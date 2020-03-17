Музыка
ТАССТанцор из клипа Little Big отправится на «Евровидение»
Танцор Дмитрий Красилов, который понравился фанатам группы Little Big после съемок в клипе на песню Uno для конкурса "Евровидение", отправится с командой в Роттердам в мае. Об этом во вторник сообщили участники группы на странице в Instagram.
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Заринский «пухляш» все-таки отправится на Евровидение с группой Little Big
Аргументы и Факты - Алтай08:20
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