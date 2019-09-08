Экономика
ИнтерфаксТаможня Китая зафиксировала снижение торговли с США на 14%
По итогам первых восьми месяцев текущего года объем торговли Китая и США составил $355,6 млрд, сократившись по сравнению с тем же периодом прошлого года на 13,9%, свидетельствуют данные китайской таможенной статистики.
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Общество
Шведский ученый предлагает есть людей ради спасения экологии
Предложение о поедании человечины в качестве решения проблем экологии выдвинул ученый из Швеции Магнус Сёдерлунд на телевидении страны.
Gazeta.SPb вчера в 23:37
Происшествия
Жительницу Камчатки подозревают в убийстве двоих детей
По версии следствия, утром 27-летняя местная жительница пришла к бухте Крашенинникова и утопила вблизи берега двоих детей, одному из которых было 1,5 месяца, второму — пять лет.
REGNUM 01:14
Теннис
Даниил Медведев стал четвертой ракеткой мира
Российская газета 01:26
Общество
В порт Владивостока зашел крупнейший в истории России круизный лайнер
В порту Владивостока пришвартовался крупнейший за историю России круизный лайнер «Спектр морей» (Spectrum of the Seas), передает агентство «Восток-Медиа».
РБК 01:49
Политика
Кандидаты от оппозиции лидируют в 19 округах на выборах в Мосгордуму
По результатам обработки более 20% бюллетеней, кандидаты КПРФ побеждают в 12 округах, «Справедливой России» – в четырех, «Яблока» – в трех округах.
Ведомости вчера в 16:57
Политика
МИД Украины протестует против выборов в Крыму
МИД Украины выразил протест по поводу проведения выборов в Крыму.
Петербургский дневник вчера в 11:43
Происшествия
В Шереметьево у самолета загорелся двигатель перед взлетом
Известия вчера в 12:35
Единоборства
Гарантированный гонорар Нурмагомедова стал самым большим в истории UFC
Стали известны гонорары бойцов, которые выступили на турнире UFC 242.
Sportbox.RU вчера в 07:02
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о начале Второй мировой войны
Минобороны России опубликовало на своем сайте уникальные рассекреченные документы о событиях, предшествующих началу Второй мировой войны, и ее раннем периоде.
Известия вчера в 18:15
Политика
Турчак сообщил о «жахнувшей всех» на выборах «Единой России»
Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак отреагировал на предварительные результаты единого дня голосования, который прошел в России 8 сентября.
Газета.Ru 01:43
Общество
Импортер Alianta Group открывает свои магазины
Коммерсантъ вчера в 18:41
Происшествия
В Японии 900 тысяч домов остались без света из-за тайфуна
Тропический шторм оборвал линии электропередач, оставив без света около 900 тысяч домов.
Российская газета вчера в 19:53
Происшествия
На режимном объекте «Роскосмоса» задержали 17 человек
Служба безопасности предприятия задержала в субботу трех человек, которые хотели фотографировать закрытые объекты с крыши предприятия и затем выложить снимки в интернет.
РИА Новости вчера в 06:28
Политика
Немецкий детектив готов обсуждать с Малайзией передачу сведений по MH17
Ранее Реш, который занимался расследованием крушения МН17 с 2014 года, в интервью РИА Новости сообщил, что ему известны имена лиц, ответственных за катастрофу, и другие данные, которые международное следствие, по его словам, игнорирует.
РИА Новости 00:52
Экономика
В Госдуме оценили законопроект о новой системе пенсионных накоплений
В Госдуме приветствовали инициативу Минфина о новой системе добровольных пенсионных накоплений.
Известия 07 сентября в 05:56
Политика
Владимиров лидирует на выборах главы Ставрополья
Временно исполняющий обязанности губернатора Ставропольского края Владимир Владимиров лидирует на выборах главы региона с результатом 79,84% после обработки 0,86% протоколов.
Известия вчера в 15:20
Политика
Андрей Назаров назначен и.о. премьер-министра Башкирии
Ранее СМИ сообщали, что Андрей Назаров — наиболее вероятный претендент на пост премьера республики.
Эхо Москвы в Уфе 01:58
Политика
Осипов побеждает на выборах губернатора Забайкалья с 89,61% голосов
Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов после подсчета 100% протоколов побеждает на выборах главы региона.
Коммерсантъ 01:07
Политика
Трамп отменил переговоры с террористами и президентом Афганистана
Вести.Ru 07 сентября в 21:33
Армия и оружие
ОДК создаст замену французскому двигателю для вертолета Ка-62
Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в Ростех) создает замену французскому двигателю Ardiden 3G, который устанавливается на новейшие вертолеты Ка-62, заявил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора - генеральный конструктор корпорации Юрий Шмотин.
РИА Новости 01:13
Политика
«Единая Россия» лидирует на выборах в госсобрание республики Алтай
"Единая Россия" лидирует на выборах депутатов государственного собрания - Эл Курултай Республики Алтай после подсчета 84,75% протоколов, набирая с 34,25% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.
РИА Новости вчера в 19:01
Гаджеты
Самые горячие новинки выставки электроники IFA 2019 в Берлине
Техномод вчера в 14:44
Общество
В Британии супруги нашли у себя во дворе странное существо
Венди Грей и Энди Вээр рассказали, что заметили "похожее на змею существо с клыками и клювом, упавшее с неба", на своем заднем дворе в четверг, 5 сентября.
РИА Новости вчера в 21:20
Шоу-бизнес
Ирина Понаровская набила татуировки и собирает новую группу
Вероятнее всего, полагают поклонники, Понаровская действительно планирует сколотить собственную группу, в составе которой вернется на большую сцену.
Дни24 вчера в 11:45
Общество
В Гидрометцентре пообещали летнюю погоду в сентябре
Теплая погода преимущественно без осадков сохранится в центральных регионах России в течение всей рабочей недели.
Известия 00:27
Политика
Командир президентского борта рассказал о питании Путина в полётах
Командир борта номер один, личный пилот первых лиц России Владимир Федорушкин рассказал о питании главы государства Владимира Путина на президентском самолёте.
RT на русском вчера в 08:33
Гаджеты
В Россию приехала радикально улучшенная версия одной из самых популярных приставок
На российском рынке с начала сентября стартовали продажи новой версии игровой приставки Nintendo Switch, сообщается на сайте японской компании.
Dgl.ru вчера в 15:43
Общество
Из главного онкоцентра России массово увольняются врачи
«Несколько человек уволились, другие не желают сдаваться», — добавил Рыков.
URA.Ru вчера в 09:37
Происшествия
Шесть человек погибли при шторме в Крыму
В Крыму в воскресенье, 8 сентября, погибли шесть человек.
Газета.Ru вчера в 17:01