Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаТанк Т-14 «Армата» испытали в Сирии

Российский танк Т-14 "Армата" прошел боевые испытания в Сирийской Арабской Республике. Серийные поставки машины в войска начнутся в 2021 году, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
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Танк Т-14 «Армата» испытали в Сирии

Российская газета10:20

Мантуров рассказал об испытаниях перспективного танка Т-14 «Армата» в Сирии

ТАСС10:38

Мантуров назвал сроки поставок танков «Армата» в войска

РБК10:26

Испытания «Арматы» в Сирии объяснили. Для такой проверки было несколько причин

Телеканал 360°11:21

Мантуров рассказал об испытаниях танка «Армата» в Сирии

РИА Новости10:39

«Армату» испытали в Сирии, спрос на российское вооружение есть

Вести.Ru09:45

Российские военные испытали танк «Армата» в Сирии

Интерфакс09:31
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 13:25, Ашберн
Происшествия

В реке в Новой Москве обнаружили тело младенца

Тело новорожденного ребенка обнаружили в реке в поселке Воскресенское в Новой Москве.
ТАСС 08:04
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Происшествия

В Ростовской области пациент с подозрением на вирус сбежал из больницы

По данным ведомства, полиция получила от городского оперативного штаба по борьбе с COVID-19 сообщение о том, что накануне один из пациентов инфекционного отделения покинул медучреждение.
РБК 13:02
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Футбол

Хавбек «Уфы» Фомин может летом перейти в «Удинезе»

ProstoProSport 07:16
Политика

На Украине усомнились в дальнейшем существовании страны

Продолжит ли Украина свое существование по окончании пандемии коронавируса — остается под вопросом, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман.
Известия вчера в 23:34
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Экономика

Глава Центробанка оценила идею раздачи денег населению

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина прокомментировала предложения "раздавать деньги с вертолета".
РИА Новости 17 апреля в 05:51
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Политика

Немецкий министр призвал Китай «прояснить» возникновение коронавируса

Министр экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер в интервью медиагруппе Funke призвал Пекин проявить открытость по вопросу об обстоятельствах возникновения нового типа коронавируса, вспышка которого произошла изначально в китайском Ухане.
РИА Новости 13:05
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Шюррле на частном самолёте вывез Тедеско, Жиго и Тиля в Германию

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Мэр Москвы Сергей Собянин установил выплаты донорам крови с антителами на коронавирус, они составят 1 250 рублей за каждые 150 мл плазмы либо 5 тыс. рублей за 600 мл плазмы.
ТАСС 02:58
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Шоу-бизнес

Прилучный попросил не вмешиваться в их с Муцениеце отношения

Актер Павел Прилучный не стал отвечать на вопрос об избиении своей жены, актрисы Агаты Муцениеце.
Газета.Ru 12:55
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Футбол

РПЛ назвала возможные сроки возобновления чемпионата России по футболу

Представители Российской премьер-лиги (РПЛ) сообщили у себя на официальном сайте, что пока что возобновление матчей высшей лиги футбольного чемпионата страны намечено на период с середины июня по середину июля.
РБК 09:16
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Религия

В Иерусалиме сошел Благодатный огонь

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников.
Коммерсантъ вчера в 06:54
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Транспорт

Автолюбителям столицы объяснили алгоритм получения цифрового пропуска

Если при проверке в городе номера машины не окажется в базе, то автомобилисту будет выписан штраф в размере 5 тысяч рублей.
РИАМО 12:31
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Наука

Стало известно о тяжелых последствиях коронавируса для организма

У пациентов с тяжелым течением COVID-19 снижается уровень гемоглобина — белка, переносящего кислород.
РИА Новости 09:44
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Футбол

Каррера назвал самую памятную игру «Спартака»

РБК 13:04
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Гаджеты

В России создан мини-ПК на процессоре «Байкал»

Производительность созданному в России мини-ПК обеспечивает процессор «Байкал-Т1» с двумя ядрами P5600 MIPS 32 r5, ранее проходивший под обозначением BE-T1000.
OAnews вчера в 06:05
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Политика

Посольство России в Чехии на площади Немцова сменило адрес

Посольство России в Чехии решило сменить юридический адрес, после того как площадь, где оно находится, переименовали в честь политика Бориса Немцова, передает Aktualne.
РБК вчера в 20:32
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Общество

Синоптики пообещали россиянам теплый май

В мае ожидается потепление на большей части территории РФ.
Известия вчера в 01:41
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Происшествия

Появилось видео жестокого избиения отца и сына мигрантами в Москве

Как сообщал ТАСС, неподалеку от станции метро "Динамо" на севере столицы четверо приезжих из Узбекистана атаковали двух мужчин.
Вести.Ru 06:45
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Технологии

The Verge: Microsoft готовит аналог Spotlight для Windows 10

На macOS есть программа Spotlight, которая позволяет быстро искать и запускать приложения, открывать файлы и так далее.
Игромания.ру 17 апреля в 14:59
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Общество

Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
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Армия и оружие

ВСУ на Пасху попытались сбросить бомбу на храм в ДНР

Украинские силовики попытались сбросить бомбу на православный храм в Донецкой народной республике (ДНР).
Московский Комсомолец 06:11
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Общество

Что ждет Россию: предсказание советского астролога

После смерти загадочного советского астролога, графа Сергея Вронского, прошло уже 22 года.
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Общество

Способное достроить «Северный поток – 2» судно сменило курс

Судно-трубоукладчик "Академик Черский", которое способно достроить газопровод "Северный поток – 2", направляется в сторону Египта.
Газета.Ru 12:29
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Политика

Мурашко назвал вирус поводом модернизировать систему здравоохранения

«Ситуация с пандемией позволяет нам сегодня подумать в том числе о модернизации системы здравоохранения по противодействию подобным вызовам», — сказал глава Минздрава.
РБК 12:25
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Общество

Ozon начал продавать медицинские услуги с теста на коронавирус

Ozon ‒ третий по выручке интернет-магазин в России после Wildberries и «Ситилинка», по данным Data Insight за 2019 г. Ozon начал продвигать медицинские услуги с теста на коронавирус ‒ такой баннер размещен на стартовой странице приложения онлайн-магазина.
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Экономика

Bloomberg сообщил о росте спроса на наличные в России с начала марта

Российские банкоматы и банковские отделения с начала марта выдали наличные общим объемом примерно в 1 трлн руб ($13,6 млрд), сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка.
РБК 12:13
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Общество

Россия получит из Китая 1,6 млн защитных костюмов

До конца апреля Россия получит от Китая 1,6 миллиона защитных костюмов, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров в эфире телеканала "Россия-1".
Российская газета 10:17
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Общество

В Ростове-на-Дону вводится пропускной режим для передвижения граждан

Изменения в постановление правительства региона, касающееся введённых санитарно-эпидемиологических мер, препятствующих распространению коронавирусной инфекции, утвердил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
REGNUM 11:59
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Армия и оружие

Пилот российского МиГ-31 снял на видео встречу с F-16 НАТО

Пилот российского военного самолета МиГ-31 записал на видео встречу с истребителем F-16 НАТО.
Газета.Ru 11:18
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Общество

Мусульмане России оскорблены сериалом «Зулейха открывает глаза»

Муфтий Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов высказал своё недовольство из-за сериала «Зулейха открывает глаза».
News.ru вчера в 08:22
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