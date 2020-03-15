Музыка
РИА НовостиТанцор из клипа Little Big восхитил иностранных блогеров и СМИ
Танцор Дмитрий Красилов из Алтая, который снялся в клипе группы Little Big на песню Uno, восхитил иностранных блогеров и зарубежные СМИ. "В этом так много харизмы", — отметил один из комментаторов на канале wiwibloggs.
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Комментарии
Общество
В Казахстане объявлен режим чрезвычайного положения из-за коронавируса
Нур-Султан, 15 марта 2020, 13:04 — REGNUM Режим чрезвычайного положения в связи с угрозой коронавируса ввёл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Армия и оружие
Боевик из Сирии сообщил об участии США в подготовке террористов
Общество
В России за сутки выявили 14 случаев заражения коронавирусом
Число пациентов, заразившихся новым типом коронавируса в России, увеличилось на 14 человек.
ЖКХ
Город Дудинка в Красноярском крае остался без отопления из-за аварии
Здоровье
Высокую смертность от коронавируса в Италии объяснили специалисты ВОЗ
По словам представителя Всемирной организации здравоохранения в России Мелиты Вуйнович, высокое число смертей в Италии от нового вируса связано с тем, что было сложно своевременно распознать эпидемию, пишет ТАСС.
Общество
Супруга премьера Испании заразилась коронавирусом
Армия и оружие
Трофейный турецкий бронеавтомобиль заметили на МКАДе
Трофейный турецкий бронеавтомобиль, предположительно, Vuran компании BMC, заметили на Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД).
Армия и оружие
В российской армии увеличилось использование беспилотников
Напомним, осенью 2019 года Министерство обороны РФ выделило один миллиард рублей на приобретение новых модернизированных беспилотников.
Футбол
«Сочи» с Кокориным примет «Краснодар»
Встречу между «Сочи» и «Краснодаром» в прямом эфире покажет телеканал «МАТЧ Премьер». Начало трансляции 15 марта в 13:50 (время московское).
Общество
Минпросвещения рекомендовало школам дистанционное обучение
Министерство просвещения РФ направило во все регионы страны рекомендации: при необходимости следует переводить образовательный процесс на дистанционную форму обучения.
Футбол
«Ливерпуль» летом планирует продать четырех игроков
Все четыре футболиста не являются игроками стартового состава в сумме они провели в нынешнем сезоне 46 матчей.
Армия и оружие
В Минобороны сообщили о провокациях боевиков против патруля в Идлибе
Маршрут первого совместного российско-турецкого патруля в Идлибе сократили из-за провокаций бандформирований, сообщили в Минобороны России.
Политика
Пушков объяснил атаку радикалов на посольство РФ в Киеве
Российский сенатор Алексей Пушков назвал нападение украинских радикалов на посольство РФ в Киеве бешенством и безысходностью и объяснил их поступок.
Биатлон
Фуркад выиграл последнюю в карьере гонку
Общество
Пасхальные службы в Ватикане пройдут без прихожан
Торжественные недельные службы по случаю празднования Пасхи, которую католики отмечают в этом году 12 апреля, из-за пандемии коронавируса пройдут в Ватикане без прихожан.
Музыка
Солист Little Big рассказал о съемках клипа к Евровидению
Участники группы Little Big рассказали, как проходили съемки видеоклипа на композицию "Uno", с которой они представят Россию на Евровидении.
Транспорт
РЖД объявили об отмене поездов на Украину, в Молдавию и Латвию
Россия с 17 марта приостанавливает железнодорожное сообщение с Украиной и Молдавией, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Федеральной пассажирской компании" ("дочка" РЖД).
Здоровье
Минздрав Франции назвал препараты, которые опасны при коронавирусе
Приём противовоспалительных препаратов типа кортизона или ибупрофена может ухудшить состояние заболевшего коронавирусом, сказал в субботу министр здравоохранения Франции Оливье Веран.
Общество
Психолог объяснил отсутствие паники у россиян из-за коронавируса
Россияне намного меньше переживают из-за ситуации вокруг коронавируса, чем жители других стран, заявил клинический психолог Михаил Хорс, передает Nation News.
Политика
В МИД России осудили высказывания властей Австралии по делу MH17
Заявления властей Австралии в связи с началом судебного процесса по делу о катастрофе рейса MH17 ставят под сомнение приверженность этой страны к установлению истины.
Шоу-бизнес
Фадеев ответил на вопрос о романе с участницей группы SEREBRO
Известный продюсер Максим Фадеев высказался о своем конфликте с участницами группы SEREBRO.
Политика
Украинские журналисты пожаловались на поведение Порошенко
Журналисты украинского издания «Страна.ua» пожаловались на поведение экс-президента Украины Петра Порошенко, который накануне вернулся в страну после посещения Испании.
Происшествия
На Украине с подозрением на коронавирус госпитализировали трех человек
Минздрав Украины сообщил о первом в стране смертельном случае в результате нового коронавируса.
Наука
Прорыв в создании лекарства от коронавируса совершили в Нидерландах
Ученые из Утрехтского университета в Нидерландах нашли антитело к новому коронавирусу, которое блокирует инфекцию, и оказались близки к созданию вакцины против болезни, сообщает NOS.
Шоу-бизнес
Анна Седокова озадачила поклонников новым постом
Всегда активно делилась подробностями о своих романах, именно поэтому поклонники удивились, увидев последний пост экс-солистки «Виагры».
Общество
Власти Москвы обязали не допускать самоизолированных к работе
Мэр Москвы Сергей Собянин внес в указ о мерах по борьбе с распространением коронавируса изменение об обязанности работодателей не допускать к работе сотрудников, которые должны соблюдать режим самоизоляции на дому.
Армия и оружие
В США оценили обнаружение Россией американского лагеря в Арктике
Политика
Ростуризм объяснил, куда лучше не ездить и как вернуть деньги за тур
На сайте ведомства приведен полный список стран, где есть риск заражения коронавирусом и куда не следует выезжать.
Здоровье
Коллектив роддома № 8 предложил помочь в борьбе с коронавирусом
«Коллектив предлагает обеспечить размещение пациентов с тяжелым течением болезни и осложнениями, вызванными коронавирусной инфекцией, в частности внебольничной пневмонией», — отмечается в петиции, которую приводит АГН «Москва».
Общество
Украинский шеф-повар назвал главную ошибку при приготовлении борща
Украинский шеф-повар Антон Самойлов назвал главную ошибку при приготовлении борща.