Армия и оружие
ТАССТанки Т-90М «Прорыв» впервые примут участие в параде Победы
Как ранее рассказал министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, в параде Победы примут участие 225 единиц вооружения и военной техники, 24 новейших образца боевой техники будут продемонстрированы впервые.
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с чего всё началось
Российские военные впервые покажут танки Т-90М "Прорыв" на параде Победы на Красной площади в Москве, сообщил ТАСС в пятницу источник в оборонно-промышленном комплексе. Собеседник агентства уточнил, что танки Т-90М будут представлены в колонне военной техники.ТАСС05:27
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