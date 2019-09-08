Экономика
Российская газетаТоварооборот России и Китая вырос на 4,5 процента
Товарооборот между Россией и Китаем с января по август этого года вырос на 4,5 процента в годовом исчислении, следует из сообщения Главного таможенного управления КНР. Всего сторонами было поставлено товаров на 70,59 миллиарда долларов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 03:08, Вашингтон
Теннис
Надаль обыграл Медведева в финале US Open
Газета.Ru 02:26
Общество
Медики рассказали о лечебных свойствах водки
По словам медиков, для снятия болей компресс из водки и меда следует наложить на больное место, укрыть сверху целлофаном и завязать теплым шарфом, пишет «Медикфорум».
Известия 07 сентября в 19:04
Экономика
В России вырастут детские пособия
По подсчетам Минтруда, размер пособия в среднем по стране, начиная с 2020 года, составит 12 тыс. рублей.
Газета.Ru 02:53
Политика
Министр ВС Франции выступает за диалог с Россией
Министр Вооружённых сил Франции Флоранс Парли заявила, что Париж намерен вести диалог с Россией по геостратегическим вызовам.
RT на русском 00:27
Происшествия
Шесть человек погибли при шторме в Крыму
В Крыму в воскресенье, 8 сентября, погибли шесть человек.
Газета.Ru вчера в 17:01
Политика
Все российские губернаторы сохранили свои места по итогам выборов
Результаты обработки почти всех протоколов в единый день голосования 8 сентября показали, что временно исполняющие обязанности руководителей и действующие главы российских регионов сохранили свои места по итогам выборов.
Lenta.ru 01:33
Общество
В порт Владивостока зашел крупнейший в истории России круизный лайнер
В порту Владивостока пришвартовался крупнейший за историю России круизный лайнер «Спектр морей» (Spectrum of the Seas), передает агентство «Восток-Медиа».
РБК 01:49
Экономика
В России предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Депутаты Госдумы предложили ввести минимальную цену на табачные изделия в России.
Известия вчера в 23:52
Энергетика
Нефть Brent подорожала до $62,14 за баррель
Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 по московскому времени составляет $62,14 за баррель, что на $0,6 (0,97%) выше уровня закрытия предыдущей сессии.
Интерфакс 01:41
Общество
Шведский ученый предложил поедать людей для спасения планеты
Ученый-бихевиорист из Швеции Магнус Сёдерлунд в качестве решения экологических проблем предложил поедать человеческие трупы, пишет The New American.
Известия вчера в 18:47
Политика
Собянин оценил итоги выборов в Мосгордуму
Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал на своем сайте выборы в Мосгордуму.
Газета.Ru 01:49
Политика
В Госдуме подумывают ввести наказание за ложный вызов скорой помощи
Экспертный совет при комитете Госдумы по охране здоровья начал рассматривать предложение о введение наказаний для тех россиян, которые вызывают скорую помощь просто так.
Газета.Ru 01:48
Политика
Алексей Текслер выиграл губернаторские выборы в Челябинской области
Челябинск Сегодня 02:26
Политика
Роман Старовойт побеждает на выборах губернатора Курской области
По итогам обработки 100% протоколов на вчерашних выборах губернатора Курской области с результатом 81,07% одержал победу Роман Старовойт.
Курск сегодня 02:34
Политика
Андрей Бочаров лидирует на выборах губернатора Волгоградской области
С большим отрывом лидирует действующий глава региона.
Волгоградская правда вчера в 16:16
Политика
На выборах губернатора Ставрополья побеждает Владимир Владимиров
ГТРК Ставрополье 02:25
Политика
Валерия Касамара проигрывает выборы в Мосгордуму
На выборах депутатов Мосгордумы по округу № 45 побеждает Магомет Яндиев, передает агентство городских новостей «Москва».
Ведомости вчера в 18:22
Общество
Жители Великобритании обнаружили странное существо
Супруги из британского города Кингстон-апон-Халл в церемониальном графстве Ист-Райдинг-оф-Йоркшир обнаружили у себя во дворе необычное существо, передает Hull Live.
Газета.Ru 01:31
Политика
Артамонов лидирует на выборах главы Липецкой области
Известия вчера в 15:30
Общество
В Гидрометцентре пообещали летнюю погоду в сентябре
Теплая погода преимущественно без осадков сохранится в центральных регионах России в течение всей рабочей недели.
Известия 00:27
Политика
Издание Le Figaro обозначило Киев городом России
Крупное французское издание Le Figaro допустило ошибку, указав Киев городом России во время брифинга президента Украины Владимира Зеленского.
REGNUM 00:52
Шоу-бизнес
Жена Игоря Крутого впервые встретилась с его бывшей невестой
Игорь и Татьяна не виделись много лет, а встретились лишь несколько дней назад.
StarHit.ru вчера в 13:30
Экономика
Почти две трети россиян предпочли делать сбережения
2 сентября стало известно, что доля краткосрочных банковских вкладов россиян за год снизилась в полтора раза — с 50% до 30%.
Известия вчера в 21:46
Гаджеты
Intel назвала причину своих неудач на рынке процессоров
Кому именно уступили, конечно, не сказали. И причиной своих проблем назвали дефицит процессоров.
Ferra вчера в 12:31
Авто
В Подмосковье заметили необычную «Волгу» на базе Kia
Автомобиль, замеченный на подмосковных дорогах, выпускается мелкосерийно. Сегодня на подмосковных дорогах была замечена интересная «Волга».
SpeedMe вчера в 15:27
Политика
Турчак заявил, что «Единая Россия» жахнула всех на выборах
Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак остался довольным итогами Единого дня голосования.
Российская газета 02:40
Политика
На выборах губернатора Мурманской области побеждает Андрей Чибис
Московский Комсомолец вчера в 22:48
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о Второй мировой войне
Министерство обороны России на своём сайте открыло мультимедийный раздел, в котором представлены рассекреченные документы, рассказывающие о событиях кануна и начального периода Второй мировой войны.
RT на русском вчера в 17:20
Авто
Bentley выпустит современные версии довоенного Blower
Тираж современных моделей серии Blower Continuation составит 12 экземпляров — по одному на каждую гонку, в которых участвовали оригинальные 4 машины.
Тарантас Ньюс 02:17
Политика
ЛДПР выигрывает все выборы в Хабаровском крае
РИА Новости вчера в 20:33