Армия и оружие
РИА НовостиТанк Т-14 «Армата» испытали в беспилотном режиме
Танк на тяжелой гусеничной платформе "Армата" в ходе предварительных испытаний отработал режим работы без экипажа, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
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с чего всё началось
В 2016 году экс-начальник главного автобронетанкового управления Минобороны Александр Шевченко говорил в интервью РИА Новости, что беспилотный роботизированный вариант новейшего танка Т-14 "Армата" будет создан в 2018 году.РИА Новостивчера в 20:03
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Религия
В Московской патриархии отца Сергия назвали косноязычным
Епископ Савва, заместитель управляющего делами Московской патриархии, заявил, что отец Сергий «косноязычный», а его речи могут брать только эмоциональностью, также он удивлен тем, что кто-то «может вообще всерьез это воспринимать».
Вечерние Ведомости вчера в 15:44
Политика
Производитель мороженого «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ
Ранее во время встречи президента с членами рабочей группы по поправкам к Конституции глава Союза женщин России Екатерина Лахова заявила, что в рекламе иногда присутствует символика ЛГБТ, например, у мороженого «Радуга».
Коммерсантъ вчера в 15:43
Общество
Роспотребнадзор запретил детский отдых в лагерях за пределами регионов
Роспотребнадзор запретил детский отдых в лагерях за пределами регионов до конца 2020 года.
Lenta.ru вчера в 15:31
Политика
Козак заявил об отсутствии прорыва в переговорах по Украине
Во время встречи политических советников глав государств «нормандской четверки» в Берлине состоялся обстоятельный разговор, но прорыва на переговорах произошло.
Известия 01:02
Армия и оружие
WSJ сообщила об увеличении числа российских подлодок в Атлантике
Обозреватели издания The Wall Street Journal сообщили о крупнейших учениях со времен окончания Холодной войны, которые провела Россия в конце 2019 года, отправив в поход сразу 10 подводных лодок в Северную Атлантику.
Военное дело 02 июля в 10:35
Общество
В Амурской области половина выпускников не пришла на первый ЕГЭ
REGNUM вчера в 03:57
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП
Ведомости вчера в 07:34
Политика
У разведки США не нашлось доказательств сговора России с талибами
Американский Национальный совет по разведке подготовил меморандум, в котором говорится об отсутствии доказательств сговора России с радикальным движением "Талибан" (организация запрещена в РФ) в Афганистане, сообщает газета The New York Times.
Российская газета 00:50
Политика
В США назвали «ужасными» российские «Буревестник» и «Посейдон»
Известия вчера в 04:30
Экономика
Россияне смогут получить новую выплату по 6 500 рублей на каждого
Ожидается, что в основном выплаты получат субъекты малого и среднего предпринимательства, а также социально ориентированные НКО в определенных отраслях.
iReactor 02 июля в 10:55
Космос
Нижегородцы смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье
Pro Город НН вчера в 10:57
Общество
Абэ направил 10 тысяч военных на места наводнений на юго-западе Японии
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на экстренном заседании правительства объявил, что на места наводнений и оползней на юго-западе страны направлены 10 тыс. военнослужащих.
RT на русском 00:47
Армия и оружие
США направили авианосцы в район военных учений Китая
США направили две авианосные ударные группы во главе с авианосцами «Рональд Рейган» и «Нимиц» в Южно-Китайское море, сообщает издание Wall Street Journal.
Lenta.ru 00:56
Общество
Росавиация продлила до 1 августа запрет на международные перелёты
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) продлило запрет на въезд в Россию иностранных граждан, сообщает РБК.
Prian.ru 02 июля в 10:30
Армия и оружие
На Украине провели обыски в ракетных бригадах силовиков
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины провело обыски в нескольких ракетных бригадах силовиков, сообщила пресс-служба командования воздушных сил страны.
РИА Новости 02 июля в 12:13
Наука
Глубоководных ксенофиофоров нашли на дне Тихого океана
Ученые во время исследования дна Тихого океана обнаружили малоизвестных науке глубоководных существ под названием ксенофиофоры.
iReactor 01 июля в 12:31
Футбол
Зобнин дисквалифицирован на два матча за удар локтем игрока ЦСКА
Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин дисквалифицирован на два матча за удар локтем футболиста ЦСКА в матче 25-го тура чемпионата России по футболу.
Российская газета вчера в 15:06
Авто
Tesla начала принимать заказы на Cybertruck в Китае
Tesla еще только приступает к строительству завода в Остине, на котором будут производить бронированный пикап Cybertruck, но компания уже расширяет географию стран, в которых принимают заказы на эту новинку.
iXBT.com 01:11
Здоровье
Минздрав РФ назвал регионы с самой высокой заболеваемостью раком
В Минздраве России назвали Архангельскую область регионом с наиболее высоким показателем заболеваемости злокачественными новообразованиями.
ФАН вчера в 00:28
Единоборства
Макгрегор выразил соболезнования Нурмагомедову, потерявшему отца
Соболезнования российскому спортсмену Хибибу Нурмагомедову, потерявшему отца, принес ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор.
Росбалт вчера в 17:31
Политика
Путин подписал указ о поправках к Конституции
Президент России Владимир Путин подписал указ «Об официальном опубликовании Конституции Российской Федерации с внесёнными в неё поправками».
RT на русском вчера в 08:38
Происшествия
В Алабаме при стрельбе в магазине погиб восьмилетний ребенок
Восьмилетний ребенок погиб в результате стрельбы в магазине в городе Хувер в американском штате Алабама, сообщает городская полиция.
РИА Новости вчера в 22:33
Футбол
Отец Глушенкова прокомментировал интерес к сыну со стороны «Зенита»
Отец полузащитника «Спартака» Максима Глушенкова, который выступает за «Крылья Советов» на правах аренды, Александр Глушенков прокомментировал информацию об интересе со стороны «Зенита».
Metaratings вчера в 13:15
Происшествия
Следователь центрального аппарата СК задержан по делу о взятке
«Возбуждено уголовное дело в отношении следователя центрального аппарата ведомства по ч. 6 ст. 290 УК России (получение взятки в особо крупном размере)», — цитирует Следственный комитет РИА Новости.
RT на русском вчера в 12:51
Политика
Путин заявил о заинтересованности России в притоке мигрантов
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия в связи с развитием экономики скоро столкнется c нехваткой рабочих рук, поэтому страна заинтересована в притоке трудовых мигрантов.
Известия 00:17
Общество
В Гидрометцентре РФ предупредили о жаре в ближайшие дни
Пятого июля, осадки уменьшатся, а жара усилится, сообщается на сайте https://russian.rt.com (Нурлат, 3 июля, «Нурлат-информ»).Как сообщила начальник Чулпановской метеостанции Нурлатского района Наталья Клочкова, сегодня ночью в Татарстане, в том числе и в Нурлатском районе ожидается 14-19 градусов, а днем 27-32 градуса тепла.
Нурлат-информ вчера в 04:39
Хоккей
«Ак Барс» стал серебряным призером чемпионата России по хоккею
ЦСКА стал чемпионом России, у «Ак Барса» и СКА второе место — обе команды набрали одинаковые показатели по всем ключевым статистическим параметрам, третье место досталась московскому «Динамо».
Республика Татарстан вчера в 08:06
Общество
В США зафиксирован антирекорд по числу новых случаев коронавируса
В США за сутки выявили 57 497 новых случаев коронавирусной инфекции, что стало наибольшим суточным приростом заболеваемости с начала пандемии.
RT на русском вчера в 22:36
Энергетика
Саудовская Аравия пригрозила нефтяной войной странам ОПЕК+
Саудовская Аравия пригрозила нефтяной войной странам ОПЕК+, если они не выполнят договоренности о сокращении добычи, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Газета.Ru 02 июля в 03:33