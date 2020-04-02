Коронавирус

Екатеринбург в эфиреЕкатеринбург в эфиреТаможня не пускает в Свердловскую область гуманитарную помощь

Гуманитарную помощь на общую сумму в размере 1 млн долларов не пускают в Свердловскую область сотрудники таможни. Известно, что бизнесмен закупил медицинские маски, защитные халаты, перчатки и очки, чтобы безвозмездно передать их в медицинские учреждения, пишет «Екатеринбург в эфире».
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с чего всё началось

Таможня не пускает на Урал жизненно необходимые маски, требуя уплатить налог в $300 тыс

Поставка гуманитарной помощи Свердловской области стоимостью в 1 млн долларов может не дойти до Урала из-за бюрократических препятствий.
Znak.comвчера в 07:23

Подробнее о событии

Таможня требует 300 тысяч долларов с Игоря Алтушкина за ввоз гуманитарного груза с масками из Китая

66.ruвчера в 09:57

Таможенники тормозят ввоз миллионов масок на Урал, требуя 300 тысяч долларов за гуманитарку

Царьградвчера в 15:49

Таможенники не пустили гуманитарную помощь в Свердловскую область

ИА Красная Веснавчера в 13:06

Спецоперация мецената по доставке миллионов масок на Урал под угрозой. В дело включились политики

URA.Ruвчера в 11:56

Российская таможня обложила налогом помощь в борьбе с коронавирусом

Lenta.ruвчера в 21:07

Миллионер купил для земляков маски на $1 млн. Таможня не пускает груз в РФ

Anewsвчера в 08:47

Таможня не пускает на Урал жизненно необходимые маски, требуя уплатить налог в $300 тыс

Znak.comвчера в 07:23
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Кино

Релиз фантастического фильма «Спутник» пройдет онлайн

Москва, 2 апреля 2020, 09:16 — REGNUM Первым российским полнометражным фильмом, премьера которого состоится на онлайн-платформах, станет фантастический триллер «Спутник» режиссера Егора Абраменко.
REGNUM 02:16
Общество

В России могут продлить нерабочую неделю

О необходимости продлить нерабочие дни накануне на совещании с президентом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ 02:16
Энергетика

Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной

По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.
RT на русском вчера в 17:23
Футбол

Экс-вратарь сборной Турции Рюштю находится в критическом состоянии

Стамбул, Турция, 31 марта 2020, 14:37 — REGNUM Бывший вратарь сборной Турции по футболу Рюштю Речбер находится в критическом состоянии после заражения коронавирусом.
REGNUM 31 марта в 07:37
Общество

В ФМБА заявили о завершении вспышки коронавируса в России к лету

Первые случаи заражения коронавирусом на территории России выявили в конце января.
РБК вчера в 19:12
Экономика

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 07:59
Общество

Главному инфекционисту США предоставили охрану из-за угроз в его адрес

Министерство юстиции США одобрило предоставление охраны директору Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи после того, как он начал получать сообщения с угрозами в свой адрес.
Газета.Ru 02:03
Армия и оружие

Пентагон не планирует возвращать в порт авианосец «Теодор Рузвельт»

Пентагон не намерен возвращать атомный авианосец "Теодор Резвельт" в порт, несмотря на распространение коронавируса среди членов экипажа.
ТАСС вчера в 18:44
Политика

Евросоюз раскритиковал запрет иностранцам на владение землей в Крыму

Отмечается, что Крым и Севастополь указом президента РФ Владимира Путина вошли в перечень приграничных регионов, в которых иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут владеть землёй на правах собственности.
News.ru вчера в 12:08
Общество

Мосгордума ввела штрафы за нарушение режима самоизоляции

Депутаты Мосгордумы проголосовали за введение штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве.
Ведомости вчера в 11:36
Общество

В России изменили порядок техосмотра автомобилей

Газета.Ru 31 марта в 13:17
Общество

В Москве родился ребенок с коронавирусом

В московской больнице №15, перепрофилированной для госпитализации пациентов с коронавирусом, родился ребенок, зараженный этой инфекцией.
Lenta.ru вчера в 17:01
Общество

Названы последние свободные от коронавируса 10 регионов России

В 75 из 85 регионах России, по состоянию на 1 апреля, выявили минимум один случай заражения коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 08:44
Происшествия

В Перми от коронавируса умер второй человек

В Пермском крае зафиксирован второй случай смерти от коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на данные региональных властей.
Российская газета 02:28
Происшествия

Суд оштрафовал жительницу Сахалина за фейк о коронавирусе

Жительницу Сахалина наказали штрафом в 30 тысяч рублей за фейковую информацию о коронавирусе, сообщила в четверг пресс-служба регионального УМВД.
РИА Новости 01:15
Политика

Путин дал право правительству РФ вводить режим ЧС

Федеральный Закон в связи с распространением пандемии коронавируса дает право российскому правительству вводить режимы ЧС и повышенной готовности по всей стране либо на ее части.
Маяк (г. Сосновый Бор) 02:51
Общество

Еще три пациента с коронавирусом умерли в Москве

Интерфакс вчера в 18:09
Политика

Трамп: Москва и Эр-Рияд в ближайшие дни договорятся о ценах на нефть

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Россия и Саудовская Аравия в ближайшее время договорятся о нефтяных ценах.
Газета.Ru вчера в 19:13
Кино

Скарлет Йоханссон останется без гонорара: «Черная вдова» потеряет часть дохода из-за пиратства

Пользователи посчитали, что новый фильм потеряет большую часть своего дохода из-за пиратства.
HotGeo 30 марта в 07:06
Общество

В Кремле и Минобороны рассматривают другие сценарии парада Победы

Газета.Ru 02:29
Общество

Минздрав: Коронавирус передается половым путем

Главный уролог Минздрава России Дмитрий Пушкарь, говоря о способах борьбы с коронавирусом, напомнил, что CoVID-19 передается в том числе и половым путем: "Надо понимать, начиная сближение, что половой путь не самый главный для распространения, хотя, конечно, об этом тоже нужно думать, тем более находясь на карантине"
Super.ru вчера в 08:31
Происшествия

Выросло число выписанных из больницы в Коммунарке пациентов

Lenta.ru 02:31
Общество

Роспотребнадзор посоветовал не запасаться продуктами

Роспотребнадзор не рекомендует согражданам делать запасы продуктов, отметив, что магазины продолжают работать и еда в них есть.
Интерфакс 02:36
Политика

В США приземлился самолет Ан-124 с медоборудованием из России

Разгрузка прибывшего из России в США самолета Ан-124 "Руслан" с медицинским оборудованием идет без каких-либо проблем и задержек, сообщил ТАСС осведомленный источник в аэропорту имени Джона Кеннеди (JFK).
Газета.Ru 02:48
Экономика

В Сбербанке отметили снижение спроса на наличные

В Сбербанке отметили снижение спроса на наличные рубли и иностранную валюту.
RT на русском 01:37
Армия и оружие

В ЛНР скончалась раненая при обстреле женщина

Снаряд попал в ее дом, передает РИА Новости со ссылкой на Народную милицию ЛНР. Женщина 1940 года рождения скончалась от полученных травм.
Вести.Ru 00:55
Происшествия

Очевидцев нападения на Лубянке уволили из органов

В ходе нападения, которое житель подмосковного Подольска Евгений Манюров совершил у здания ФСБ на Лубянке, были убиты два сотрудника спецслужбы, а еще пять человек получили ранения различной степени тяжести.
Коммерсантъ вчера в 14:55
Общество

Создание системы спецпропусков в Подмосковье завершится к 6 апреля

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, когда будет завершена разработка специальной системы спецпропусков для жителей области, по которым можно будет покидать изоляцию.
VSE42.RU вчера в 22:20
Здоровье

Медики назвали продукты, помогающие снизить уровень сахара в крови

Поможет эффективно понизить уровень сахара в крови и корица.
Shraibikus News 02:34
Энергетика

Нефть марки Brent дорожает более чем на 12%

В Лондоне за баррель дают почти 28 долларов. Накануне цены также росли – на 5-7%.
Эхо Москвы 02:30
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Российский предприниматель
Российский предприниматель, глава «Русской медной компании» - третьего производителя рафинированной меди в России. Входит в список Forbes.
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