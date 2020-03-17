Музыка

ТАССТАССТанцор из клипа Little Big отправится на «Евровидение»

Танцор Дмитрий Красилов, который понравился фанатам группы Little Big после съемок в клипе на песню Uno для конкурса "Евровидение", отправится с командой в Роттердам в мае. Об этом во вторник сообщили участники группы на странице в Instagram.
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Little Big возьмет на «Евровидение» «запрещенного» участника

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«Пухляш», «Касатка» и «стиральная машинка»: кто такой Дмитрий Красилов, который зажигательно танцевал в клипе Little Big

Woman.ruвчера в 09:56
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Роспотребнадзор поручил губернаторам регионов ограничить массовые мероприятия, проводимые на их территориях.
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За сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах

За последние сутки в 15 регионах России зарегистрировали случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа.
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