Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксТаможня Китая зафиксировала снижение торговли с США на 14%

По итогам первых восьми месяцев текущего года объем торговли Китая и США составил $355,6 млрд, сократившись по сравнению с тем же периодом прошлого года на 13,9%, свидетельствуют данные китайской таможенной статистики.
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Товарооборот России и Китая вырос в январе-августе на 4,5%

ТАСС00:02

Товарооборот между Китаем и США в январе-августе сократился почти на 14%

РИА Новости00:37

Торговля Китая и США за восемь месяцев сократилась на 14%

Коммерсантъ05:05

Таможня Китая зафиксировала снижение торговли с США на 14%

Интерфакс01:37

Товарооборот между Китаем и США уменьшился почти на 14%

Московский Комсомолец00:52

Товарооборот между РФ и Китаем с января вырос до 70,6 млрд долларов

РЕН ТВ00:49

Россия и Китай нарастили товарооборот

Телеканал 360°01:29
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Наука

Учеными создана новая перспективная вакцина против ВИЧ-инфекции

Американские учёные из Школы медицины Маунт-Синай создали и провели клинические испытания препарата, который активирует производство антител к вирусу иммунодефицита человека (ВИЧ).
МонаВиста 05 сентября в 08:26
Политика

Нидерланды попросили Россию передать свидетеля по делу о крушении MH17

Прокуратура Нидерландов попросила Россию передать Амстердаму военного ДНР Владимира Цемаха, который является свидетелем по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе.
РБК вчера в 14:53
Кино

Фильм «Джокер» получил главный приз Венецианского кинофестиваля

Фильм «Джокер» американца Тодда Филлипса удостоился «Золотого льва святого Марка» на Венецианском кинофестивале.
Известия вчера в 14:34
Политика

Зеленский позвонил Путину после передачи заключенных

Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский поговорили по телефону и позитивно оценили состоявшийся 7 сентября обмен заключенными.
РБК вчера в 15:48
Политика

Пилот рассказал об экстремальной посадке борта с Путиным

Газета.Ru 06:52
Происшествия

В Подмосковье два человека погибли в ДТП с самосвалом

Российская газета 06:57
Происшествия

В Волгограде кандидат в депутаты от КПРФ умер после обхода участков

Кандидата в Волгоградскую областную думу от КПРФ Вадим Чистяков скончался после обхода избирательных участков в Волгограде, сообщил журналистам секретарь Волгоградской областной избирательной комиссии Анатолий Ярлыкин.
РИА Новости 06:00
Шоу-бизнес

Экс-король Малайзии заявил, что опозорен своим браком с «Мисс Москва»

Экс-король Малайзии Мухаммад V рассказал, что сожалеет о принятом некогда решении связать себя узами брака с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.
iReactor вчера в 03:53
Политика

Явка на выборах губернатора Оренбуржья к 10 утра составила 5,16%

Явка избирателей на выборах губернатора Оренбургской области в первые часы голосования составила 5,16%, сообщили РИА Новости в избирательной комиссии региона.
РИА Новости 02:48
Происшествия

Полиция задержала подозреваемого в нападении на дом Памфиловой

News.ru вчера в 08:56
Общество

Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией

Известия 05:14
Политика

МИД Украины выразил протест из-за выборов в Крыму

МИД Украины выразил решительный протест из-за проведения местных выборов в Крыму и Севастополе, которые Киев считает временно оккупированной территорией.
Коммерсантъ 07:31
Общество

Медики рассказали о лечебных свойствах водки

По словам медиков, для снятия болей компресс из водки и меда следует наложить на больное место, укрыть сверху целлофаном и завязать теплым шарфом, пишет «Медикфорум».
Известия вчера в 19:04
Наука

Брюшной тиф приводит к ускорению старения клеток и усиливает инфекцию

Evo-rus.com 06 сентября в 14:33
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье

Хабиб Нурмагомедов во второй раз в карьере защитил титул чемпиона UFC - в Абу-Даби российский боец одержал досрочную победу над Дастином Порье, заставив американца сдаться в третьем раунде.
Газета.Ru 04:29
Космос

Конец света 2019: правда ли, что к Земле летит огромный астероид

Будет ли конец света 3 октября ТАСС со ссылкой на Центр исследований околоземных объектов NASA сообщает: астероид 2007 FT3 приблизится к Земле 3 октября и пролетит мимо на расстоянии 139 млн километров.
Алтапресс вчера в 22:12
Происшествия

Один человек погиб, 6 пострадали в аварии в Липецкой области

В аварии в Липецкой области погиб человек, еще шестеро пострадали. ДТП случилось утром 8 сентября в Грязинском районе.
РЕН ТВ 07:14
Общество

На Пискаревском кладбище Петербурга почтили память жертв блокады

На Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге в воскресенье состоялась церемония возложения цветов и венков в День памяти жертв блокады Ленинграда, который приходится на 8 сентября.
REGNUM 05:00
Политика

Явка на выборах в Свердловской области упала в два раза

URA.Ru 06:44
Политика

Явка на выборах мэра Новосибирска к полудню не дотянула даже до 6%

REGNUM 01:35
Теннис

Первый канал покажет финал с участием Медведева на US Open

Metaratings вчера в 15:17
Происшествия

Полиция начала проверку нападения на автобус с наблюдателями в Туве

Газета.Ru 03:45
Политика

Народное собрание Ингушетии избрало Калиматова главой региона

Депутаты Народного собрания Ингушетии избрали новым главой региона Махмуда-Али Калиматова, который до этого временно исполнял обязанности руководителя республики.
RT на русском 05:28
Общество

В горах под Сочи выпал первый снег

Одни писали, что так рано первый снег выпадал здесь тридцать лет назад, а другие вспомнили, что в 2013 году белое покрывало укрыло горы еще раньше - 5 сентября.
Российская газета 05:44
Политика

Песков о мирном договоре с Японией: пока решение найти не удалось

В рамках Восточного экономического форума, прошедшего на неделе во Владивостоке, президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ в очередной раз обсудили вопросы мирного договора между Россией и Японией.
Вести.Ru 06:34
Наука

Впервые изображена структура, объединяющая частицу и античастицу

Майорановскими фермионами могут считаться любые частицы, которые одновременно проявляют свойства своих же античастиц, то есть имеют противоположные по знаку электрический и цветовой заряды и некоторые квантовые числа.
Naked Science 03 сентября в 20:02
Происшествия

Российский таксист открыл огонь по напавшим на него пассажирам

В Ленинградской области таксист выстрелил из травматического пистолета по напавшим на него пассажирам.
Lenta.ru 06:49
Происшествия

На режимном объекте Роскосмоса задержали 14 человек

Служба безопасности Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП, входит в госкорпорацию "Роскосмос") задержала в воскресенье 14 человек, которые планировали проникнуть на территорию предприятия.
ТАСС 06:38
Политика

В Курганской области на 10 часов проголосовали почти 7% избирателей

Коммерсантъ Челябинск 02:55
Общество

В Японии из-за тайфуна отменили более 100 рейсов

РБК 04:44
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