Танцор Дмитрий Красилов, который понравился фанатам группы Little Big после съемок в клипе на песню Uno для конкурса "Евровидение", отправится с командой в Роттердам в мае. Об этом во вторник сообщили участники группы на странице в Instagram.

Танцор из клипа Little Big отправится на «Евровидение»

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