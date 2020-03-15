Танцор Дмитрий Красилов из Алтая, который снялся в клипе группы Little Big на песню Uno, восхитил иностранных блогеров и зарубежные СМИ. "В этом так много харизмы", — отметил один из комментаторов на канале wiwibloggs.

Танцор из клипа Little Big восхитил иностранных блогеров и СМИ

Общество Российский шеф-повар оспорил слова украинца об идеальном борще Шеф-повар из России Сергей Малаховский не согласился с мнением украинского коллеги Антона Самойлова о том, каким должен быть идеальный борщ.

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