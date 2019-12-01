РПЛ
Bobsoccer«Тамбов» выдержит максимум один тайм против «Краснодара». Прогноз на матч
Сколько бы сил не отдали краснодарцы в Лиге Европы, их шансы против "Тамбова" 90 на 10. Дебютант премьер-лиги неплохо провел отрезок после отставки Григоряна, но в гостях выдержит от силы один тайм.
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«Краснодар» — «Тамбов». Прогноз (к. 1.96) и ставки на матч РПЛ 2 декабря 2019 года
LiveSport.ru30 ноября в 23:00
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