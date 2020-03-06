Армия и оружие

ТАССТАССТанки Т-90М «Прорыв» впервые примут участие в параде Победы

Как ранее рассказал министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, в параде Победы примут участие 225 единиц вооружения и военной техники, 24 новейших образца боевой техники будут продемонстрированы впервые.
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с чего всё началось

Танки Т-90М «Прорыв» впервые примут участие в параде Победы

Российские военные впервые покажут танки Т-90М "Прорыв" на параде Победы на Красной площади в Москве, сообщил ТАСС в пятницу источник в оборонно-промышленном комплексе. Собеседник агентства уточнил, что танки Т-90М будут представлены в колонне военной техники.
ТАСС05:27

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Российские военные впервые покажут на Параде Победы в Москве танк Т-90М «Прорыв»

Эхо Москвы05:30

Танки Т-90М «Прорыв» впервые будут представлены на параде Победы в Москве

Газета.Ru07:23

Танки Т-90М «Прорыв» примут участие в параде Победы в Москве

REGNUM06:28

На Параде Победы в Москве впервые покажут «Прорыв»

Вести.Ru07:49

Названа дата премьеры Т-90М «Прорыв»

Lenta.ru05:15

Кто из мировых лидеров приедет в Москву на празднование Дня Победы?

ТАСС06:15

Танки Т-90М «Прорыв» впервые покажут на параде Победы

Взгляд.ру05:14
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У коронавируса выделили два подтипа

Китайские учёные обнаружили два подтипа нового коронавируса, один из которых заразнее другого.
Парламентская газета 04 марта в 07:27
Общество

В России выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом

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Смертник подорвался у посольства США в Тунисе

Вести.Ru 06:03
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Газета.Ru 07:06
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Излишне запрещать российским чиновникам иметь недвижимость за рубежом, многие получили недвижимость в странах СНГ по наследству, объяснил депутат Госдумы, сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции Павел Крашенинников.
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Гидрометцентр пообещал возвращение суровых снежных зим

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в сообщении «Интерфакс» предупредил россиян о том, что снежные и морозные зимы ещё вернутся, несмотря на необычайно тёплые месяцы этого сезона.
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REGNUM 06:34
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ФНЛ запретила «Шиннику» проводить матчи на своём стадионе

На основании заключения комиссии ФНЛ, лига наложила запрет на проведение матчей Олимп-ФНЛ на ярославском стадионе «Шинник» до приведения газона в надлежащее состояние.
Евро-футбол.ру 04 марта в 08:53
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Сын Высоцкого назвал незаконным использование фото отца в рекламе ФБР

Сын Владимира Высоцкого Никита Высоцкий прокомментировал РБК решение ФБР использовать фото актера в рекламе в Facebook.
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Футбол

«Лук и чеснок всегда спасали». Глушаков пошутил о коронавирусе

Спорт-Экспресс 06:51
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Главы фракций Госдумы высказались о поправках в Конституцию

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил надежду, что все фракции консолидировано поддержат законопроект о поправках в Конституцию.
Взгляд.ру вчера в 17:58
Энергетика

Reuters узнал о нежелании России дополнительно сокращать нефтедобычу

Власти России согласны продлить срок действия ранее заключенного соглашения о сокращении объемов добычи нефти, но не пойдут на дополнительное ее сокращение, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник.
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ИА Новороссия вчера в 12:18
Космос

Какую сумму придется потратить на развитие Космических сил США?

В 2021 году США планирует выделить около 2.6 млрд. долл. на формирование и развитие нового вида вооруженных сил – космических.
V-kosmose.com 02:10
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Сотрудник СБУ рассказал о подробностях убийства комбата Гиви

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Футбол

Александр Мостовой: «„Зенит“ короновали рановато»

Предположим, что «Уфа» отберет очки у «Зенита», а «Краснодар» выиграет у «Спартака».
Bobsoccer вчера в 23:32
Шоу-бизнес

Дело о долге Анастасии Заворотнюк закрыли приставы

Подмосковный пристав закрыл дело о долгах Анастасии Заворотнюк, поскольку не смог найти должника.
Вечерний курьер 05:52
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Семак: Дриусси, Дзюба и Азмун работают в общей группе

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МИД обвинил власти Нидерландов в давлении на суд по делу MH17

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РБК 04:12
Политика

Парламент ДНР признал русский язык единственным государственным

Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики закрепил в конституции статус русского языка как единственного государственного, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 07:25
Происшествия

В московское УВД пришли с обысками по делу Голунова

В УВД по Западному административному округу Москвы проходят обыски по делу о незаконном задержании журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
РБК 06:44
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Принц Гарри и Меган Маркл впервые прибыли в Лондон после «мегзита»

Принц Гарри и Меган Маркл 5 марта посетили ежегодную церемонию вручения премии фонда Endeavour Fund в Лондоне.
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Иван Телегин представил новую возлюбленную Марию Гончар своей маме

Российский хоккеист Иван Телегин после развода с певицей Пелагеей представил новую избранницу Марию Гончар своей маме.
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Культура

Чем закончился сериал «Триггер»

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Происшествия

Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»

Известия 04 марта в 11:27
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Новым бойцом Bleeding Edge стал безумный дельфин в танке-аквариуме

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Житель Калуги получил срок за оправдание терроризма в Сети

Адвокат правозащитной группы "Агора" Татьяна Молоканова сообщила РИА Новости, что Второй Западный окружной военный суд в четверг приговорил жителя Калуги Ивана Любшина к пяти годам и двум месяцам колонии за оправдание терроризма из-за комментария в социальной сети "ВКонтакте".
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