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Космос Космических тел для уничтожения Земли мало, но они есть Доктор физико-математических наук, профессор МГУ и заведующий отделом Института астрономии РАМН Олег Малков продолжает свою беседу с главным редактором "Правда.ру" Инной Новиковой о возможностях астрофизиков помочь избежать столкновения Земли с каким-нибудь космическим объектом. 3

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Политика Президент Чехии предложил оставить границу страны закрытой ещё год Прага, 20 апреля 2020, 01:15 — REGNUM Президент Чехии Милош Земан полагает, что границы страны, закрытые в марте из-за пандемии COVID-19, должны остаться «на замке» ещё не менее года, такое заявление он сделал 19 апреля в интервью пражской радиостанции «Частота-1». 62

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