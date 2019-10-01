Политика

Lenta.ruLenta.ruВ России начался призыв в армию по новым правилам

В России 1 октября начался осенний призыв. В ходе призывной кампании, которая продлится до 31 декабря, на военную службу планируется направить 132 тысячи человек.
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В России стартовал осенний призыв

РБКвчера в 18:19

В России начался призыв в армию

Газета.Ruвчера в 17:29

В Челябинской области стартует осенняя призывная кампания

АиФ Челябинск27 сентября в 23:49

В России стартует осенний призыв

ТАССвчера в 17:03

В России начался призыв в армию по новым правилам

Lenta.ruвчера в 17:01

В Ивановской области стартует осенняя призывная кампания

Кстати.News28 сентября в 02:25

В России стартовал осенний призыв на военную службу

РИА Новостивчера в 17:24
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Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 07:36, Вашингтон
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Подполковник СКР умер после нападения в Москве

Сотрудник Следственного комитета России (СКР), раненный при нападении у проходной ведомства в Техническом переулке, скончался в реанимации НИИ имени Склифосовского.
Lenta.ru 06:28
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Собчак прокомментировала слухи о разногласиях с «Первым каналом»

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На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.
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В России отзывают препарат от изжоги, вызывающий рак

По всему миру срочно отзывают популярный препарат от изжоги «Ранитидин». Оказалось, что он способен вызвать онкологию.
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В Балашихинском роддоме появился на свет малыш-богатырь

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В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года

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РИА Новости вчера в 10:23
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Пять врачей онкоцентра Блохина написали заявления об увольнении

«Пять заявлений врачи отделения трансплантации костного мозга подали об увольнении с разными формулировками», — цитирует Стилиди РИА Новости.
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Воспитанница детдома на Сахалине погибла, приняв ванну с кипятком

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Lenta.ru вчера в 06:36
Происшествия

Суд отказался отпускать приятеля Кокорина и Мамаева по УДО

Сегодня, 1 октября, в Клинцовском городском суде прошло заседание по делу приятеля футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина Александра Протасовицкого, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:24
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Уволенным чиновникам выплатят почти 5 миллиардов рублей

Почти пять миллиардов рублей планируется потратить на сокращения федеральных чиновников в ближайшие три года.
Газета.Ru 03:31
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Координационные штабы России и САР потребовали от США покинуть Сирию

Координационные штабы России и Сирии потребовали от Соединённых Штатов вывести все свои войска с территории САР.
RT на русском 03:43
Политика

Путин ратифицировал конвенцию о правовом статусе Каспия

Президент России Владимир Путин ратифицировал Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:59
Политика

Премьер Украины заявил об уничтожении железной инфраструктуры

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук считает, что железнодорожная инфраструктура в стране практически уничтожена.
Газета.Ru 06:31
Армия и оружие

В Пекине прошел парад в честь 70-летия образования КНР

Председатель КНР Си Цзиньпин открыл военно-морской парад в честь 70-летия образования Китайской Народной Республики.
Коммерсантъ 01:33
Происшествия

«Коммерсантъ» узнал, что полковник ФСБ Черкалин брал взятки на Лубянке

Полковник ФСБ Кирилл Черкалин получал некоторые взятки от посредников, в числе которых был полковник ФСБ Михаил Горбатов на улице или в кафе у здания ФСБ на Лубянской площади и всего таким образом получил $750 тысяч, установило следствие.
Интерфакс 02:02
Здоровье

Невролог рассказал, о чем предупреждает «дергающийся» глаз

Непроизвольное сокращение круговой мышцы глаза - миокимия - достаточно распространенное явление, которое, как правило, возникает внезапно и беспокоит непродолжительное время.
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Российские миллиардеры с начала года стали богаче на $30,6 млрд

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Коммерсантъ 04:21
Авто

Новый кросс-хэтчбек Suzuki S-Presso поступил в продажу

Автомобиль Suzuki S-Presso выпускается в Индии и продаётся только на местном рынке.
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Футбол

Крал считает, что уход Кононова не изменит его положение в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал — об отставке Олега Кононова с поста главного тренера.
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Нидерланды попросили Россию помочь найти Цемаха

«Подозреваемым» по делу, как сообщалось, стал захваченный ее спецслужбами «начальник ПВО» в Снежном под Донецком Владимир Цемах, но Киев передал его России в ходе обмена пленными в начале сентября.
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Футбол

Погба проводит 100-й матч в АПЛ

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба вышел в стартовом составе матча 7-го тура АПЛ против «Арсенала» (1:0, первый тайм).
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Экономика

Промышленный PMI в России упал до минимума за 10 лет

Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ упал в сентябре 2019 года до минимума с мая 2009 года в 46,3 пункта против 49,1 пункта в августе.
Росбалт 06:56
Финансы

Кредиты сделали недоступнее для россиян

Предельной долговой нагрузкой является отношение ежемесячных платежей по кредиту к ежемесячному доходу заемщика.
Lenta.ru вчера в 17:45
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Путин освободил несколько категорий граждан от уплаты НДФЛ

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация об отмене подоходного налога для лиц, чья заработная плата после вычета НДФЛ не превышает прожиточный минимум.
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Фонд Дятлова заявил о незаконной эксгумации тела участника группы

Тело одного из участников туристической группы Юрия Дятлова, погибшей в 1959 году на Среднем Урале, подверглось незаконной эксгумации.
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46-летняя Мария Миронова во второй раз стала мамой

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Новый Toyota RAV4 для России: стали известны цены и комплектации

Цена на новый Toyota RAV4 в самом доступном исполнении "Стандарт" с передним приводом, 2-литровым мотором и 6-скоростной МКП начинается от 1 756 000 рублей.
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Пользователи со всего Интернета ищут леопарда на фото

Пользователи социальной сети Twitter и вообще всей Сети пытаются разглядеть леопарда на фото, где хищник замаскировался среди земли, камней и дерева.
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