Армия и оружие

ИзвестияИзвестияТанк Т-90М успешно прошел госиспытания

Представители «Уралвагонзавода» сообщили об успешных государственных испытаниях российского танка Т-90М «Прорыв». Об этом в среду, 5 февраля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на официальных представителей корпорации по производству военной техники.
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Новейший танк Т-90М «Прорыв» успешно прошел госиспытания

Государственные испытания новейшего российского танка Т-90М "Прорыв" успешно завершены, сообщил РИА Новости официальный представитель предприятия-разработчика — концерна "Уралвагонзавод" — в преддверии выставки Defexpo India-2020.
РИА Новостивчера в 19:02

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Завершились госиспытания новейшего российского танка Т-90М «Прорыв»

Вести.Ruвчера в 21:41

Модернизированный танк Т-90М «Прорыв» успешно прошел госиспытания

РБКвчера в 21:10

Новейший танк Т-90М «Прорыв» успешно прошел госиспытания

РИА Новостивчера в 19:02

Танк Т-90М «Прорыв» успешно завершил госиспытания

Коммерсантъвчера в 20:58

Завершены госиспытания новейшего российского танка Т-90М «Прорыв»

ФАНвчера в 20:31

Завершились госиспытания новейшего российского танка Т-90М «Прорыв»

REGNUMвчера в 20:26

Танк Т-90М успешно прошел госиспытания

Известиявчера в 21:05
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Политика

Пелоси разорвала текст речи Трампа после его выступления в конгрессе

После выступления президента США Дональда Трампа в конгрессе с ежегодным обращением "О положении страны" спикер Палаты представителей демократ Нэнси Пелоси демонстративно разорвала текст его речи.
Российская газета вчера в 23:22
Происшествия

В Цхинвале нашли мертвым советника России в Южной Осетии

РБК 03 февраля в 09:33
Здоровье

Мясников назвал категории людей, рискующих умереть от коронавируса

По словам медика, в основном умирают от коронавируса пожилые люди и больные с хроническими заболеваниями, такими как гипертония, диабет, пневмосклероз.
Волгоградская правда вчера в 21:33
Происшествия

На зараженном коронавирусом лайнере оказались россияне

Lenta.ru вчера в 22:13
Хоккей

Овечкин оформил хет-трик и принес победу «Вашингтон Кэпиталз»

РИА Новости вчера в 23:53
Происшествия

В Уфе арестовали мужчину, спасшего подростков от педофила

В Уфе 33-летний мужчина помог подросткам отбиться от педофила и стал фигурантом уголовного дела.
Российская газета вчера в 02:29
Общество

За задержку зарплаты предложили наказывать 10 годами тюрьмы

Задержка жалования будет приравнена к преступлениям средней тяжести, за которые по предложенному законопроекту будет предусматриваться от пяти до 10 лет лишения свободы.
Известия вчера в 17:50
Здоровье

Врач назвал самый опасный алкогольный напиток

Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
РИА Новости вчера в 09:01
Политика

США могут расширить санкции против «Северного потока-2»

Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
Вести.Ru вчера в 14:38
Политика

National Interest назвал советские танки КВ катастрофой

Тяжелые советские танки КВ-1 и КВ-2 стали легкой добычей для войск гитлеровской Германии во время Второй мировой войны и не смогли остановить немецкие войска, пишет The National Interest.
Известия вчера в 20:09
Общество

В украинском учебнике обнаружили грустного Киану Ривза

Lenta.ru вчера в 11:50
Общество

Лукашенко рассказал о задержании всех директоров сахарных заводов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о задержании всех директоров сахарных заводов республики, передает агентство "БелТА".
Газета.Ru вчера в 05:01
Шоу-бизнес

У Шеннен Доэрти вновь диагностировали рак

Казалось, здоровью актрисы больше ничего не угрожает, но в прошлом году рак вернулся.
ToDay News Ufa вчера в 20:38
Культура

Умер актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

В ноябре стало известно, что российский актер Виталий Жигалин, известный по сериалу «Улицы разбитых фонарей», скончался в возрасте 48 лет.
Известия вчера в 16:32
Политика

Зеленский нашел применение полученным от «Газпрома» деньгам

Украинский лидер Владимир Зеленский предложил направить $2,9 млрд, которые "Нафтогаз" получил от "Газпрома" в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража, на реализацию инфраструктурных проектов, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Зеленского.
Газета.Ru вчера в 16:52
Политика

Израиль признал, что исказил правду о войне, чтобы понравиться Путину

Дирекция всемирно известного мемориала жертв Холокоста «Яд Вашем» признала, что материалы Международного форума памяти Холокоста, которые были показаны в январе лидерам многих государств мира, собравшимся в Израиле по этому поводу, содержали искажения исторической правды.
Новые Известия вчера в 08:26
Музыка

Опубликован список претендентов на участие в «Евровидении» от России

ЛОТ 03 февраля в 12:16
Политика

Эрдоган объяснил приветствие военных в Киеве фразой «слава Украине»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что фраза «слава Украине», которую он произнес накануне во время визита в Киев, является официальным приветствием в стране.
РБК вчера в 11:51
Политика

Лукашенко назвал США «величайшей империей»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал США «величайшей империей».
URA.Ru 00:47
Шоу-бизнес

Кристина Асмус восхитила поклонников новым фото в купальнике

Кристина Асмус опубликовала в своём аккаунте в Instagram новый снимок.
Газета Кемерова 03 февраля в 17:51
Армия и оружие

Владимир Карасёв: Поляки смеются над сделкой по F-35

«Русская угроза» заставляет польских небратьев снимать последнюю рубаху ради закупки американского оружия На днях Министерство обороны Польши подписало контракт с США на покупку 32 многофункциональных самолетов F-35 на сумму 4,6 миллиарда долларов.
Новостной фронт 02 февраля в 07:26
Армия и оружие

Эрдоган: Турция не хочет обострения отношений с Россией

Тайип Эрдоган заявил, что Турция не намерена обострять отношения с Россией из-за ситуации в Идлебе.
Деловое.ТВ вчера в 09:29
Политика

Штаб Сандерса заявил о его победе на кокусах в Айове

Штаб сенатора Берни Сандерса заявил о победе своего кандидата на кокусах (собраниях избирателей) в штате Айова со ссылкой на "внутренние данные".
РИА Новости вчера в 01:42
Футбол

Натхо восхитился работой Гончаренко в ЦСКА

Бывший полузащитник московского ЦСКА Бибрас Натхо восхитился работой белорусского тренера армейцев Виктора Гончаренко.
Газета.Ru вчера в 20:53
Политика

СМИ узнали о словах Помпео про Крым в ходе визита на Украину

Госсекретарь США Майк Помпео назвал Крым потерянным для Украины, сообщает портал "Новое время" со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 13:44
Общество

Дрозденко предложил социальную интеграцию Ленобласти и Петербурга

Выровнять социальные льготы жителей Санкт-Петербурга и области считает необходимым губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, 4 февраля сообщила его пресс-служба.
Красная весна вчера в 14:04
Экономика

Рыночная капитализация Tesla превысила $140 млрд

В результате рыночная капитализация производителя электромобилей, бьющая рекорд за рекордом, достигла $140,6 млрд.
Ведомости вчера в 06:55
Экономика

Лукашенко заявил о готовности Минска покупать нефть по мировым ценам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился, что российские компании настаивают на премиях к цене на нефть для республики, хотя западным потребителям продают без нее.
РИА Новости вчера в 07:31
Политика

Индийских специалистов начнут учить на С-400 до 2021 года

Красная весна 00:25
Политика

Второй самолет с россиянами из Уханя вылетел после дозаправки в Тюмень

Известия вчера в 23:40
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