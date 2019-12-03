Футбол
Sports.ruТанкреди Палмери: «Роналду сидел в машине, пока не пришло время получать приз лучшему игроку Серии А»
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Экономика
Более 40% заемщиков одновременно имеют ипотеку и другие кредиты
Более 40% россиян имеют ипотеку одновременно с другими кредитами.
Футбол
Обладателем «Золотого мяча» стал Лионель Месси
Обладателем «Золотого мяча» стал нападающий ФК «Барселона» Лионель Месси, пишет 2 декабря France Football.
Технологии
В ФБР заговорили об опасности взлома умного телевизора
Представители ФБР подчеркнули то, что производители моделей умных телевизоров беспокоятся о безопасности устройства в последнюю очередь.
Энергетика
Bloomberg: «золотому веку» сланцевой нефти в США предрекли конец
Министры Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) считают, что "золотой век" добычи сланцевой нефти в США закончился.
Происшествия
Водитель рухнувшего с моста в Забайкалье автобуса погиб
Ранее стало известно, что утром в воскресенье автобус, следовавший из Читы в Сретенск, упал с моста через реку Куэнгу.
Политика
Путин подписал закон о предустановке на гаджеты российского софта
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Общество
Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник, 2 декабря, запустили в режиме телемоста газопровод «Сила Сибири».
Космос
Обратная сторона Маска. Учёные разоблачили проекты «железного человека»
Илон Маск постоянно повторяет, что хочет понимать, ради чего встаёт по утрам с постели, зачем начинается новый день, что интересного его ждёт.
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров потратил миллион рублей на день рождения дочери
Миллион рублей потратил Филипп Киркоров на день рождения дочери Аллы-Виктории.
Фигурное катание
Стало известно расписание Финала Гран-при по фигурному катанию
За три дня до начала Финала Гран-при по фигурному катанию в Турине стало известно расписание выступлений спортсменов.
Футбол
ЦСКА проиграл «Арсеналу» в матче РПЛ
Футболисты тульского «Арсенала» обыграли ЦСКА в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Общество
Ввоз автомобилей на Дальний Восток без ЭРА-ГЛОНАСС продлили на год
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому подержанные автомобили с правым рулем можно будет ввозить на Дальний Восток без системы ЭРА-ГЛОНАСС еще год.
Культура
В США умерла актриса Шелли Моррисон
Общество
Роскомнадзор заблокировал фотобанк Shutterstock
Роскомнадзор ограничил доступ к ряду станиц одного из самых крупных в мире фотобанков Shutterstock.
Футбол
Прах экс-игрока «Зенита» Риксена до сих пор не захоронен
Прах экс-игрока петербургского "Зенита" и шотландского "Рейнджерс" Фернандо Риксена до сих пор не захоронен.
Шоу-бизнес
Мария Голубкина показала располневшую фигуру в облегающем мини
Видео, в котором Мария показала изменившуюся фигуру появилось на странице Олеси Судзиловской.
Политика
ФБР назвало угрозой мобильные приложения из России
ФБР полагает, что каждое российское приложение, включая FaceApp, представляет "контрразведывательную угрозу" для США, сообщает The Hill.
Футбол
Черчесов прокомментировал жеребьёвку Евро-2020
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал итоги жеребьёвки Евро-2020.
Политика
Зеленский объяснил важность диалога с Путиным
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о важности переговоров с российским президентом Владимиром Путиным, отметив, что отсутствие диалога является «бегом на месте».
Политика
Трамп прибыл в Лондон для участия в саммите НАТО
Президент США Дональд Трамп прибыл в Лондон, где примет участие в саммите НАТО.
Происшествия
В Казахстане опрокинулся автобус с пассажирами
Автобус, перевозивший пассажиров, опрокинулся на трассе в Казахстане. ДТП произошло во вторник утром на автодороге Кызылорда - Кумколь.
Единоборства
Александр Емельяненко ответил на вызов олимпийского чемпиона Чахкиева
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко ответил олимпийскому чемпиону по боксу Рахиму Чахкиеву, бросившему ему вызов.
Общество
Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Экономика
«Росатом» станет совладельцем купившей «Трансконтейнер» группы «Дело»
Переговоры между «Росатомом» и Шишкаревым начались уже после того, как бизнесмен объявил о своем намерении принять участие в аукционе за «Трансконтейнер», а госкорпорация получила статус единого инфраструктурного оператора по развитию Северного морского пути (СМП), рассказывает один из собеседников РБК, — это были «два параллельных процесса».
Кино
Кит Харингтон раскрыл причину убийства Дейенерис в «Игре престолов»
Кит Харингтон, известный по роли Джона Сноу в сериале «Игра престолов», рассказал о причине убийства Дейенерис Таргариен в восьмом сезоне.