Сколько бы сил не отдали краснодарцы в Лиге Европы, их шансы против "Тамбова" 90 на 10. Дебютант премьер-лиги неплохо провел отрезок после отставки Григоряна, но в гостях выдержит от силы один тайм.

«Тамбов» выдержит максимум один тайм против «Краснодара». Прогноз на матч

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