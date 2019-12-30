Кино
РИА НовостиЮжнокорейская лента «Паразиты» завоевала «Золотой глобус»
Картина "Паразиты" южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо завоевала "Золотой глобус" в категории "Лучший фильм на иностранном языке", трансляция 77-й церемонии вручения награды идет на телеканале NBC из Лос-Анджелеса.
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«Джокер», «Ирландец», «Брачная история»: объявлены номинанты на премию «Золотой глобус»
Афиша Daily30.12.19 в 19:02
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