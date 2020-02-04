Общество

Секрет фирмыСекрет фирмыТаможенники ЕАЭС начнут выяснять происхождение денежных средств

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В ведомстве пояснили, что предоставляемые документы должны подтверждать указанные в декларации сведения о происхождении денежных средств.
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Эрдоган снова заявил, что Турция не признает Крым российским

Президент Турции Тайип Эрдоган вновь заявил, что Анкара не признает воссоединение Крыма с Россией и следит за положением крымских татар, сообщает РИА Новости.
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Газета.Ru 05:27
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Ансамбль Северного флота не пустили на фестиваль культуры в Норвегию

Отказ на въезд в Норвегию для участия в фестивале культуры Barents Spektake получил ансамбль песни и пляски Северного флота РФ.
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Миро отметила, что Брежнева уже в который раз празднует свое 38-летие и раскрыла настоящий возраст звезды.
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Газета.Ru 06:36
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Возвращающиеся из Китая россияне пройдут карантин в Тюменской области

Россияне и граждане других стран, которые приняли решение покинуть китайскую провинцию Хубэй, пройдут двухнедельный карантин в Тюменской области, сообщила журналистам вице-премьер Татьяна Голикова.
РИА Новости 08:45
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Президент Франции Эммануэль Макрон впервые приехал в Польшу с официальным визитом.
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Белогорский районный суд арестовал владельца парка львов «Тайган» и ялтинского зоопарка «Сказка» Олега Зубкова за нарушение ранее избранной меры пресечения.
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Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов страны.
RT на русском 03:31
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Путин рассказал о пользе тренировки мозга

РИА Новости 07:48
Энергетика

Нефть снижается к $54 за баррель

Мартовские фьючерсы WTI упали в цене на $1,44 (2,79%), до $50,12 за баррель и также продолжают снижаться.
REGNUM вчера в 11:52
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Вступили в силу новые правила провоза наличности через границу

C 4 февраля начинают действовать новые правила провоза наличности через таможенную границу евразийского экономического союза, который объединяет Россию, Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию.
Российская газета вчера в 16:01
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РИА34 02:04
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В Архангельской области женщина убила недовольного едой мужа

Муж сделал ей грубое замечание, что она приготовила не то блюдо. Началась ссора, мужчина ударил супругу рукой по губам.
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Дату общероссийского голосования закрепят в поправках в Конституцию

Дата общероссийского голосования будет указана в тексте закона о поправке в Конституцию.
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На Параде 9 мая покажут 24 новейших образца военной техники

Сразу двадцать четыре новейших образца боевой техники впервые представят общественности на военном параде, который пройдет 9 мая на Красной площади.
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В понедельник, 3 февраля, доллар США поднялся выше 64 рублей впервые с 4 декабря. Официальный курс евро вырос до 70,79 рублей.
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Большинство россиян поддерживают предложенные президентом РФ Владимиром Путиным поправки в Конституцию.
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Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко хочет провести реванш с чемпионом Bellator Райаном Бейдером.
ТАСС Спорт вчера в 05:31
Армия и оружие

В РПЦ объяснили традицию освящать ядерное оружие

Представитель Русской православной церкви (РПЦ) объяснил российскую традицию освящать военную технику и боеприпасы.
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УАЗ представил экспедиционную «Буханку» за миллион

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Армия и оружие

СК РФ показал фото разыскиваемого за обстрел Горловки полковника ВСУ

Следственный комитет России опубликовал снимок полковника ВСУ, причастного к обстрелу Горловки.
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Песков не исключил телефонный разговор Путина и Эрдогана во вторник

Телефонный разговор президентов РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана во вторник не исключается, подтвердил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новости 08:52
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