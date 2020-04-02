Коронавирус

Екатеринбург в эфиреЕкатеринбург в эфиреТаможня не пускает в Свердловскую область гуманитарную помощь

Гуманитарную помощь на общую сумму в размере 1 млн долларов не пускают в Свердловскую область сотрудники таможни. Известно, что бизнесмен закупил медицинские маски, защитные халаты, перчатки и очки, чтобы безвозмездно передать их в медицинские учреждения, пишет «Екатеринбург в эфире».
Читать в источнике
Комментировать53

Подробнее о событии

Российская таможня опровергла информацию о налоге на медпомощь из Китая

Lenta.ruвчера в 21:07

Таможенники тормозят ввоз миллионов масок на Урал, требуя 300 тысяч долларов за гуманитарку

Царьградвчера в 15:49

Миллионер купил для земляков маски на $1 млн. Таможня не пускает груз в РФ

Anewsвчера в 08:47

Спецоперация мецената по доставке миллионов масок на Урал под угрозой. В дело включились политики

URA.Ruвчера в 11:56

Таможня требует 300 тысяч долларов с Игоря Алтушкина за ввоз гуманитарного груза с масками из Китая

66.ruвчера в 09:57

Таможенники не пустили гуманитарную помощь в Свердловскую область

ИА Красная Веснавчера в 13:06

Таможня не пускает на Урал жизненно необходимые маски, требуя уплатить налог в $300 тыс

Znak.comвчера в 07:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7128 источников, обновлено в 04:50, Ашберн
Политика

«Коммерсантъ» сообщил о планах сделать следующую неделю нерабочей

Неделя с 6 по 12 апреля снова будет объявлена в России нерабочей, говорится в репортаже специального корреспондента газеты «Коммерсантъ» Андрея Колесникова, посвященном итогам совещания президента Владимира Путина с членами правительства.
Ведомости 01:44
Общество

В РФ за сутки зафиксировали еще 771 случай коронавируса

Общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в России за сутки возросло сразу на 771 и перевалило за 3,5 тысячи, сообщает оперативный штаб.
Интерфакс 03:39
Происшествия

В Крыму задержаны наемники сирийских террористов

Российская газета 04:30
Общество

На Дону в период самоизоляции запретили деятельность коллекторов

В Ростовской области до особого распоряжения губернатора приостановлена деятельность букмекерских контор, тотализаторов, пунктов приема ставок, а также коллекторских агентств.
Российская газета 03:17
Происшествия

В новосибирскую больницу из-за COVID-19 поступили ещё три ребёнка

Новосибирск, 1 апреля 2020, 07:36 — REGNUM По данным оперативного штаба Новосибирской области, за сутки в больницу поступили три ребёнка с признаками ОРВИ.
REGNUM вчера в 00:36
Происшествия

У сотрудницы онкоцентра имени Блохина обнаружили коронавирус

Госпитализация пациентов в отделение химиотерапии и комбинированного лечения злокачественных опухолей приостановлена.
Эхо Москвы вчера в 18:05
Политика

Трамп признался в намеренном сокрытии правды о коронавирусе

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что скрывал правду о последствиях коронавируса, заболевание которым может привести к тысячам смертей среди граждан США.
Газета.Ru вчера в 08:53
Общество

В России ужесточили уголовную ответственность за нарушение карантина

Российский президент Владимир Путин подписал закон, который усиливает уголовную ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, в том числе карантина.
Аргументы и Факты вчера в 13:29
Происшествия

Очевидцев нападения на Лубянке уволили из органов

В ходе нападения, которое житель подмосковного Подольска Евгений Манюров совершил у здания ФСБ на Лубянке, были убиты два сотрудника спецслужбы, а еще пять человек получили ранения различной степени тяжести.
Коммерсантъ вчера в 14:55
Происшествия

Умершая от пневмонии пермская журналистка была заражена коронавирусом

Интерфакс 02:56
Гаджеты

Смартфон Apple iPhone 9 могут презентовать 15 апреля

Блогер, обозревающий продукцию Apple, Джон Проссер написал в своем Твиттере о том, что в апреле этого года появится в продаже iPhone SE2 бюджетного класса.
ToDay News Ufa 31 марта в 15:24
Экономика

Стал известен перечень из 646 системообразующих организаций экономики РФ

Правительственная комиссия по повышению устойчивости российской экономики 20 марта рассмотрела и утвердила новый перечень системообразующих организаций, чье финансовое состояние власти в условиях обвала цен на нефть и пандемии коронавируса будут мониторить и по необходимости рассматривать вопрос об оказании поддержки.
Интерфакс 02:23
Здоровье

В Италии в Минздраве объяснили высокую смертность от коронавируса

Министерство здравоохранения Италии уверено в том, что высокая смертность от коронавируса обусловлена сравнительно мягкой эпидемией гриппа в 2019-2020 годах.
ToDay News Ufa вчера в 12:41
Энергетика

В США начали банкротиться нефтяные компании

Первой в США нефтяной компанией, которая обанкротилась после обрушения цен на сырье, оказалась Whiting Petroleum, разрабатывающая месторождения сланцевой нефти в Северной Дакоте, сообщает The Wall Street Journal.
Lenta.ru вчера в 20:23
Происшествия

Астраханские власти рассказали о ситуации с коронавирусом в регионе

Коронавирус выявлен еще у одного мужчины, госпитализированного в Астраханской области с диагнозом "внебольничная пневмония", таким образом в регионе два подтвержденных случая COVID-19 и шесть условно подтвержденных, сообщает правительство региона.
РИА Новости 03:45
Здоровье

В Москве родился ребенок с коронавирусом

В московской больнице №15, перепрофилированной для госпитализации пациентов с коронавирусом, родился ребенок, зараженный этой инфекцией.
Lenta.ru вчера в 17:01
Здоровье

ФСИН отрицает вспышку пневмонии в СИЗО «Матросская тишина»

Информация о возможной вспышке пневмонии в московском СИЗО «Матросская Тишина» не соответствует действительности, заявили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).
Коммерсантъ 04:19
Наука

Древние тропические леса нашли в Антарктиде

Немецкие ученые выяснили, что на территории заснеженной Антарктиды существовали тропические леса около 90 миллионов лет назад.
NewInform 02:37
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по еде в условиях пандемии

Роспотребнадзор выпустил для россиян рекомендации "Как правильно выбрать продукты в период пандемии коронавируса".
Российская газета 01:10
Биатлон

Драчев отреагировал на призыв уйти в отставку

Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев заявил, что найти спонсоров для спортсменов в условиях экономического кризиса, вызванного эпидемией коронавируса и падением цен на нефть.
ФАН вчера в 06:56
Общество

В Кремле и Минобороны рассматривают другие сценарии парада Победы

В случае изменения даты парад будет посвящен окончанию Второй мировой войны. Второй вариант - проведение парада Победы 9 мая без зрителей.
Газета.Ru 02:29
Происшествия

Поликлинику в Лобне закрыли из-за пациента с коронавирусом

В подмосковной Лобне закрылась поликлиника. На двери повесили объявление "Приёма нет". Все врачи и посетители ушли на карантин.
Российская газета вчера в 13:56
Здоровье

Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса

Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.
Rambler News Service 31 марта в 06:44
Общество

Изменился срок предоставления налоговой отчетности

Указанным федеральным законом предусмотрено, в частности, внесение изменения в п.7 ст.6 НК РФ, в соответствии с которыми в случаях, когда последний день срока приходится на день, признаваемый в соответствии с указом Президента РФ нерабочим днем, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.
Молодежная газета (Уфа) вчера в 01:52
Политика

Китай предсказывает поражение Японии при попытке захвата Курил

Попытка силового захвата Курильских островов приведет к большим неприятностям для Японии.
ToDay News Ufa 01:35
Политика

Песков назвал некорректным интервью «Эха Москвы» с Ходорковским

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что негативно оценивает то, что радиостанция «Эхо Москвы» взяла интервью у бизнесмена Михаила Ходорковского, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 07:50
Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, как обрабатывать продукты из магазина

РИА Новости вчера в 14:58
Общество

В Италии вводят карточки на продукты

Владельцы небольших продуктовых точек раздают еду бесплатно, но это не спасает от краж и ограблений.
ToDay News Ufa 02:06
Футбол

«Бавария» оштрафовала Боатенга за нарушение карантина

Мюнхенская «Бавария» приняла решение наказать защитника Жерома Боатенга за нарушение карантина.
Советский спорт 01:28
Футбол

Ла Лига подготовила план возобновления тренировок для клубов

Ла Лига приготовила для клубов чемпионата Испании план по возвращению к тренировкам после того, как карантин, связанный с пандемией коронавируса, сообщает AS.
Чемпионат вчера в 20:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Игорь Алексеевич Алтушкин
Российский предприниматель
Российский предприниматель, глава «Русской медной компании» - третьего производителя рафинированной меди в России. Входит в список Forbes.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное