Общество
RT на русскомТанкер с американской нефтью для Белоруссии прибыл в порт Литвы
Первый танкер с американской нефтью для Белоруссии прибыл в порт литовской Клайпеды. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря белорусского госконцерна «Белнефтехим» АлександраТищенко.
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Общество
Против Николая Платошкина возбуждено два уголовных дела
Николая Платошкина доставили в Следственный комитет Пресс-служба Следственного комитета сообщила, что возбуждено два уголовных дела: Склонение или иное вовлечение к совершению массовых беспорядков (части 1.1 статьи 212 УК РФ) и публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан (207.1 УК РФ).
Свободная Пресса 04 июня в 12:05
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава рассказала об отношениях с новым бойфрендом
Кстати в финале "Танцев со звёздами" у Варнавы был партнёр по имени Владимир – известный танцор Владимир Литвинов.
Газета Metro вчера в 11:02
Общество
Умерла журналистка Юлия Норкина
Теле- и радиоведущая, ведущая радио «Комсомольская правда» Юлия Норкина скоропостижно скончалась в Москве в возрасте 52 лет.
BFM.ru вчера в 05:50
Религия
Православные отмечают родительскую субботу
В эту субботу, 6 июня, все православные верующие отмечают Вселенскую родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших.
Известия вчера в 21:42
Футбол
Мельгарехо вернулся в Парагвай и начал искать новый клуб
Metaratings 04:05
Общество
Открыта запись на электронное голосование по изменениям в Конституцию
На порталах mos.ru и gosuslugi.ru открылась запись для участия в онлайн-голосовании по поправкам в Конституцию.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы вчера в 02:00
Здоровье
За сутки коронавирусом на Дону заболели еще 212 человек
За сутки в Ростовской области выявили еще 212 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщает сайт Стопкоронавирус.рф.
РБК Ростов-на-Дону 03:36
Общество
Шапошников ответил на обвинение Навального в незаконном заработке
Два года назад спикер Мосгордумы Алексей Шапошников действительно продал акции АО «Северянин», а полученные средства направил в уставный капитал собственной компании.
Компания 04 июня в 04:59
Кино
Скончался актер Михаил Кокшенов
Ушел из жизни советский и российский актер и режиссер Михаил Кокшенов. Ему было 83 года, сообщает интернет-портал «Кубань 24».
ЮГ Times вчера в 09:14
Гаджеты
Обнародованы цена и параметры смартфона Xiaomi Redmi 9
В разделе официального магазина китайской корпорации Xiaomi недавно появился смартфон для международного рынка Redmi 9. Первоначально на данный девайс обратил личное внимание знаменитый сетевой информатор Xiaomishka, который заметил на сайте AliExpress реалистично выглядящие цены на мобильный аппарат.
Актуальные Новости 02:25
Армия и оружие
Турецкий военный погиб в сирийском Идлибе
В сирийской провинции Идлиб в результате нападения на медицинский транспорт погиб один турецкий военнослужащий, еще двое получили ранения.
Газета.Ru 01:26
Общество
В России за сутки выявили 8536 случаев заражения коронавирусом
В России за сутки выявили еще 8536 инфицированных коронавирусом в 84 регионах, сообщает оперштаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в РФ.
Аргументы и Факты 03 июня в 04:12
Армия и оружие
В Польше стартовали учения по переброске войск из США в Европу
ИА Красная Весна 04 июня в 05:33
Общество
Как по новым правилам рассчитать пособие, если сотрудник болел дольше месяца
Напомним, что в период с 1 апреля и до конца 2020 года действуют временные правила расчета больничных.
Бухонлайн 03 июня в 02:39
Происшествия
На Камчатке умер один из двойняшек, которых родители морили голодом
В камчатской больнице скончался один из четырехмесячных двойняшек, которых ранее родители оставили одних на несколько дней.
Газета.Ru 01:47
Общество
ПФР предупредил о мошенничестве с «перерасчетом пенсий»
В последнее время резко увеличилось число обращений, связанных с перерасчетом пенсий. Об этом говорят данные Пенсионного фонда России (ПРФ).
Газета.Ru 03:59
Здоровье
В Москве применили экспериментальную методику лечения от коронавируса
ТВ Центр вчера в 01:48
Здоровье
В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей
В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект.
Газета.Ru вчера в 15:37
Происшествия
Следствие назначило почерковедческую экспертизу по делу журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова
Чтобы разобраться в ситуации, следствие назначило экспертизу и теперь собирает образцы почерка фигурантов.
Эхо Москвы 04:01
Авто
ГАЗ планирует выпустить «Волгу» на базе Skoda Octavia
Напомним, последней моделью под брендом "Волга" стала Volga Siber, которая, кстати, тоже была построена на базе иномарки - Chrysler Sebring образца 2001 года.
Новые автомобили вчера в 06:32
Музыка
Максим Фадеев представил новый проект своего лейбла
Музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев представил публике свой новый проект - певицу под именем Mayrun и ее дебютную песню "Глубоко".
Газета.Ru вчера в 11:07
Общество
Власти Подмосковья отказались открывать торговые центры
Ридус вчера в 15:41
Шоу-бизнес
Красавица-внучка Никиты Михалкова отказалась работать моделью
17-летняя внучка Никиты Сергеевича Наташа окончила школу и планирует поступление в высшее учебное заведение.
Bimru.ru вчера в 07:20
Общество
Власти четырех регионов отказались от Парада Победы 24 июня
Эхо Москвы вчера в 12:03
Происшествия
На Кубани за сутки выявили 83 случая заражения коронавирусом
Краснодар, 5 июня 2020, 11:03 — REGNUM 83 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки в Краснодарском крае, сообщили 5 июня в региональном оперативном штабе.
REGNUM вчера в 04:03
Религия
Приближается День Святой Троицы
В это воскресенье православные россияне встретят один из 12 главных церковных праздников, который отмечается ежегодно на 50-й день после Пасхи, – День Святой Троицы, или Пятидесятницу.
Газета Metro вчера в 08:06
Шоу-бизнес
Бывшая жена Григорьева-Апполонова продает московскую квартиру
Бывшая жена музыканта Андрея Григорьева-Апполонова Мария продает трехкомнатную квартиру в центре Москвы.
Газета.Ru вчера в 06:54
Политика
На Украине рассказали о «кинувшей» МВФ Тимошенко
Бывший министр экономики Украины Тимофей Милованов заявил, что экс-премьер Юлия Тимошенко в 2008 году «кинула» Международный валютный фонд, поэтому теперь МВФ выдвигает больше условий для выделения транша.
Lenta.ru вчера в 02:57
Шоу-бизнес
Сын Натальи Подольской отмечает первый юбилей
Сын Натальи Подольской отмечает первый юбилей Сын Натальи Подольской и Владимира Преснякова отмечает день рождения.
Экспресс газета вчера в 01:46