Музыка
RT на русскомТанцор из клипа Little Big поедет на Евровидение
Танцор Дмитрий Красилов, снявшийся в клипе группы Little Big на песню Uno, поедет вместе с коллективом на Евровидение-2020. Об этом сообщается в официальном аккаунте Little Big в Instagram. В посте отмечается, что в последние дни коллектив чаще всего спрашивают, поедет ли Красилов на Евровидение.
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Команда баскетболисток Батайска присоединилась к челленджу от конкурсантов Евровидения+ видео
Вперёд (г. Батайск)вчера в 09:30
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