Происшествия

ТАССТАССНаходившийся под следствием тамбовский вице-губернатор погиб

Вице-губернатор Тамбовской области Глеб Чулков, находившийся под домашним арестом по делу о мошенничестве, погиб утром в воскресенье, упав из окна квартиры на пятом этаже. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
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с чего всё началось

Находящийся под домашним арестом вице-губернатор Глеб Чулков найден мёртвым

Тело чиновника обнаружено около 6 утра под окнами многоэтажного дома, где Чулков отбывал меру пресечения. Известно, что в дежурную часть обратилась мать Чулкова, по месту жительства которой он находился под домашним арестом. Прибывшая на место оперативно-следственная группа подтвердила смерть.
ПроТамбов01:04

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Подозреваемый в мошенничестве вице-губернатор Тамбовской области Глеб Чулков покончил с собой

LifeTambov.ru02:56

Находящийся под домашним арестом вице-губернатор Глеб Чулков найден мёртвым

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В Тамбове при падении из окна погиб вице-губернатор Глеб Чулков, находившийся под домашним арестом

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Находящийся под домашним арестом Глеб Чулков найден мертвым

Онлайн Тамбов.ру01:47

Находившийся под следствием тамбовский вице-губернатор погиб

ТАСС01:27

Тамбовский вице-губернатор Глеб Чулков найден мёртвым

РИА ТОП6802:38

Вице-губернатор Глеб Чулков выпал из окна пятого этажа и разбился

Тамбов-Информ00:48
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 03:10, Ашберн
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