Коронавирус
Екатеринбург в эфиреТаможня не пускает в Свердловскую область гуманитарную помощь
Гуманитарную помощь на общую сумму в размере 1 млн долларов не пускают в Свердловскую область сотрудники таможни. Известно, что бизнесмен закупил медицинские маски, защитные халаты, перчатки и очки, чтобы безвозмездно передать их в медицинские учреждения, пишет «Екатеринбург в эфире».
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Политика
«Коммерсантъ» сообщил о планах сделать следующую неделю нерабочей
Неделя с 6 по 12 апреля снова будет объявлена в России нерабочей, говорится в репортаже специального корреспондента газеты «Коммерсантъ» Андрея Колесникова, посвященном итогам совещания президента Владимира Путина с членами правительства.
Общество
В РФ за сутки зафиксировали еще 771 случай коронавируса
Общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в России за сутки возросло сразу на 771 и перевалило за 3,5 тысячи, сообщает оперативный штаб.
Происшествия
В Крыму задержаны наемники сирийских террористов
Общество
На Дону в период самоизоляции запретили деятельность коллекторов
В Ростовской области до особого распоряжения губернатора приостановлена деятельность букмекерских контор, тотализаторов, пунктов приема ставок, а также коллекторских агентств.
Происшествия
В новосибирскую больницу из-за COVID-19 поступили ещё три ребёнка
Новосибирск, 1 апреля 2020, 07:36 — REGNUM По данным оперативного штаба Новосибирской области, за сутки в больницу поступили три ребёнка с признаками ОРВИ.
Происшествия
У сотрудницы онкоцентра имени Блохина обнаружили коронавирус
Госпитализация пациентов в отделение химиотерапии и комбинированного лечения злокачественных опухолей приостановлена.
Политика
Трамп признался в намеренном сокрытии правды о коронавирусе
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что скрывал правду о последствиях коронавируса, заболевание которым может привести к тысячам смертей среди граждан США.
Общество
В России ужесточили уголовную ответственность за нарушение карантина
Российский президент Владимир Путин подписал закон, который усиливает уголовную ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, в том числе карантина.
Происшествия
Очевидцев нападения на Лубянке уволили из органов
В ходе нападения, которое житель подмосковного Подольска Евгений Манюров совершил у здания ФСБ на Лубянке, были убиты два сотрудника спецслужбы, а еще пять человек получили ранения различной степени тяжести.
Гаджеты
Смартфон Apple iPhone 9 могут презентовать 15 апреля
Блогер, обозревающий продукцию Apple, Джон Проссер написал в своем Твиттере о том, что в апреле этого года появится в продаже iPhone SE2 бюджетного класса.
Экономика
Стал известен перечень из 646 системообразующих организаций экономики РФ
Правительственная комиссия по повышению устойчивости российской экономики 20 марта рассмотрела и утвердила новый перечень системообразующих организаций, чье финансовое состояние власти в условиях обвала цен на нефть и пандемии коронавируса будут мониторить и по необходимости рассматривать вопрос об оказании поддержки.
Здоровье
В Италии в Минздраве объяснили высокую смертность от коронавируса
Министерство здравоохранения Италии уверено в том, что высокая смертность от коронавируса обусловлена сравнительно мягкой эпидемией гриппа в 2019-2020 годах.
Энергетика
В США начали банкротиться нефтяные компании
Первой в США нефтяной компанией, которая обанкротилась после обрушения цен на сырье, оказалась Whiting Petroleum, разрабатывающая месторождения сланцевой нефти в Северной Дакоте, сообщает The Wall Street Journal.
Происшествия
Астраханские власти рассказали о ситуации с коронавирусом в регионе
Коронавирус выявлен еще у одного мужчины, госпитализированного в Астраханской области с диагнозом "внебольничная пневмония", таким образом в регионе два подтвержденных случая COVID-19 и шесть условно подтвержденных, сообщает правительство региона.
Здоровье
В Москве родился ребенок с коронавирусом
В московской больнице №15, перепрофилированной для госпитализации пациентов с коронавирусом, родился ребенок, зараженный этой инфекцией.
Здоровье
ФСИН отрицает вспышку пневмонии в СИЗО «Матросская тишина»
Информация о возможной вспышке пневмонии в московском СИЗО «Матросская Тишина» не соответствует действительности, заявили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).
Наука
Древние тропические леса нашли в Антарктиде
Немецкие ученые выяснили, что на территории заснеженной Антарктиды существовали тропические леса около 90 миллионов лет назад.
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по еде в условиях пандемии
Роспотребнадзор выпустил для россиян рекомендации "Как правильно выбрать продукты в период пандемии коронавируса".
Биатлон
Драчев отреагировал на призыв уйти в отставку
Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев заявил, что найти спонсоров для спортсменов в условиях экономического кризиса, вызванного эпидемией коронавируса и падением цен на нефть.
Общество
В Кремле и Минобороны рассматривают другие сценарии парада Победы
В случае изменения даты парад будет посвящен окончанию Второй мировой войны. Второй вариант - проведение парада Победы 9 мая без зрителей.
Происшествия
Поликлинику в Лобне закрыли из-за пациента с коронавирусом
В подмосковной Лобне закрылась поликлиника. На двери повесили объявление "Приёма нет". Все врачи и посетители ушли на карантин.
Здоровье
Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса
Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.
Общество
Изменился срок предоставления налоговой отчетности
Указанным федеральным законом предусмотрено, в частности, внесение изменения в п.7 ст.6 НК РФ, в соответствии с которыми в случаях, когда последний день срока приходится на день, признаваемый в соответствии с указом Президента РФ нерабочим днем, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.
Политика
Китай предсказывает поражение Японии при попытке захвата Курил
Попытка силового захвата Курильских островов приведет к большим неприятностям для Японии.
Политика
Песков назвал некорректным интервью «Эха Москвы» с Ходорковским
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что негативно оценивает то, что радиостанция «Эхо Москвы» взяла интервью у бизнесмена Михаила Ходорковского, передает корреспондент РБК.
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали, как обрабатывать продукты из магазина
Общество
В Италии вводят карточки на продукты
Владельцы небольших продуктовых точек раздают еду бесплатно, но это не спасает от краж и ограблений.
Футбол
«Бавария» оштрафовала Боатенга за нарушение карантина
Мюнхенская «Бавария» приняла решение наказать защитника Жерома Боатенга за нарушение карантина.
Футбол
Ла Лига подготовила план возобновления тренировок для клубов
Ла Лига приготовила для клубов чемпионата Испании план по возвращению к тренировкам после того, как карантин, связанный с пандемией коронавируса, сообщает AS.