Коронавирус

Екатеринбург в эфиреЕкатеринбург в эфиреТаможня не пускает в Свердловскую область гуманитарную помощь

Гуманитарную помощь на общую сумму в размере 1 млн долларов не пускают в Свердловскую область сотрудники таможни. Известно, что бизнесмен закупил медицинские маски, защитные халаты, перчатки и очки, чтобы безвозмездно передать их в медицинские учреждения, пишет «Екатеринбург в эфире».
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с чего всё началось

Таможня не пускает на Урал жизненно необходимые маски, требуя уплатить налог в $300 тыс

Поставка гуманитарной помощи Свердловской области стоимостью в 1 млн долларов может не дойти до Урала из-за бюрократических препятствий.
Znak.comвчера в 07:23

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Таможня не пускает на Урал жизненно необходимые маски, требуя уплатить налог в $300 тыс

Znak.comвчера в 07:23

Таможенники тормозят ввоз миллионов масок на Урал, требуя 300 тысяч долларов за гуманитарку

Царьградвчера в 15:49

Таможенники не пустили гуманитарную помощь в Свердловскую область

ИА Красная Веснавчера в 13:06

Спецоперация мецената по доставке миллионов масок на Урал под угрозой. В дело включились политики

URA.Ruвчера в 11:56

Таможня требует 300 тысяч долларов с Игоря Алтушкина за ввоз гуманитарного груза с масками из Китая

66.ruвчера в 09:57

Миллионер купил для земляков маски на $1 млн. Таможня не пускает груз в РФ

Anewsвчера в 08:47

Российская таможня обложила налогом помощь в борьбе с коронавирусом

Lenta.ruвчера в 21:07
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Общество

Всероссийскую перепись населения могут перенести на год

Всероссийскую перепись населения могут отложить на год. Перенести мероприятие предложили в Росстате.
Вести.Ru 01:35
Общество

Еще три пациента с коронавирусом умерли в Москве

Интерфакс вчера в 18:09
Гаджеты

Прощайте, восьмидесятые: Intel прекращает поставки 32-нм чипсетов для Haswell

Нельзя исключать, что 32-нм изделия упраздняются исключительно ради унификации литографических техпроцессов, применяемых на предприятиях Intel.
3DNews 00:41
Энергетика

Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной

По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.
RT на русском вчера в 17:23
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по еде в условиях пандемии

Роспотребнадзор выпустил для россиян рекомендации "Как правильно выбрать продукты в период пандемии коронавируса".
Российская газета 01:10
Общество

В ФМБА заявили о завершении вспышки коронавируса в России к лету

Первые случаи заражения коронавирусом на территории России выявили в конце января.
РБК вчера в 19:12
Общество

Эпидемиолог Минздрава: Россия подходит к пику по коронавирусу

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико считает, что Россия подходит к пику по коронавирусу, но число заболевших может еще расти, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 31 марта в 06:08
Экономика

Более 80 стран обратились за помощью в Международный валютный фонд

За помощью в Международный валютный фонд (МВФ) уже обратились более 80 стран мира. Они попросили свыше 20 миллиардов долларов.
Российская газета вчера в 19:14
Политика

В США начали разгрузку российского самолета с гумпомощью

В аэропорту Нью-Йорка идет разгрузка самолета российских ВКС, доставившего медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты для борьбы с коронавирусом, сообщил журналистам первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
РИА Новости вчера в 18:11
Культура

Американский музыкант Адам Шлезингер умер от коронавируса

Американский композитор, обладатель трех премий "Эмми" Адам Шлезингер умер от коронавирусной инфекции в возрасте 52 лет.
РИА Новости вчера в 23:41
Политика

«Коммерсант» сообщил о планах продлить нерабочую неделю в России

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала увеличить количество нерабочих дней.
РИА Новости 01:38
Здоровье

Стало известно, как проведут 9 Мая в Алтайском крае

Напомним, по данным на 2 апреля, в регионе зарегистрировано 4 лабораторно подтвержденных случая COVID-2019.
Катунь 24 00:28
Общество

В Челябинске Почта России два дня работает в обычном режиме

Как сообщала «Губерния», общественный транспорт в столице Южного Урала перешел на особый график.
Губерния (г. Челябинск) 00:58
Шоу-бизнес

Игорь Николаев показал свою палату в больнице Коммунарки

Вечерняя Москва 31 марта в 03:51
Политика

Путин провел совещание с правительством по ситуации с коронавирусом

Владимир Путин провел дистанционное совещание с министрами, посвященное ситуации с распространением коронавирусного заболевания.
РИА Новости вчера в 10:48
Общество

Мосгордума ввела штрафы за нарушение режима самоизоляции

Депутаты Мосгордумы проголосовали за введение штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве.
Ведомости вчера в 11:36
Энергетика

Цена нефти марки Brent росла более чем на 6%

Стоимость июньских фьючерсов марки Brent росла более чем на 6%. После 6:00 она возрастала до $26,27 за баррель.
Коммерсантъ вчера в 23:42
Общество

У 20% россиян с коронавирусом заболевание протекает без симптомов

У 20 процентов россиян с выявленным коронавирусом заболевание протекает без симптомов, у 14 процентов - в форме пневмонии.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 12:31
Общество

Странные случаи смерти от COVID-19 зафиксированы в Италии

Российские военные врачи, борющиеся с коронавирусом в Италии, рассказали о странных случаях смерти пациентов с подтвержденным диагнозом.
REGNUM 01:20
Экономика

РБК узнал детали о стресс-тестах для системообразующих компаний

Минэкономики разработало стресс-тестирование финансовой устойчивости системообразующих организаций в условиях ухудшения экономической ситуации.
Коммерсантъ 01:19
Наука

Химики разобрались в цветной фотографии середины XIX века

Цвета на фотографии середины XIX века объяснили распределением наночастиц серебра и хлорида серебра.
N+1 вчера в 04:48
Экономика

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 07:59
Авто

Бестселлер Haval H6 заменят новой моделью

Haval, дочерняя компания Great Wall, готовит к выходу две новые модели, индексы которых "засветились" на скриншоте маркетингового плана.
Российская газета 31 марта в 11:00
Музыка

«Евровидение-2020» пройдет в онлайн-формате

Международный конкурс эстрадной песни отменили из-за пандемии коронавируса, но, как сообщается на официальном сайте мероприятия, организаторы «Евровидения» решили провести специальный онлайн-концерт.
НИА-Красноярск 31 марта в 22:45
Шоу-бизнес

Оксана Федорова показала подросшую красавицу-дочь

Подписчики обратили внимание, что девочка уже заметно подросла с тех пор, как Оксана показывала её в последний раз.
Bimru.ru вчера в 12:33
Общество

В Татарстане жители жалуются на пропускной режим самоизоляции

Пытавшийся получить разрешение на поход к врачу житель заявил, что ответ пришел спустя два часа, когда время записи на прием уже прошло, как и время, на которое было получено разрешение.
Inkazan вчера в 05:01
Общество

Голикова объяснила Путину, почему нужно продлить карантин в стране

Ранее во время видеосовещания по коронавирусу с членами правительства РФ Владимир Путин объявил, что на карантине сейчас находятся 3,3 млн человек, за три недели в Россию вернулись 825 тыс. россиян, в ближайшее время ожидают еще 20 тыс.
НГС55 вчера в 12:39
Политика

Путин утвердил закон о праве правительства вводить режим ЧС

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о том, что правительство имеет право вводить режимы повышенной готовности и ЧС.
78.ru вчера в 12:51
Финансы

Социальные фонды могут недосчитаться 2,3 триллиона рублей

Пенсионный фонд России (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) могут недополучить от 200 миллиардов руб. до 2,3 триллиона руб. страховых взносов, пишут "Ведомости" со ссылкой на экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ).
Вести.Ru вчера в 05:17
Общество

Госдума приняла закон о штрафах за нарушение карантина

Ранее правительство предложило поправки, согласно которым за нарушение правил поведения во время чрезвычайно ситуации устанавливается штраф от 1 до 3 тысяч рублей.
Муксун.fm 31 марта в 04:21
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Игорь Алексеевич Алтушкин
Российский предприниматель
Российский предприниматель, глава «Русской медной компании» - третьего производителя рафинированной меди в России. Входит в список Forbes.
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