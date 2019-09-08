Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксТаможня Китая зафиксировала снижение торговли с США на 14%

По итогам первых восьми месяцев текущего года объем торговли Китая и США составил $355,6 млрд, сократившись по сравнению с тем же периодом прошлого года на 13,9%, свидетельствуют данные китайской таможенной статистики.
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Товарооборот России и Китая вырос в январе-августе на 4,5%

ТАСС00:02

Товарооборот между Китаем и США в январе-августе сократился почти на 14%

РИА Новости00:37

Торговля Китая и США за восемь месяцев сократилась на 14%

Коммерсантъ05:05

Таможня Китая зафиксировала снижение торговли с США на 14%

Интерфакс01:37

Товарооборот между Китаем и США уменьшился почти на 14%

Московский Комсомолец00:52

Товарооборот между РФ и Китаем с января вырос до 70,6 млрд долларов

РЕН ТВ00:49

Россия и Китай нарастили товарооборот

Телеканал 360°01:29
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 11:48, Вашингтон
Политика

В Волгоградской области проголосовали 5,65 процента избирателей

РИАЦ 03:09
Политика

ЦИК уличил «Голос» в публикации нарушений с прошлых выборов

ЦИК РФ уличил ассоциацию "Голос" в публикациях на своей карте нарушений записей с прошлых выборов, зафиксировано уже около 30 фактов дублирования, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
РИА Новости 11:42
Экономика

Минфин РФ рассказал о новой системе добровольных пенсионных накоплений

Минфин России разработал новый законопроект о системе добровольных пенсионных накоплений с рабочим названием «о гарантированном пенсионном продукте» и направил его на согласование в Минтруд, сообщает 7 сентября пресс-служба Минфина.
REGNUM вчера в 00:34
Автоспорт

Леклер из Ferrari выиграл Гран-при Италии, Квят сошел

Главным триумфатором гонки стал пилот команды Ferrari Шарль Леклер. Для него эта победа стала второй в карьере в "Ф1" и сразу второй подряд.
Вести.Ru 10:55
Политика

Избиркомы отчитались о явке на выборах в Москве и Петербурге

РБК 08:19
Политика

Командир президентского борта рассказал о питании Путина в полётах

RT на русском 08:33
Политика

Слова Порошенко про обмен заключенными высмеяли в сети

В сети отреагировали на заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко о его причастности к обмену заключенными между Москвой и Киевом.
Lenta.ru вчера в 20:43
Политика

В Волгограде кандидат от КПРФ умер после обхода участков на выборах

Газета.Ru 10:47
Политика

В ЦИК рассказали о хакерской атаке на его портал накануне выборов

"Все идёт в штатном режиме, атаки они традиционно в единый день голосования есть, но система надежно защищена", - заверил Лопатин.
РИА Новости 09:52
Происшествия

Не менее 14 человек пострадали из-за взрыва на празднике в Германии

Не менее 14 человек пострадали в результате взрыва, произошедшего на народном празднике Backesfest в немецком городе Фройденберг.
Известия 11:09
Космос

Робот Федор вернулся с МКС на Землю

Первый побывавший на МКС российский робот Федор благополучно вернулся на Землю на корабле «Союз МС-14», сообщает Роскосмос.
ФАН 06 сентября в 19:12
Теннис

Серена Уильямс проиграла канадке Андрееску в финале US Open

Американская теннисистка Серена Уильямс проиграла 19-летней канадке Бьянке Андрееску в финале Открытого чемпионата США (US Open).
ТАСС вчера в 18:01
Футбол

Дубль Мхитаряна помог сборной Армении обыграть Боснию и Герцеговину

Сборная Армении на своем поле обыграла Боснию и Герцеговину (4:2) в рамках отборочного этапа Евро-2020.
Спорт-Экспресс 10:56
Политика

В ЦИК отметили вмешательство Google и Facebook в дела России

Первый заместитель председателя ЦИК Николай Булаев заявил, что многие материалы, которые публикуют Facebook и Google, можно воспринимать как вмешательство во внутренние дела России.
Газета.Ru 09:47
Политика

На выборах губернатора Сахалина лидирует кандидат от власти

Ведомости 06:22
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории (до 70,3 кг), победив американца Дастина Порье удушающим приемом в третьем раунде.
ИА Грозный-Информ вчера в 16:58
Политика

Цемах отказался от сделки со следствием по делу о крушении МН17

Офицер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах, похищенный Службой безопасности Украины (СБУ) в связи с делом о крушении малайзийского Boeing MH17, отказался от сделки со следствием.
Известия 10:18
Происшествия

В Москве задержали журналиста Илью Азара

Журналиста «Новой газеты» и муниципального депутата в округе Хамовники Илью Азара задержали на Тверской улице в Москве, сообщает «МБХ-медиа».
Коммерсантъ 11:25
Авто

В Краснодаре появилась «Приора» с трехметровыми колесами

На улицы столицы Кубани выехала Lada Priora с трехметровыми колесами Как говорят на Кавказе, чем выше горы, тем ниже «Приоры».
Юга.ру 09:21
Политика

Глава ДНР заявил о скором запуске железнодорожного сообщения с Россией

В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) рассчитывают на возобновление прямого железнодорожного сообщения с Москвой и Санкт-Петербургом, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Коммерсантъ 10:01
Политика

В Липецкой области к полудню проголосовали 18% избирателей

Коммерсантъ Воронеж 06:48
Экономика

Кто заработал и кто потерял на холодном московском лете

Более 2 млрд руб. недополучили из-за холодного лета в Москве производители таких сезонных товаров, как мороженое, пиво, квас, вода, холодный чай, энергетики, безалкогольные газированные напитки, следует из данных аналитической компании Nielsen (есть в распоряжении РБК).
РБК вчера в 01:15
Политика

Глава Ингушетии назначил нового представителя республики в Совфед

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов сменил представителя от региона в Совете Федерации.
News.ru 10:12
Политика

В Челябинской области явка на выборах к полудню превысила 16%

Явка на выборах в Челябинской области по данным на 12.00 (10.00 мск) превысила 16%, сообщил председатель облизбиркома Сергей Обертас.
РИА Новости 04:08
Армия и оружие

Сможет ли Су-57 постоять за себя в воздушном бою

Например, заместитель главнокомандующего ВКС Сергей Дронов в середине августа в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сказал, что ракеты для Су-57 еще даже не начали разрабатывать.
Свободная Пресса 03:33
Происшествия

В Китае произошло землетрясение

Один человек пострадал во время землетрясения в уезде Вэйюань (провинция Сычуань, Китай), сообщили 8 сентября в Китайском сейсмологическом центре.
REGNUM вчера в 20:43
Политика

Песков объяснил, почему Путин вручную руководит ситуацией в Приангарье

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, почему российский лидер Владимир Путин вынужден переходить на ручное управление в пострадавшей от паводка Иркутской области.
РИА Новости 08:24
Здоровье

Врачи рассказали, как грецкий орех воздействует на организм

MedikForum.ru 10:55
Общество

Медики рассказали о лечебных свойствах водки

По словам медиков, для снятия болей компресс из водки и меда следует наложить на больное место, укрыть сверху целлофаном и завязать теплым шарфом, пишет «Медикфорум».
Известия вчера в 19:04
Политика

В МИД Украины выразили протест из-за выборов в Крыму

МИД Украины выразил протест в связи с проведением местных выборов в Крыму и отказался признавать их результаты.
РИА Новости 07:33
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