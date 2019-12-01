Сколько бы сил не отдали краснодарцы в Лиге Европы, их шансы против "Тамбова" 90 на 10. Дебютант премьер-лиги неплохо провел отрезок после отставки Григоряна, но в гостях выдержит от силы один тайм.

«Тамбов» выдержит максимум один тайм против «Краснодара». Прогноз на матч

Все про Спорт ру

Происшествия Кот задушил младенца на Украине В Липовецком районе Винницкой области Украины кот задушил 9-месячную девочку, спавшую в коляске.

Единоборства Нурмагомедов может сыграть роль в фильме Marvel Действующий чемпион мира UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов может принять участие в съемках фильма Черная пантера-2.

Происшествия Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки» Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.

Общество Эксперт оценил запуск газопровода «Сила Сибири» Заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил начало поставок российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».

Политика Зеленский поручил диверсифицировать поставки топлива на Украину Президент Украины Владимир Зеленский поручил диверсифицировать поставки нефти, газа и других видов топлива (кроме ядерного), чтобы поставки от одного источника были не более 30%.

Наука Виртуальный инструктор поможет обучению горнолыжному спорту Инженеры из Токийского технологического института под руководством Хидэки Коике (Hideki Koike) создали систему, позволяющую ученикам тренироваться в любое время и повторять движения во время спуска прямо за инструктором.

Происшествия Суд отклонил жалобу Голунова на следователей Адвокат журналиста Сергей Бадамшин жаловался суду на волокиту: по его словам, следователь не торопится расследовать этот случай, до сих пор не возбудил уголовное дело именно по этому факту, не признал Голунова потерпевшим и не ознакомил с уже полученными материалами.

Общество РПЦ отказала Киселеву в одобрении суррогатного материнства Как сообщал «Ридус», Дмитрий Киселев накануне призвал представителей Русской православной церкви к участию в религиозно-светской дискуссии относительно суррогатного материнства, результатом которой бы стало появление в российском обществе соответствующей моральной нормы.