
Политика
Два спецназовца СБУ погибли в Донбассе
Два офицера спецподразделения «Альфа» Службы безопасности Украины (СБУ) погибли во время выполнения боевого задания в Донбассе.
Наука
Млекопитающие могут тонко чувствовать свет даже в утробе
Первыми светочувствительными клетками, которые развиваются в сетчатке, являются ipRGCs (по сути, светочувствительные ганглиозные клетки сетчатки).
Происшествия
Историк-расчленитель напишет книгу об убийстве любовницы-студентки
Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве 24-летней аспирантки, собирается написать автобиографический роман о жизни и любви.
Транспорт
В ГИБДД призвали пересадить автомобилистов на общественный транспорт
ГИБДД России выступает за пересаживание водителей на общественный транспорт, так как в стране не хватает дорог, чтобы "автомобили чувствовали себя комфортно", сообщил в понедельник заместитель главы Госавтоинспекции РФ Олег Понарьин на семинаре в Москве по безопасности дорожного движения.
Политика
В «Укроборонпроме» считают, что обыгрывают Россию на оружейном рынке
Украина обыгрывает Россию в сфере торговли оружием, считает замгендиректора государственного концерна "Укроборонпром", экс-депутат Верховной рады Мустафа Найем.
Происшествия
СК показал последствия обрушения автомобильного моста в Оренбурге
Следственный комитет разместил в соцсетях видео с места крушения автомобильного моста в Оренбурге.
Политика
На Украине приняли решение сменить руководство «Нафтогаза»
Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что украинский кабмин принял решение о смене руководства государственных компаний, в том числе «Нафтогаза».
Экономика
Эксперты ВШЭ оценили влияние инвестиций из ФНБ на рост экономики
Инвестиции в 300 млрд рублей во внутренние проекты ускорят рост ВВП на 0,19 процентного пункта в год, утверждают эксперты ВШЭ.
Происшествия
СК назвал виновных в крушении SSJ-100 в Шереметьево
Следственный комитет объявил о завершении расследования дела о гибели людей в результате крушения самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево, сообщает "Интерфакс".