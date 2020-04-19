Армия и оружие
Российская газетаТанк Т-14 «Армата» испытали в Сирии
Российский танк Т-14 "Армата" прошел боевые испытания в Сирийской Арабской Республике. Серийные поставки машины в войска начнутся в 2021 году, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
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Шоу-бизнес
Незадолго до микроинсульта Татьяна Буланова жаловалась на безденежье
Вечерний курьер 05:25
Общество
Москвичи получили ошибочные сообщения об аннулировании пропусков
Некоторые владельцы разовых цифровых пропусков в Москве, у которых уже истек срок действия, могли получить ошибочное сообщение об аннулировании, созданное по шаблону для рабочих пропусков, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.
РИА Новости 15:39
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 08:00
Футбол
Крыховяк рассказал, что услышал от Сёмина после матча с «Зенитом»
Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк прокомментировал эпизод в матче с «Зенитом» в 20-м туре чемпионата России по футболу.
Нева Спорт 08:32
Общество
Что ждет Россию: предсказание советского астролога
После смерти загадочного советского астролога, графа Сергея Вронского, прошло уже 22 года.
НТВ 05:00
Футбол
Савин рассказал, как Сёмин предложил ему зарплату в 120 тысяч долларов в «Локомотиве»
Бывший нападающий «Амкара» и «Крыльев Советов», а ныне известный блогер Евгений Савин рассказал, как был близок к переходу в «Локомотив».
Metaratings вчера в 16:03
Наука
Стало известно о тяжелых последствиях коронавируса для организма
У пациентов с тяжелым течением COVID-19 снижается уровень гемоглобина — белка, переносящего кислород.
РИА Новости 09:44
Общество
МЧС назвало необходимые при госпитализации вещи и документы
В условиях распространения COVID-19 специалисты МЧС порекомендовали россиянам заранее подготовиться к возможной госпитализации.
Общественное телевидение России 07:38
Армия и оружие
Минобороны РФ приостановило работы по созданию фрегата проекта 22350М
Военное дело 02:28
Политика
Путин объяснил, почему ЕАЭС не спешит с расширением
Участники Евразийского экономического союза (ЕАЭС) не спешат к расширению объединения, учитывая опыт интеграционных процессов в других регионах, например в Европе.
Парламентская газета 08:37
Общество
В России допустили снос зданий, мешающих соседнему участку
Проект поправок в Гражданский кодекс РФ (ГК РФ), который поступил на общественное обсуждение, предусматривает снос зданий и построек на земельном участке в том случае, если они оказывают недопустимое воздействие на соседний участок.
ТАСС 14:15
Политика
Границы государств предложили оставить закрытыми еще на год
«Думаю, что наши сограждане могли бы использовать эту ситуацию для того, чтобы насладиться красотами собственной страны», — предложил Земан.
Lenta.ru 14:33
Шоу-бизнес
Прилучный попросил не вмешиваться в их с Муцениеце отношения
Актер Павел Прилучный не стал отвечать на вопрос об избиении своей жены, актрисы Агаты Муцениеце.
Газета.Ru 12:55
Политика
В России продлили сроки временного пребывания иностранных граждан
Президент России Владимир Путин на фоне ситуации с коронавирусом подписал указ, согласно которому в РФ до 15 июня продлены сроки временного пребывания иностранных граждан, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости вчера в 04:16
Шоу-бизнес
Галкин показал, как Пугачева празднует Пасху
Юморист и телеведущий Максим Галкин в своем Instagram опубликовал видео, где показал, как его жена Алла Пугачева с детьми отмечает Пасху.
Вечерняя Москва 09:05
Общество
Чиновница отчитала врачей за то, что не могут сами себе сшить бахилы
Замминистра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко провела онлайн-совещание с главврачами кубанских больниц и отругала медиков за то, что они не могут сами себя обеспечить индивидуальными средствами защиты.
Вести.Ru 12:45
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 2,24 миллиона
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире превысило 2,24 миллиона, скончались более 152,5 тысячи человек, следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
РИА Новости 14:20
Армия и оружие
Пилот российского МиГ-31 снял на видео встречу с F-16 НАТО
Пилот российского военного самолета МиГ-31 записал на видео встречу с истребителем F-16 НАТО.
Газета.Ru 11:18
Автоспорт
Шарль Леклер выиграл виртуальный Гран При Китая
F1news.ru 14:53
Религия
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников.
Коммерсантъ вчера в 06:54
Здоровье
В психбольнице Архангельска коронавирусом заразились 70 человек
Вспышка коронавирусной инфекции зафиксирована в Архангельской государственной клинической психиатрической больнице, где COVID-19 был обнаружен у 70 человек.
Ридус 14:15
Общество
В Ростове-на-Дону введут новые пропуска для въезда и передвижения
С 23 апреля для въезда и передвижения по Ростову-на-Дону потребуются пропуска, сообщило правительство Ростовской области.
РИА Новости 16:11
Футбол
«Наполи» предлагает Азмуну 5-летний контракт
По данным источника, итальянский клуб предложил иранскому нападающему контрактное соглашение на 5 лет.
Vprognoze.ru 16:05
Общество
В РАН спрогнозировали мощность второй волны пандемии коронавируса
Иммунолог и представитель Российской академии наук Сергей Недоспасов заявил, что до сих пор в России наблюдается высокая вероятность второй волны заражения COVID-19, которая, скорее всего, будет слабее первой.
Дни24 04:21
Гаджеты
LG на видео показала дизайн нового смартфона Velvet
LG уже продемонстрировала новый дизайн смартфона Velvet. Ранее корейский производитель никогда не использовал подобные решения.
Astera 13:31
Происшествия
СК установил зачинщиков бунта в ангарской колонии
«Уже установлены основные зачинщики и участники беспорядков на территории ИК-15, их порядка 200 человек», — заявили в СК.
RT на русском 17 апреля в 03:23
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова без Джигана отметила праздник сына
Пока известный музыкант и репер Джиган находится на лечении, в его большом загородном доме праздик — день рождения младшего сына Давида, которому 18 апреля исполнилось 2 месяца.
Что происходит 10:48
Игры
Microsoft представила лимитированную Xbox One X в стиле Cyberpunk 2077
После слухов, утечек и тизеров Microsoft наконец представила новую лимитированную Xbox One X в стиле Cyberpunk 2077.
Игромания.ру вчера в 02:52
Общество
Перечислены регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
За последние сутки в России выявили 4069 случаев коронавируса в 81 регионе, таким образом число заражений по всей стране достигло 32 007.
Lenta.ru 17 апреля в 04:25