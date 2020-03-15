Музыка

РИА НовостиРИА НовостиТанцор из клипа Little Big восхитил иностранных блогеров и СМИ

Танцор Дмитрий Красилов из Алтая, который снялся в клипе группы Little Big на песню Uno, восхитил иностранных блогеров и зарубежные СМИ. "В этом так много харизмы", — отметил один из комментаторов на канале wiwibloggs.
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