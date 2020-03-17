Музыка

RT на русскомRT на русскомТанцор из клипа Little Big поедет на Евровидение

Танцор Дмитрий Красилов, снявшийся в клипе группы Little Big на песню Uno, поедет вместе с коллективом на Евровидение-2020. Об этом сообщается в официальном аккаунте Little Big в Instagram. В посте отмечается, что в последние дни коллектив чаще всего спрашивают, поедет ли Красилов на Евровидение.
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«Пухляш» из клипа едет с Little Big на «Евровидение»

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РИА Новости07:05

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Танцор из клипа Little Big поедет на «Евровидение»

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Рыбаки и атомщики станцевали в поддержку Little Big

Известия10:00

Танцор Дмитрий «Пухляш» Красилов поедет на «Евровидение»-2020 вместе с Little Big

Собака.ru06:32

Пухляш из клипа группы Little Big для Евровидения стал героев мемов

SM Newsвчера в 13:00
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