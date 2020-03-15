Музыка
РИА НовостиТанцор из клипа Little Big восхитил иностранных блогеров и СМИ
Танцор Дмитрий Красилов из Алтая, который снялся в клипе группы Little Big на песню Uno, восхитил иностранных блогеров и зарубежные СМИ. "В этом так много харизмы", — отметил один из комментаторов на канале wiwibloggs.
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Происшествия
В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции
Общество
Российский шеф-повар оспорил слова украинца об идеальном борще
Шеф-повар из России Сергей Малаховский не согласился с мнением украинского коллеги Антона Самойлова о том, каким должен быть идеальный борщ.
Общество
На матче чемпионата России по футболу вывесили баннер с Терешковой
Болельщики тульского «Арсенала» на матче 22-го тура чемпионата России против казанского «Рубина» вывесили баннер «Валя, ты просто космос».
Экономика
Госдума приняла пакет законов о покупке правительством акций Сбербанка
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении пакет законов о покупке правительством РФ 52,3% обыкновенных акций Сбербанка.
Общество
Молдавия закрывает границы из-за коронавируса
Премьер-министр Молдавии Ион Кику объявил о закрытии границ для иностранцев с 17 марта из-за коронавируса, пишет РИА "Новости".
Армия и оружие
В Идлибе протестующие с флагами окружили танк российско-турецкого патруля
В сирийской провинции Идлиб протестующие с флагами окружили танк М-60Т на трассе М4. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».
Спорт
СМИ: УЕФА может провести «Финалы четырех» в ЛЧ и ЛЕ
УЕФА в нынешнем сезоне может провести "Финалы четырех" в Лиге чемпионов и Лиге Европы из-за паузы в турнирах в связи с ситуацией с коронавирусом, сообщает As.
Здоровье
В Роспотребнадзоре объяснили, чем коронавирус отличается от гриппа
Роспотребнадзор рассказал о сходствах и различиях нового коронавируса COVID-19 и гриппа.
Политика
КПП «Станица Луганская» на Донбассе закроют из-за коронавируса
Временно прекратят работу из-за коронавируса 107 пунктов пропуска через границу, функционировать до 3 апреля будут 123 КПП.
Политика
Мишустин дал поручения в связи с коронавирусом
Вице-премьерам Татьяне Голиковой и Андрею Белоусову Мишустин поручил до 16 марта рассмотреть предложения, высказанные на совещании по экономической ситуации накануне, для возможного включения их в план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности.
Кино
Замену Людмиле Артемьевой нашла съемочная группа «Сватов-7»
Недавно стало известно, что актриса Людмила Артемьева отказалась принимать дальнейшее участие в съёмках сериала «Сваты».
Музыка
Клип Little Big для «Евровидения-2020» собрал почти 10 млн просмотров
9,9 млн просмотров собрал клип группы Little Big на песню Uno, с которой музыканты поедут на «Евровидение-2020» в Нидерланды.
Общество
В России выявлены три случая заражения коронавирусом внутри страны
Москва, 15 марта 2020, 12:30 — REGNUM Три случая заражения коронавирусом, выявленные за последние сутки в России, не являются завозными.
Политика
Украинские журналисты пожаловались на поведение Порошенко
Журналисты украинского издания «Страна.ua» пожаловались на поведение экс-президента Украины Петра Порошенко, который накануне вернулся в страну после посещения Испании.
Космос
В России появится новый космический корабль
В России появится новый космический корабль на базе "Орла", чтобы заменить "Союз" и "Прогресс", пишет ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
Здоровье
Высокую смертность от коронавируса в Италии объяснили специалисты ВОЗ
Происшествия
В Москве обнаружили мертвым снайпера ФСО
В Москве найден мертвым 24-летний снайпер Федеральной службы охраны (ФСО) из президентской охраны.
Армия и оружие
За неделю каратели 13 раз обстреливали ЛНР
Украинские оккупационные войска за прошедшую неделю 13 раз нарушили режим прекращения огня.
Общество
Гидрометцентр не прогнозирует потепления в Москве до конца марта
Гидрометцентр ожидает в Москве похолодание в течение второй половины марта.
Авто
Renault повысила цены на автомобили в РФ на 1,14% на фоне обвала рубля
Renault повысила цены на автомобили в РФ в среднем на 1,14%, сообщил ТАСС официальный представитель компании.
Здоровье
В Минздраве рассказали о последствиях употребления алкоголя при гриппе
Употребление алкоголя при симптомах гриппа или простуды негативно влияет на сердечно-сосудистую систему, в частности, может спровоцировать тахикардию или аритмию.
Здоровье
Испанские медики посоветовали продукты для борьбы с коронавирусом
Медики из Испанского общества врачей общего профиля и семейных врачей (SEMERGEN) назвали пищевые продукты, которые, по их мнению, лучше всего помогут бороться с короновирусом и другими инфекциями.
Происшествия
Четверо подростков напали на 15-летнюю девушку в Петербурге
Недалеко от станции метро «Рыбацкое» в Невском районе Санкт-Петербурга неизвестные напали на 15-летнюю девушку.
Кино
Marvel приостановила производство сериалов «ВандаВижен» и «Локи»
Футбол
Тактика Евсеева снова сработает: прогноз на матч ЦСКА — «Уфа»
Евсеев вместе с командой неделю назад сотворил маленькое чудо, сыграв вничью в гостях с Зенитом .
Игры
10 крутых инди-игр, которые выйдут в 2020 году
Политика
США хотят перекупить у ФРГ разработчиков вакцины против коронавируса
США и Германия ведут спор из-за биотехнологической фирмы CureVac, расположенной в немецком городе Тюбинген и работающей над созданием вакцины против нового коронавируса.
Авто
АвтоВАЗ отзывает 12 тысяч автомобилей из-за проблем с тормозами
Авто
Автоэксперт назвал опасность «пенсионерского» стиля езды
Как сообщает издаие «За Рулем», любая силовая установка требует периодического «прожига», то есть езды на высокой скорости с повышенными оборотами.
Наука