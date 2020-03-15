Музыка

РИА НовостиРИА НовостиТанцор из клипа Little Big восхитил иностранных блогеров и СМИ

Танцор Дмитрий Красилов из Алтая, который снялся в клипе группы Little Big на песню Uno, восхитил иностранных блогеров и зарубежные СМИ. "В этом так много харизмы", — отметил один из комментаторов на канале wiwibloggs.
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Танцор из клипа Little Big влюбил в себя иностранных блогеров

Lenta.ru04:33

Танцор из клипа Little Big стал героем зарубежных СМИ

News.ruвчера в 21:45

Танцор из клипа Little Big покорил иностранные СМИ и блогеров

Известиявчера в 23:14

Зарубежные блогеры и СМИ пришли в восторг от танцора из клипа Little Big

Телеканал 360°вчера в 22:04

Танцор из клипа Little Big покорил иностранных блогеров и СМИ

РЕН ТВвчера в 21:53

Сети восхитились танцором Little Big: «Чувак, сделал мой день»

Московский Комсомолец02:38

Танцор из клипа Little Big восхитил иностранных блогеров и СМИ

РИА Новостивчера в 20:46
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Общество

В Казахстане объявлен режим чрезвычайного положения из-за коронавируса

Нур-Султан, 15 марта 2020, 13:04 — REGNUM Режим чрезвычайного положения в связи с угрозой коронавируса ввёл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
REGNUM 06:04
Армия и оружие

Боевик из Сирии сообщил об участии США в подготовке террористов

REGNUM 13 марта в 22:22
Общество

В России за сутки выявили 14 случаев заражения коронавирусом

Число пациентов, заразившихся новым типом коронавируса в России, увеличилось на 14 человек.
РИА Новости вчера в 11:02
ЖКХ

Город Дудинка в Красноярском крае остался без отопления из-за аварии

RT на русском 03:56
Здоровье

Высокую смертность от коронавируса в Италии объяснили специалисты ВОЗ

По словам представителя Всемирной организации здравоохранения в России Мелиты Вуйнович, высокое число смертей в Италии от нового вируса связано с тем, что было сложно своевременно распознать эпидемию, пишет ТАСС.
Страна Советов on-line 05:30
Общество

Супруга премьера Испании заразилась коронавирусом

Говорит Москва 00:24
Армия и оружие

Трофейный турецкий бронеавтомобиль заметили на МКАДе

Трофейный турецкий бронеавтомобиль, предположительно, Vuran компании BMC, заметили на Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД).
Lenta.ru вчера в 10:47
Армия и оружие

В российской армии увеличилось использование беспилотников

Напомним, осенью 2019 года Министерство обороны РФ выделило один миллиард рублей на приобретение новых модернизированных беспилотников.
Красная весна 05:45
Футбол

«Сочи» с Кокориным примет «Краснодар»

Встречу между «Сочи» и «Краснодаром» в прямом эфире покажет телеканал «МАТЧ Премьер». Начало трансляции 15 марта в 13:50 (время московское).
ГЛАС.RU 01:32
Общество

Минпросвещения рекомендовало школам дистанционное обучение

Министерство просвещения РФ направило во все регионы страны рекомендации: при необходимости следует переводить образовательный процесс на дистанционную форму обучения.
Российская газета вчера в 05:43
Футбол

«Ливерпуль» летом планирует продать четырех игроков

Все четыре футболиста не являются игроками стартового состава в сумме они провели в нынешнем сезоне 46 матчей.
Советский спорт 02:00
Армия и оружие

В Минобороны сообщили о провокациях боевиков против патруля в Идлибе

Маршрут первого совместного российско-турецкого патруля в Идлибе сократили из-за провокаций бандформирований, сообщили в Минобороны России.
РИА Новости 05:33
Политика

Пушков объяснил атаку радикалов на посольство РФ в Киеве

Российский сенатор Алексей Пушков назвал нападение украинских радикалов на посольство РФ в Киеве бешенством и безысходностью и объяснил их поступок.
Известия 06:12
Биатлон

Фуркад выиграл последнюю в карьере гонку

REGNUM вчера в 12:46
Общество

Пасхальные службы в Ватикане пройдут без прихожан

Торжественные недельные службы по случаю празднования Пасхи, которую католики отмечают в этом году 12 апреля, из-за пандемии коронавируса пройдут в Ватикане без прихожан.
ТАСС 04:02
Музыка

Солист Little Big рассказал о съемках клипа к Евровидению

Участники группы Little Big рассказали, как проходили съемки видеоклипа на композицию "Uno", с которой они представят Россию на Евровидении.
РИА Новости вчера в 02:13
Транспорт

РЖД объявили об отмене поездов на Украину, в Молдавию и Латвию

Россия с 17 марта приостанавливает железнодорожное сообщение с Украиной и Молдавией, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Федеральной пассажирской компании" ("дочка" РЖД).
РИА Новости 05:29
Здоровье

Минздрав Франции назвал препараты, которые опасны при коронавирусе

Приём противовоспалительных препаратов типа кортизона или ибупрофена может ухудшить состояние заболевшего коронавирусом, сказал в субботу министр здравоохранения Франции Оливье Веран.
РИА Новости вчера в 07:37
Общество

Психолог объяснил отсутствие паники у россиян из-за коронавируса

Россияне намного меньше переживают из-за ситуации вокруг коронавируса, чем жители других стран, заявил клинический психолог Михаил Хорс, передает Nation News.
Газета.Ru 01:37
Политика

В МИД России осудили высказывания властей Австралии по делу MH17

Заявления властей Австралии в связи с началом судебного процесса по делу о катастрофе рейса MH17 ставят под сомнение приверженность этой страны к установлению истины.
RT на русском 13 марта в 18:19
Шоу-бизнес

Фадеев ответил на вопрос о романе с участницей группы SEREBRO

Известный продюсер Максим Фадеев высказался о своем конфликте с участницами группы SEREBRO.
НТВ 05:29
Политика

Украинские журналисты пожаловались на поведение Порошенко

Журналисты украинского издания «Страна.ua» пожаловались на поведение экс-президента Украины Петра Порошенко, который накануне вернулся в страну после посещения Испании.
Известия 03:47
Происшествия

На Украине с подозрением на коронавирус госпитализировали трех человек

Минздрав Украины сообщил о первом в стране смертельном случае в результате нового коронавируса.
РИА Новости вчера в 04:02
Наука

Прорыв в создании лекарства от коронавируса совершили в Нидерландах

Ученые из Утрехтского университета в Нидерландах нашли антитело к новому коронавирусу, которое блокирует инфекцию, и оказались близки к созданию вакцины против болезни, сообщает NOS.
РЕН ТВ 00:46
Шоу-бизнес

Анна Седокова озадачила поклонников новым постом

Всегда активно делилась подробностями о своих романах, именно поэтому поклонники удивились, увидев последний пост экс-солистки «Виагры».
КМВ Новости 02:43
Общество

Власти Москвы обязали не допускать самоизолированных к работе

Мэр Москвы Сергей Собянин внес в указ о мерах по борьбе с распространением коронавируса изменение об обязанности работодателей не допускать к работе сотрудников, которые должны соблюдать режим самоизоляции на дому.
РБК вчера в 03:44
Армия и оружие

В США оценили обнаружение Россией американского лагеря в Арктике

Lenta.ru 13 марта в 08:07
Политика

Ростуризм объяснил, куда лучше не ездить и как вернуть деньги за тур

На сайте ведомства приведен полный список стран, где есть риск заражения коронавирусом и куда не следует выезжать.
BFM.ru вчера в 00:10
Здоровье

Коллектив роддома № 8 предложил помочь в борьбе с коронавирусом

«Коллектив предлагает обеспечить размещение пациентов с тяжелым течением болезни и осложнениями, вызванными коронавирусной инфекцией, в частности внебольничной пневмонией», — отмечается в петиции, которую приводит АГН «Москва».
Росбалт вчера в 10:56
Общество

Украинский шеф-повар назвал главную ошибку при приготовлении борща

Украинский шеф-повар Антон Самойлов назвал главную ошибку при приготовлении борща.
Вести.Ru 04:09
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