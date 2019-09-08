Экономика
ТАССТоварооборот России и Китая вырос в январе-августе на 4,5%
Импорт российских товаров и услуг в КНР увеличился на 8,3%, до $39,45 млрд. В июле объем торговли между двумя странами составил $9,41 млрд. Товарооборот между Россией и Китаем по итогам 2016 года вырос на 2,2% в годовом исчислении и достиг $69,52 млрд.
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Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC.
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ЦИК признала выборы президента Абхазии состоявшимися
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Картина победила в номинации "Лучший фильм" "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля получил фильм "Джокер" американского режиссера Тодда Филлипса.
Аргументы и Факты вчера в 16:15
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Следователи завели уголовное дело в отношении матери двухлетней девочки, которую два дня искали в Вологодской области.
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По предварительным данным, новый автомобиль будет иметь дизайнерские решения от грузовика Tesla Semi, а его запас хода составит 800 км. Электрическая установка пикапа будет представлена двумя электромоторами, расположенными на каждой оси и обеспечивающие полный привод.
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Политика
Зеленский анонсировал второй этап освобождения задержанных лиц
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ПолитРоссия вчера в 07:39
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Член СПЧ: «Голос» дезинформирует избирателей о нарушениях на выборах
Ранее наблюдатели из Хабаровского края пожаловались, что электронная «Карта нарушений» ассоциации «Голос» не принимает информацию о нарушениях со стороны ЛДПР или об использовании административного ресурса действующего губернатора региона Сергея Фургала.
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Вильфанд рассказал о нетипичной для сентября погоде в Москве
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