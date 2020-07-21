с чего всё началось

В Новосибирской области индекс качества жизни составил 3,2 балла из 7. Самый высокий балл регион получил по показателю соотношение банковских депозитов на душу населения. Самый низкий – за доступность жилья. Самым комфортным для жизни городом России стал Санкт-Петербург, на втором месте – Москва.

Новосибирская область не попала в топ регионов рейтинга качества жизни

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