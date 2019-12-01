РПЛ

BobsoccerBobsoccer«Тамбов» выдержит максимум один тайм против «Краснодара». Прогноз на матч

Сколько бы сил не отдали краснодарцы в Лиге Европы, их шансы против "Тамбова" 90 на 10. Дебютант премьер-лиги неплохо провел отрезок после отставки Григоряна, но в гостях выдержит от силы один тайм.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Тамбов» выдержит максимум один тайм против «Краснодара». Прогноз на матч

Bobsoccer01 декабря в 16:20

«Краснодар»- «Тамбов»: прогноз Евгения Ловчева на матч РПЛ

Чемпионатвчера в 04:00

Прогноз Ловчева на игру «Краснодар» - «Тамбов»

Sport.ruвчера в 05:00

Краснодар - Тамбов: прогноз Яна Беляева 2 декабря 2019

Ставка TVвчера в 02:44
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 02:49, Ашберн
Общество

Горбачев обиделся на американских журналистов из-за слов о бедности

Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что американские журналисты неверно трактуют события 1990-х годов, сообщая о том, что он снялся в рекламе сети ресторанов Pizza Hut из-за бедности.
Lenta.ru вчера в 17:47
Происшествия

СК завершил расследование дела сестер Хачатурян

ТАСС 01:06
Общество

Новогодние подарки россиян самим себе за год подорожали почти вдвое

Жители России в среднем потратят на новогодние подарки для себя почти вдвое больше, чем для возлюбленных.
Известия вчера в 23:31
Происшествия

СК завершил расследование крушения SSJ100 в «Шереметьево»

Ведомости 00:50
Футбол

Московское «Динамо» бросило танцевальный вызов тренеру «Уфы» Евсееву

Газета.Ru вчера в 06:41
Политика

Венедиктов посоветовал Ройзману партию для выборов в Госдуму

Участие экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана в выборах депутатов Госдумы в 2021 году было бы полезным для политической системы России.
URA.Ru вчера в 12:40
Армия и оружие

ЛНР третьи сутки не фиксирует обстрелов со стороны ВСУ

Украинские силовики третьи сутки не открывают огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили во вторник РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
РИА Новости 01:22
Происшествия

Легковушка снесла остановку с людьми в Барнауле

Во вторник, 3 декабря, в центре Барнаула произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого легковушка влетела в остановку, на которой стояли люди.
КП - Барнаул 00:44
Общество

Названы регионы России с самыми большими зарплатами

Лидером по доле высоких зарплат в текущем году стала Чукотка, где более 32 процентов работников зарабатывают 100 тысяч рублей.
Lenta.ru 01 декабря в 18:52
Общество

Поставки газа в Китай по «Силе Сибири» стартовали

Газета.Ru вчера в 05:17
Общество

Памятник Грибоедову в Ереване облили краской

Расположенный в Ереване памятник русскому поэту и дипломату Александру Грибоедову облили красной краской.
Известия вчера в 19:28
Общество

Меланья Трамп показала рождественский интерьер Белого дома

До Рождества еще три недели, а Белый дом уже украсили к празднику. Об этом сообщила супруга президента США Меланья Трамп.
Российская газета вчера в 20:25
Политика

Эрдоган рассказал об отношениях Турции и России

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о турецко-российских отношениях.
RT на русском 01:56
Авто

Названы самые угоняемые в Москве автомобили

По данным прокуратуры Москвы, самыми угоняемыми автомобилями столице в последнее время являются машины азиатских марок.
Московский Комсомолец 01 декабря в 06:33
Политика

МИД Украины вручил послу Венгрии ноту протеста

Нота протеста была вручена венгерскому послу на Украине Иштвану Ийдярто из-за его интервью изданию «Главком» от 28 ноября.
REGNUM вчера в 15:08
Космос

Из космоса пришел таинственный радиосигнал

Lenta.ru вчера в 07:36
Политика

Захарова оценила слова Зеленского о «потерявшихся» жителях Донбасса

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского, предложившего сторонникам России уехать из страны.
РИА Новости вчера в 18:46
Экономика

Western Union и Contact приостановили переводы в Таджикистан

Нацбанк Таджикистана (НБТ) заверил, что денежные переводы из России не будут остановлены, так как таджикский регулятор уже начал работу с системой «Юнистрим» и подписал соглашение с Western Union, а договор с Contact должен быть подписан в ближайшее время.
РБК вчера в 16:00
Авто

Кроссовер Kia Seltos стал бестселлером в Индии

"По результатам последних двух месяцев KIA Seltos удалось стать абсолютным бестселлером в Индии в сегменте SUV", - сообщает пресс-служба корейского автогиганта.
Новые автомобили вчера в 20:26
Культура

Светлаков рассказал шутку, которую вырезали из эфира КВН

АМИТЕЛ 29 ноября в 21:33
Футбол

«Не ангина, а понос»: Уткин рассказал о настоящей болезни игроков «Сочи»

Российский спортивный журналист и блогер Василий Уткин поделился мнением о настоящей причине переноса матча 18-го тура РПЛ между «Оренбургом» и «Сочи».
Нева Спорт 01:40
Космос

НАСА опубликовало фото разбившегося на Луне индийского «Викрама»

Лунный орбитальный спутник НАСА обнаружил на поверхности Луны обломки индийского аппарата "Викрам", потерпевшего крушение во время посадки в сентябре.
РИА Новости вчера в 23:58
Футбол

Обладателем «Золотого мяча» стал Лионель Месси

Обладателем «Золотого мяча» стал нападающий ФК «Барселона» Лионель Месси, пишет 2 декабря France Football.
REGNUM вчера в 15:49
Спорт

Махинации по двум биатлонистам есть в базе Московской лаборатории

Следы манипуляций, которые касались дел двух российских биатлонистов, были найдены в Московской лаборатории, сообщает Sports Integrity Initiative.
Газета.Ru вчера в 11:00
Политика

Экс-депутата Рады заочно обвинили в нападении на посольство России

Бывшему депутату Верховной Рады Украины Игорю Мосийчуку заочно предъявили обвинения в нападении на российское посольство в Киеве в 2016 году, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК 02:12
Общество

«Аэрофлот» пожаловался ФАС на рост тарифов

Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев просит главу ФАС Игоря Артемьева усилить контроль за ростом цен на керосин, аэропортовое и наземное обслуживание в региональных российских аэропортах.
Коммерсантъ 01:00
Авто

ВАЗ-2101 с мотором от Lancia Delta Integrale появился в продаже

В текущий период времени собственник просит за свой «горячий» ВАЗ-2101 24 тысячи долларов (приблизительно 1,5 млн рублей).
CarsWeek.ru 01 декабря в 23:43
Технологии

Роскачество назвало лучшие мобильные приложения для заказа такси

Роскачество проверило качество 40 наиболее популярных мобильных приложений для заказа такси в российском сегменте магазинов App Store и Google Play, рекомендовав к использованию 22 приложения, говорится в сообщении организации.
РИА Новости 00:13
Политика

Стали известны сроки закладки российских аналогов «Мистралей»

Российская газета 02:44
Происшествия

В Санкт-Петербурге локализован крупный пожар в ангаре

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в Санкт-Петербурге в ангаре площадью 12 тысяч кв. м возник в ночь на 3 декабря.
REGNUM 00:49
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Тамбов
Город в России
Город в России, административный, экономический и культурный центр Тамбовской области. Также административный центр Тамбовского района, в который сам не входит, являясь административно-территориальной единицей - городом областного значения, образующим одноимённое муниципальное образование городской округ город Тамбов. Расположен в центральной части Окско-Донской равнины, на канале реки Цны, в 480 км к юго-востоку от Москвы.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное