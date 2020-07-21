Общество
АиФ НовосибирскНовосибирская область не попала в топ регионов рейтинга качества жизни
В Новосибирской области индекс качества жизни составил 3,2 балла из 7. Самый высокий балл регион получил по показателю соотношение банковских депозитов на душу населения. Самый низкий – за доступность жилья. Самым комфортным для жизни городом России стал Санкт-Петербург, на втором месте – Москва.
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Смоленская область оказалась в верхней половине рейтинга лучших регионов для жизни Подготовленный РБК рейтинг регионов России основывается на расчетном индексе, описывающем качество жизни их жителей с точки зрения личного благосостояния и благоустроенности окружающей обстановки, включая социальную инфраструктуру, сообщается на сайте издания.Рабочий путь (г. Смоленск)вчера в 04:38
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Смоленщина заняла место в средней части рейтинга лучших регионов для жизни
ГТРК Смоленсквчера в 05:10
Смоленская область оказалась в верхней половине рейтинга лучших регионов для жизни
Рабочий путь (г. Смоленск)вчера в 04:38
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Происшествия
В центре Москвы нашли тело убитой девушки
РИА Новости 05:45
Происшествия
В США полицейские напали на освещавших протесты журналистов из России
RT на русском 06:10
Происшествия
На юго-востоке Москвы две машины влетели в пешеходов после ДТП
На юго-востоке Москвы два автомобиля влетели в пешеходов в результате ДТП.
RT на русском 06:16
Путешествия
Мишустин пообещал туристам до 15 тысяч рублей за поездки по РФ
Правительство РФ выделит 15 млрд рублей на частичную компенсацию расходов российских туристов на поездки по России, за каждую поездку туристы получат от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от тура, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Интерфакс 04:32
Общество
В РФ предложено выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
Султан Хамзаев, член Общественной палаты России, предложил выплатить пенсинерам по 15 тысяч рублей в виде поддержки в период пандемии коронавирусной инфекции, об этом сообщает РИА «Новости».
Аткарский уездЪ вчера в 03:25
Происшествия
Захвативший заложников в Луцке задержан
Правоохранители задержали мужчину, который захватил заложников в автобусе в украинском городе Луцке, сообщает «Страна.ua» во вторник, 21 июля.
Известия вчера в 23:18
Политика
Жители Хабаровска вышли на митинг против нового врио губернатора
Люди собрались накануне вечером у здания местного правительства. Они держали в руках плакаты в защиту Фургала и против Дегтярева.
Примечания вчера в 11:01
Общество
Игрок "Что? Где? Когда?" отреагировал на обвинения в домогательствах
Ранее журналистка Екатерина Аренина заявила, что Михаил Скипский пытался поцеловать ее, прикасался к ней и звал к себе домой, когда ей было 15 лет.
Газета.Ru 06:27
Происшествия
Пропавший в Бурятии самолет Ан-2 начали искать около Байкала
Российская газета 01:49
Происшествия
Уральский завод возобновляет поставки новых аппаратов ИВЛ «Авента-М»
Уральский приборостроительный завод (УПЗ, входит в "КРЭТ" "Ростеха"), производитель аппаратов ИВЛ "Авента-М", возобновляет поставки новых аппаратов с аналогичным названием, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе КРЭТ.
РИА Новости 05:33
Культура
Отец Децла назвал виновного в смерти Игоря Талькова
Отец покойного рэп-исполнителя Кирилла Толмацкого, более известного под сценическим псевдонимом Децл, музыкальный продюсер Александр Толмацкий назвал виновного в смерти Игоря Талькова.
Территория новостей 07:21
Футбол
«Химки» примут участие в следующем сезоне РПЛ
Подмосковные "Химки", завоевавшие по итогам сезона Футбольной национальной лиги (ФНЛ) право на повышение в классе, приняли решение выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщил РИА Новости министр спорта Московской области Роман Терюшков.
РИА Новости 06:49
Происшествия
В Харькове полиция проверяет сообщение о захвате заложников
"Харьковская полиция проверяет информацию о захвате заложников", - говорится в сообщении.
ТАСС 07:09
Культура
Лучшие эскизы памятника Александру Невскому выбрали в Нижнем Новгороде
Нижегородцам предлагается выбрать окончательный вариант памятника из трех предложенных.
DomostroyNN.ru 02:53
Происшествия
В Краснодарском крае за сутки выявили 83 носителя коронавируса
Краснодар, 22 июля 2020, 11:13 — REGNUM 83 случая заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили 22 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:13
Политика
Жириновский заявил, что Фургал до ареста хотел подать в отставку
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил в Госдуме, что незадолго до своего ареста Сергей Фургал собирался подать в отставку с поста главы Хабаровского края.
RT на русском 06:36
Экономика
В России выдача потребкредитов упала на 45,3% за второй квартал
Москва, 22 июля 2020, 09:02 — REGNUM Сокращение выдачи российскими банками потребительских кредитов составило 45,3% по итогам второго квартала 2020 года.
REGNUM 02:02
Футбол
Семак может принести в жертву матч с «Ростовом»
Думаю, никто не обвинит Сергея Богдановича, если матч с "Ростовом" будет принесен в жертву.
Bobsoccer 06:52
Хоккей
Скончался олимпийский чемпион по хоккею Александр Гусев
Чемпион Олимпийских игр-1976 в австрийском Инсбруке в составе хоккейной сборной СССР Александр Гусев скончался в возрасте 73 лет.
Вести.Ru 06:19
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
По информации издания, российские семьи могут рассчитывать сразу на три пособии.
Лезги газет 20 июля в 17:58
Общество
Володин призвал уйти от показателей средних зарплат по России
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что необходимо уйти от показателей средних зарплат по России.
Общественная служба новостей 07:15
Игры
Геймплейный трейлер ремейка Mafia выложили в сеть раньше времени
REGNUM вчера в 22:42
Фигурное катание
Татьяна Тарасова стала тренером Евгении Медведевой
Орсер заявил, что Тарасова помогает Медведевой поставить короткую программу. Фигуристка работает на катке ЦСКА.
Pravda.Ru 05:58
Общество
Хабаровский школьник получил 200 баллов на ЕГЭ по двум предметам
В Хабаровске одиннадцатиклассник из гимназии № 8 набрал 200 баллов на ЕГЭ по русскому языку и информатике, сообщает пресс-служба краевого министерства образования и науки.
Российская газета 06:37
Культура
Netflix отменил съемки сериала в Турции из-за персонажа-гея
Видеосервис Netflix отменил съемки сериала If Only в Турции из-за возражений местных властей.
Sostav.ru 03:50
Армия и оружие
ВС Греции привели в повышенную готовность из-за действий Турции
Вооруженные силы Греции приведены в повышенную готовность из-за намерений Турции начать исследования недалеко от острова Кастелоризо.
ИА Новороссия вчера в 16:27
Гаджеты
Microsoft возобновляет стандартный режим обновлений для Windows 10
Следующее стандартное обновление для Windows 10 будет готово к 24 июля.
Evo-rus.com 20 июля в 05:55