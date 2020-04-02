Коронавирус

Екатеринбург в эфиреЕкатеринбург в эфиреТаможня не пускает в Свердловскую область гуманитарную помощь

Гуманитарную помощь на общую сумму в размере 1 млн долларов не пускают в Свердловскую область сотрудники таможни. Известно, что бизнесмен закупил медицинские маски, защитные халаты, перчатки и очки, чтобы безвозмездно передать их в медицинские учреждения, пишет «Екатеринбург в эфире».
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с чего всё началось

Таможня не пускает на Урал жизненно необходимые маски, требуя уплатить налог в $300 тыс

Поставка гуманитарной помощи Свердловской области стоимостью в 1 млн долларов может не дойти до Урала из-за бюрократических препятствий.
Znak.comвчера в 07:23

Подробнее о событии

Российская таможня обложила налогом помощь в борьбе с коронавирусом

Lenta.ruвчера в 21:07

Таможенники тормозят ввоз миллионов масок на Урал, требуя 300 тысяч долларов за гуманитарку

Царьградвчера в 15:49

Миллионер купил для земляков маски на $1 млн. Таможня не пускает груз в РФ

Anewsвчера в 08:47

Спецоперация мецената по доставке миллионов масок на Урал под угрозой. В дело включились политики

URA.Ruвчера в 11:56

Таможня требует 300 тысяч долларов с Игоря Алтушкина за ввоз гуманитарного груза с масками из Китая

66.ruвчера в 09:57

Таможенники не пустили гуманитарную помощь в Свердловскую область

ИА Красная Веснавчера в 13:06

Таможня не пускает на Урал жизненно необходимые маски, требуя уплатить налог в $300 тыс

Znak.comвчера в 07:23
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Общество

В ФМБА заявили о завершении вспышки коронавируса в России к лету

Первые случаи заражения коронавирусом на территории России выявили в конце января.
РБК вчера в 19:12
Происшествия

Воробьев потребовал разобраться в ситуации в Лобненской горбольнице

"Губернатор Московской области Андрей Воробьев потребовал разобраться в ситуации в Лобненской центральной городской больнице и наказать виновного в нарушении правил самоизоляции, он подверг риску здоровых людей", - говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 12:54
Общество

Трамп предложил России и Саудовской Аравии договориться по нефти

Россия, Соединенные Штаты и Саудовская Аравия будут совместно искать выход из сложившейся на мировом нефтяном рынке ситуации, заявил президент США Дональд Трамп.
Взгляд.ру 31 марта в 21:36
Общество

Меры по предотвращению распространения коронавируса дополнены

Распоряжением донского губернатора Василия Голубева сегодня, 1 апреля, внесены изменения и дополнения в действовавший в Ростовской области комплекс мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции.
Правительство Ростовской области вчера в 16:27
Общество

В Италии медики из России увидели «странные» случаи смерти от COVID-19

За сутки в одном из пансионатов, где работают медики-добровольцы, в том числе из России, таких "странных" больных умерло по меньшей мере пять, пишет издание.
РИА Новости вчера в 22:50
Шоу-бизнес

Помощник Льва Лещенко рассказал о состоянии его здоровья

Директор культурного фонда Льва Лещенко Андрей Гайдель рассказал о состоянии певца, который находится в больнице в Коммунарке с подтвержденным коронавирусом.
Вечерний курьер вчера в 05:42
Энергетика

Цена нефти марки Brent росла более чем на 6%

Стоимость июньских фьючерсов марки Brent росла более чем на 6%. После 6:00 она возрастала до $26,27 за баррель.
Коммерсантъ вчера в 23:42
Общество

Минздрав предупреждает: коронавирус передается половым путем

Главный уролог Минздрава Дмитрий Пушкарь напомнил всем, находящимся в домашней самоизоляции, что коронавирус COVID-19 передаётся половым путём.
Газета.Ru вчера в 14:03
Технологии

Над Арктикой впервые появилась озоновая дыра

Над Арктикой образовалась огромная озоновая дыра площадью в шесть миллионов квадратных километров.
Российская газета вчера в 08:55
Наука

Россиян предупредили о двойном инфицировании гриппом и коронавирусом

Одновременное заражение сезонным гриппом и коронавирусом SARS-CoV-2 опасно как для самих больных, так и для окружающих, предупредили российские ученые.
Известия вчера в 13:00
Происшествия

У берегов Восточного Тимора произошло землетрясение магнитудой 5,5

РИА Новости вчера в 23:44
Финансы

Коронавирус может спровоцировать реформу пенсионного фонда

Эксперты Института социальной политики при Высшей школе экономики подсчитали, что Пенсионный фонд (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) могут недополучить страховых взносов от 200 млрд. до 2,3 триллиона рублей из-за распространения коронавируса.
Актуальные комментарии вчера в 03:59
Общество

Три пациента с коронавирусом скончались в Москве

В столичной больнице скончались три пациента с положительным результатом анализов на новый тип коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 18:06
Гаджеты

Смартфон Apple iPhone 9 могут представить уже 15 апреля

Поссер сообщил, что была озвучена дата 15 апреля, а 22 апреля он начнет поступать в магазины, но пока это не точные сроки, так как руководство компании может еще скорректировать дату из-за коронавируса.
Astera 31 марта в 14:59
Общество

Чечня первой из регионов России объявила о закрытии границ

Власти Чечни приняли решение закрыть границы региона в связи с ситуацией с коронавирусом. Об этом заявил глава республики Рамзан Кадыров.
Компания вчера в 09:19
Наука

В России разработали способ уничтожения коронавируса

Прецедент-Новосибирск вчера в 02:29
Политика

Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в РФ осложняется

Ситуация с распространением коронавируса в России осложняется, констатировал президент РФ Владимир Путин.
Интерфакс вчера в 12:00
Общество

В Подмосковье запустят систему контроля за самоизоляцией

В регионе запустят электронную платформу, где каждый сможет оформить пропуск.
Российская газета вчера в 12:02
Экономика

ВЭФ спрогнозировал снижение роста экономики России из-за цен на нефть

Низкие цены на нефть и падение мирового спроса на нефтепродукты снизят прогнозы России на рост экономики в 2020 году, несмотря на менее тяжелую ситуацию с COVID-19 в стране, чем в Западной Европе, заявил РИА Новости ведущий экономист Всемирного экономического форума (ВЭФ, World Economic Forum) Роберто Кротти.
РИА Новости вчера в 20:59
Здоровье

В Бурятии количество зараженных коронавирусом выросло до 30

Количество зараженных коронавирусом в Бурятии выросло за сутки с 25 до 30, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе правительства Бурятии.
ТАСС вчера в 22:42
Экономика

Налог на вклады и ценные бумаги в России ужесточили

Налог на доход по банковским вкладам и долговым бумагам в России ужесточили по отношению к тем параметрам, которые ожидались ранее.
Lenta.ru 31 марта в 11:01
Энергетика

Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной

По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.
RT на русском вчера в 17:23
Политика

США запускают масштабную антинаркотическую операцию

Президент США Дональд Трамп объявил в среду, что страна развернет корабли в Карибском бассейне и восточной части Тихого океана, чтобы предотвратить использование пандемии коронавируса наркокартелями.
Коммерсантъ вчера в 19:04
Футбол

«Ливерпуль» опасается ухода Клоппа в сборную Германии

Сам Клопп воспринимает возможное назначение на пост главного тренера сборной Германии логичным развитием карьеры.
Чемпионат вчера в 23:40
Шоу-бизнес

Дмитрий Певцов поздравил Ольгу Дроздову трогательной подборкой

Bimru.ru вчера в 12:35
Политика

В США приземлился самолет с медоборудованием из России

Напомним, что днем ранее США стали "лидером" в печальном списке стран с наибольшим число зараженных коронавирусом.
Российская газета вчера в 16:36
Общество

Мосгордума ввела штрафы за нарушение режима самоизоляции

Депутаты Мосгордумы проголосовали за введение штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве.
Ведомости вчера в 11:36
Общество

Роспотребнадзор призвал продлить выходные в России

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова призвала продлить нерабочий период в России и на следующей неделе, чтобы снизить степень и скорость распространения коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 13:16
Футбол

Дзюба одобрил решение Путина ввести в России режим ЧС

Видел последние новости: до 31 мая у нас футбола не будет. Сейчас ещё Путин ввёл чрезвычайную ситуацию.
Metaratings вчера в 16:41
Общество

В Крыму введут карантин по коронавирусу

В Крыму в ночь на 2 апреля в введут карантин, на Крымском мосту установят блокпост для досмотра граждан, чтобы не допустить завоза коронавируса.
Lenta.ru вчера в 03:15
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Российский предприниматель
Российский предприниматель, глава «Русской медной компании» - третьего производителя рафинированной меди в России. Входит в список Forbes.
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