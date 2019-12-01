Сколько бы сил не отдали краснодарцы в Лиге Европы, их шансы против "Тамбова" 90 на 10. Дебютант премьер-лиги неплохо провел отрезок после отставки Григоряна, но в гостях выдержит от силы один тайм.

«Тамбов» выдержит максимум один тайм против «Краснодара». Прогноз на матч

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Политика Венедиктов посоветовал Ройзману партию для выборов в Госдуму Участие экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана в выборах депутатов Госдумы в 2021 году было бы полезным для политической системы России.

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Общество «Аэрофлот» пожаловался ФАС на рост тарифов Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев просит главу ФАС Игоря Артемьева усилить контроль за ростом цен на керосин, аэропортовое и наземное обслуживание в региональных российских аэропортах.

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