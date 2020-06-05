Первый танкер с американской нефтью для Белоруссии прибыл в порт литовской Клайпеды. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря белорусского госконцерна «Белнефтехим» АлександраТищенко.

Танкер с американской нефтью для Белоруссии прибыл в порт Литвы

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