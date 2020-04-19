Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаТанк Т-14 «Армата» испытали в Сирии

Российский танк Т-14 "Армата" прошел боевые испытания в Сирийской Арабской Республике. Серийные поставки машины в войска начнутся в 2021 году, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
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Танк «Армата» прошел испытания в Сирии

РИА Новости14:37

Мантуров рассказал об испытаниях перспективного танка Т-14 «Армата» в Сирии

ТАСС10:38

Мантуров назвал сроки поставок танков «Армата» в войска

РБК10:26

Испытания «Арматы» в Сирии объяснили. Для такой проверки было несколько причин

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Танк Т-14 «Армата» испытали в Сирии

Российская газета10:20

«Армату» испытали в Сирии, спрос на российское вооружение есть

Вести.Ru09:45

Российские военные испытали танк «Армата» в Сирии

Интерфакс09:31
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 19:35, Ашберн
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Более 10 человек погибли при стрельбе в Канаде

Более 10 человек погибли в результате стрельбы в городе Портапик канадской провинции Новая Шотландия.
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
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Бэйл перешёл в «Реал» из «Тоттенхэма», Хамес — из «Монако», Одриосола — из «Реала Сосьедад» (сейчас он выступает на правах аренды за мюнхенскую «Баварию»).
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Пилот российского МиГ-31 снял на видео встречу с F-16 НАТО

Пилот российского военного самолета МиГ-31 записал на видео встречу с истребителем F-16 НАТО.
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Политика

Трамп пригрозил Китаю «последствиями» из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп заявил, что если Китай сознательно допустил вспышку коронавируса нового типа, то Пекин ждут «последствия».
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«И встает вопрос: это мир микробов или людей?» Интервью молекулярного биолога Сергея Нетесова, который 17 лет руководил наукой в «Векторе»

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Из больницы в Ростовской области сбежал пациент с коронавирусом

В Ростовской области пациент с предварительно положительным анализом на коронавирус сбежал из больницы.
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Футбол

Игроки «Челси» не хотят идти на 30-процентное сокращение зарплат

Игрокам лондонского клуба предлагается 30-процентное снижение.
Metaratings 17 апреля в 17:40
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Происшествия

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Напомним, что больницу Святого Георгия перепрофилировали под лечение пациентов с коронавирусом.
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Кино

Прилепин обвинил авторов сериала «Зулейха открывает глаза» в русофобии

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Автолюбителям столицы объяснили алгоритм получения цифрового пропуска

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Космос

Космических тел для уничтожения Земли мало, но они есть

Доктор физико-математических наук, профессор МГУ и заведующий отделом Института астрономии РАМН Олег Малков продолжает свою беседу с главным редактором "Правда.ру" Инной Новиковой о возможностях астрофизиков помочь избежать столкновения Земли с каким-нибудь космическим объектом.
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Вирусолог обозначил сроки победы России над коронавирусом

Вирусолог Павел Волчков заявил, что остановить распространение нового коронавируса можно только при одном условии - сохранении текущих карантинных мер.
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В Ростове-на-Дону введут новые пропуска для въезда и передвижения

С 23 апреля для въезда и передвижения по Ростову-на-Дону потребуются пропуска, сообщило правительство Ростовской области.
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Прилучный ответил на обвинения в избиении жены

Актер Павел Прилучный ответил на обвинения со стороны жены Агаты Муцениеце в домашнем насилии, сообщает портал Вести.Ru со ссылкой на прямой эфир актера в социальной сети Instagram.
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Впервые за 9 лет астронавты отправятся к МКС с территории США

В среду, 27 мая, в 16:32 по Североамериканскому восточному времени, с легендарного стартового комплекса LC-39 космического центра имени Кеннеди в небо взлетит ракета Falcon 9 с Crew Dragon в качестве полезной нагрузки.
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Зинченко: нас предупредили, чтобы мы не писали Гвардиоле в это тяжёлое время

Украинский защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко рассказал, что в настоящее время футболисты не общаются с главным тренером команды Пепом Гвардиолой, у которого недавно умерла мама.
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В ФНБ к концу года останется семь триллионов рублей

Силуанов напомнил, что в 2020-м власти намерены выделить на поддержку экономики и соцсферы два триллиона рублей.
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Президент Чехии предложил оставить границу страны закрытой ещё год

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Число жертв коронавируса в Белоруссии достигло 47 человек

В Белоруссии за все время пандемии коронавируса зафиксировано уже 47 смертей пациентов. Такие данные есть у Минздрава республики.
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В Госдуме подготовили проект поправок в Гражданский кодекс, который предусматривает возможность сносить здания, которые мешают соседнему участку, рассказал председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в интервью «Российской газете».
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Политика

В США назвали «технологическим чудом» российский двигатель РД-180

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Общество

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Стресс, который испытывают граждане из-за пандемии и экономического кризиса, может значительно увеличиться для некоторых по причине того, что они рискуют стать жертвами кибербуллинга (травли в социальных сетях).
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Ученый дал прогноз по развитию эпидемии коронавируса в России

Старший научный сотрудник Молодежного НИИ СПбГЭТУ "ЛЭТИ" Артур Каримов в беседе с "Известиями" рассказал, что ситуация с коронавирусом в России развивается по промежуточному между пессимистичным и оптимистичным сценарию, а стремительного роста заболеваемости можно будет избежать.
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