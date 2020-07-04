Танк на тяжелой гусеничной платформе "Армата" прошел испытания в беспилотном режиме, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

с чего всё началось

В 2016 году экс-начальник главного автобронетанкового управления Минобороны Александр Шевченко говорил в интервью РИА Новости, что беспилотный роботизированный вариант новейшего танка Т-14 "Армата" будет создан в 2018 году.

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