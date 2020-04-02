Коронавирус
Екатеринбург в эфиреТаможня не пускает в Свердловскую область гуманитарную помощь
Гуманитарную помощь на общую сумму в размере 1 млн долларов не пускают в Свердловскую область сотрудники таможни. Известно, что бизнесмен закупил медицинские маски, защитные халаты, перчатки и очки, чтобы безвозмездно передать их в медицинские учреждения, пишет «Екатеринбург в эфире».
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с чего всё началось
Поставка гуманитарной помощи Свердловской области стоимостью в 1 млн долларов может не дойти до Урала из-за бюрократических препятствий.Znak.comвчера в 07:23
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