Роналду сидел в машине во время церемонии до того момента, пока не пришло время получать награду лучшему игроку чемпионата, — написал Палмери в своем Twitter.

Танкреди Палмери: «Роналду сидел в машине, пока не пришло время получать награду»

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