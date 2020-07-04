Армия и оружие
РИА НовостиТанк Т-14 «Армата» испытали в беспилотном режиме
В 2016 году экс-начальник главного автобронетанкового управления Минобороны Александр Шевченко говорил в интервью РИА Новости, что беспилотный роботизированный вариант новейшего танка Т-14 "Армата" будет создан в 2018 году.
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с чего всё началось
Танк на тяжелой гусеничной платформе "Армата" прошел испытания в беспилотном режиме, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.РИА Новостивчера в 20:03
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Общество
В США зарегистрирован новый рекорд по числу заразившихся коронавирусом
В США за сутки коронавирусом заразились 57,5 тыс. человек — это самый высокий прирост с начала пандемии, передает The Washington Post.
Коммерсантъ вчера в 22:54
Экономика
Бизнес получит дополнительные субсидии на борьбу с COVID-19
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил правила выдачи субсидий для бизнеса на профилактику COVID-19, сообщается на сайте правительства.
Вести.Ru 03:39
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Число умерших от коронавируса в России превысило 10 тыс. человек
Суточный прирост заразившихся COVID-19 в России составил 6632 человека, общее число заболевших превысило 674 тыс. Из них 224,2 тыс. случаев зарегистрированы в Москве, 58,7 тыс. — в Московской области, 25,2 тыс. — в Санкт-Петербурге и 18,3 тыс. — в Нижегородской области.
РБК 04:14
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП
Ведомости вчера в 07:34
Происшествия
Под Томском горит деревянный храм XIX века
Пожар возник в бревенчатом православном храме в селе Зоркальцево под Томском. По предварительным данным, жертв нет.
ТАСС 05:07
Футбол
«Ахмат» — ЦСКА: прогноз Константина Генича на матч 26-го тура РПЛ в Грозном
Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Ахмат» — ЦСКА в 26-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.
Чемпионат 04:15
Общество
Скончался лечившийся от коронавируса отец Хабиба Нурмагомедова
Умер лечившийся от коронавируса отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Абдулманап Нурмагомедов скончался в Москве на 58-м году жизни.
Областная газета вчера в 09:16
Шоу-бизнес
Сергей Шнуров впервые показал четвертую жену в социальных сетях
Лидер группировки «Ленинград» впервые за два года показал, как выглядит его четвертая жена.
CT news вчера в 06:19
Экономика
В Госдуме предложили увеличить имущественный налоговый вычет
Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров предложил двукратно увеличить суммы, из которых граждане могут получить налоговый вычет при покупке недвижимости.
RT на русском 00:00
Политика
Песков прокомментировал объявление о продаже рубашки Путина
На популярном сайте частных объявлений появилось сообщение о продаже рубашки президента, которая якобы была забыта в отеле Sheraton в Нижнем Новгороде.
РИА Новости 03:36
Энергетика
Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн
Польская энергетическая компания PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн, так как российская сторона выплатила слишком большую компенсацию без учета недоплат, заявил глава компании Ежи Квечиньский.
Коммерсантъ 01 июля в 13:16
Происшествия
В Севастополе от коронавируса скончался пятый пациент
В городе зафиксирована еще одна смерть от COVID-19. Гражданин пытался лечиться дома, однако к положительном результату это не привело.
КП - Севастополь 04:47
Общество
Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до конца года
Роспотребнадзор установил санитарные требования по работе школ и детских садов во время пандемии коронавируса.
РБК вчера в 16:25
Общество
Роднина: смерть Абдулманапа Нурмагомедова для многих станет уроком
Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала смерть Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
RT на русском 04:05
Общество
Росавиация продлила до 1 августа запрет на международные перелёты
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) продлило запрет на въезд в Россию иностранных граждан, сообщает РБК.
Prian.ru 02 июля в 10:30
Религия
Отец Сергий снял пастырский крест, но отказался отдать РПЦ монастырь
Основатель Среднеуральского женского монастыря скандальный схиигумен Сергий (Романов) записал видео об окончании церковного суда, на котором его извергли из священного сана.
Уральский меридиан вчера в 14:10
Политика
Россия не ожидает, что США пересмотрят решение о выходе из ДОН
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва не ожидает, что США на конференции стран — участниц Договора по открытому небу (ДОН), которая пройдёт в видеоформате 6 июля, пересмотрят своё решение о выходе из этого соглашения.
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Экономика
Власти Удмуртии предложили ввести утилизационный сбор на оружие
Комитет Госдумы по экономической политике разработал законопроект о введении утилизационного сбора на пневматическое и огнестрельное оружие.
Известия вчера в 05:22
Шоу-бизнес
Мирослава Карпович отреагировала на слухи о романе с Павлом Прилучным
После сплетен об отношениях актеров на девушку обрушилась волна негатива. Павел Прилучный и Мирослава Карпович.
ВладТайм 02 июля в 09:54
Космос
Москвичи смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье
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Политика
Поправки в Конституцию России вступают в силу
Поправки в Конституцию РФ, одобренные гражданами в ходе общероссийского голосования, официально вступают в силу с 4 июля.
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Здоровье
Кардиолог назвала витамин, нехватка которого ведет к болезням сердца
Кардиолог предупреждает в своем сетевом блоге, что нехватка витамина D ведет к развитию болезней сердца.
MedikForum.ru вчера в 12:59
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Дочь Евгения Осина Агния вышла замуж
Дочь певца Евгения Осина 18-летняя Агния вышла замуж. Короткое видео со свадьбы она выложила в своем Instagram.
МИР 24 вчера в 17:09
Общество
Максим Фадеев раскрыл секрет похудения
Продюсер Максим Фадеев опубликовал в инстаграме пост, в котором ответил диетологам, которые раскритиковали его метод похудения (недавно Фадеев сообщил, что сбросил 100 килограммов лишнего веса), а также раскрыл секрет такой трансформации.
РИА Новости вчера в 07:09
Происшествия
Семь полицейских в Лондоне пострадали при разгоне незаконной вечеринки
Семь сотрудников полиции Лондона получили ранения при попытке разогнать незаконную музыкальную вечеринку в ночь на субботу в районе Хаммерсмит и Фулэм, сообщается в Twitter полиции.
РИА Новости 03:07
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В Британии выследили крупную преступную группировку
Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) совместно с полицией и международными партнерами выследили преступную организованную группировку, члены которой общались и планировали свою деятельность через защищенный сервис по обмену сообщениями EncroChat, говорится в заявлении NCA.
РИА Новости 02 июля в 08:29
Общество
Аферу с 83 тоннами поддельных слитков золота вскрыли в Китае
Китайский производитель ювелирных изделий Wuhan Kingold Jewelry использовала поддельные золотые слитки.
МИР 24 вчера в 05:11
Автоспорт
Слухи: Вольф отказался платить Хэмилтону больше $25 млн
В переводе в доллары лимит Вольфа оказался равен $25 млн.
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Замминистра науки Лукашевич не признаёт вину в хищении 40 млн рублей
Заместитель министра науки и высшего образования Марина Лукашевич отрицает вину в хищении 40 миллионов рублей.
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