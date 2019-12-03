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Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессТанкреди Палмери: «Роналду сидел в машине, пока не пришло время получать награду»

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Роналду сидел в машине во время церемонии до того момента, пока не пришло время получать награду лучшему игроку чемпионата, — написал Палмери в своем Twitter.
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Танкреди Палмери: «Роналду сидел в машине, пока не пришло время получать приз лучшему игроку Серии А»

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Итальянский журналист: «Роналду сидел в машине, пока не пришло время получать награду»

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