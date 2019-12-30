Кино

РИА НовостиРИА НовостиЮжнокорейская лента «Паразиты» завоевала «Золотой глобус»

Картина "Паразиты" южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо завоевала "Золотой глобус" в категории "Лучший фильм на иностранном языке", трансляция 77-й церемонии вручения награды идет на телеканале NBC из Лос-Анджелеса.
Читать в источнике
Комментировать14

Подробнее о событии

Квентин Тарантино получил «Золотой глобус» за фильм «Однажды в Голливуде»

РБК22:40

«Золотой глобус» в номинации «Лучший фильм комедия или мюзикл» получил «Однажды в... Голливуде»

Интерфакс22:53

«Паразиты» получили «Золотой глобус» как лучший фильм на иностранном языке

Известия21:27

Режиссер Квентин Тарантино получил американскую кинопремию «Золотой глобус»

Эхо Москвы22:04

Квентин Тарантино получил «Золотой глобус» в номинации «Лучший сценарий»

ТАСС21:29

Брэд Питт получил «Золотой глобус» за роль второго плана

РИА Новости22:36

«Джокер», «Ирландец», «Брачная история»: объявлены номинанты на премию «Золотой глобус»

Афиша Daily30.12.19 в 19:02
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 22:59, Ашберн
Гаджеты

Samsung представила линейку изогнутых игровых мониторов Odyssey

Rusargument 07:49
Политика

Трамп пригрозил Ираку санкциями

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ираку серьезными санкциями, в случае враждебных действий.
Коммерсантъ 20:02
Происшествия

Более 40 человек пострадали при беспорядках у университета в Нью-Дели

RT на русском 21:59
Армия и оружие

Раскрыты принципы использования ядерной кнопки

Lenta.ru вчера в 09:50
Армия и оружие

Японский военный аналитик рассказал о советском «короле скорости»

Японский военный аналитик Мори Кэнтаро поделился впечатлениями от истребителя МиГ-25 в блоге на Yahoo News Japan, отметив, что он является "самым быстрым в мире".
РИА Новости 21:30
Общество

Солнце и Земля максимально сблизились

Земля в воскресенье, 5 января, оказалась на самом близком расстоянии от Солнца.
Вести.Ru 04:51
Общество

Гороскоп на неделю с 6 января: Рыбы волнуются, Львы празднуют

Гороскоп на неделю с 6 января: Рыбы волнуются, Львы празднуют Астрологический прогноз для всех знаков зодиака.
Экспресс газета вчера в 07:05
Политика

Гуайдо снят с поста главы Национальной ассамблеи Венесуэлы

23 января 2019 года во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны.
Газета.Ru 13:45
Общество

Марго Робби на красной дорожке «Золотого глобуса»

Марго Робби точно знает, как эффектно появиться на красной дорожки «Золотого глобуса».
Peopletalk 20:25
Энергетика

Цена нефти Brent впервые за полгода превысила $70

Последний раз баррель Brent стоил дороже $70 в конце мая. Тогда взлет цен на нефть был также связан с событиями в районе Персидского залива.
РБК 20:46
Экономика

Россиян предупредили о возможном росте цен на хлеб и овощи

Обеднение населения ведет к росту спроса на базовые продукты питания и, как следствие, к их удорожанию.
Lenta.ru 08:21
Экономика

Reuters узнал о передаче иностранцам контроля над нефтью в Венесуэле

Венесуэльская компания PDVSA позволила своим зарубежным партнерам получить контроль над нефтяными месторождениями, и теперь они занимаются их разработкой, сообщает агентство Reuters со ссылкой на бывшего министра нефтяной промышленности Рафаэля Рамиреса.
РБК вчера в 04:09
Политика

Помпео: иракский народ хочет сохранения военного присутствия США

Уверены в том, что иракский народ хочет, чтобы США оставались там, чтобы продолжать кампанию против терроризма.
News.ru 13:41
Хоккей

Ларионов: российские хоккеисты доминировали в финале МЧМ, но потеряли концентрацию

ТАСС Спорт 19:00
Культура

Первый канал покажет шоу «Спящая красавица» с Загитовой и Навкой

Сложнейшие акробатические номера — сальто и вращения на тросах на высоте нескольких десятков метров, — проекции на льду, яркое фаер-шоу, потрясающие декорации-трансформеры — и есть даже настоящая молния в качестве спецэффекта.
Спорт-Экспресс 02 января в 17:51
Спорт

Россиянин Большунов выиграл «Тур де Ски»

РИА Новости 09:49
Общество

Выявлены АЗС с некачественным топливом

Росстандарт опубликовал список 157 АЗС, которые используют некачественное топливо.
Lenta.ru 03 января в 10:15
Здоровье

Ветеринары: Из-за частого кормления у собаки может развиться ожирение

OAnews 21:05
Здоровье

Число заболевших корью в Якутске достигло 68 человек

К 29 декабря число заболевших корью по всей республике составило 51 случай, причём 50 из них — в Якутске.
Life.ru 08:37
Авто

Мутные воды: кроссовер Fisker Ocean дебютировал под караоке

К сожалению, ключевые технические характеристики новинки названы не были, зато Хенрик Фискер лично продемонстрировал одну из уникальных «фишек» Океана — возможность петь хором под караоке прямо во время поездки.
Колёса.ru 19:08
Теннис

Медведев принес России победу над командой США на ATP Cup

Российский теннисист встретился с американцем Джоном Иснером в рамках турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) - ATP Cup.
Газета.Ru 10:28
Армия и оружие

СМИ сообщили о ракетном обстреле посольства США в Багдаде

Как сообщает арабский телеканал, рядом с посольством упали несколько ракет типа «Катюша».
URA.Ru 15:40
Армия и оружие

В Совфеде раскрыли детали военного присутствия США в Ираке

Косачев отметил, что американское военное присутствие в стране было предметом двусторонней договоренности и носило строго определенные рамки, которые были нарушены.
РИА Новости 17:31
Авто

Kia запретила продавать новые седаны Optima таксистам

Компания Kia на K5/Optima с 21 ноября до конца 2019 года на домашнем рынке оформила 16 тыс. заказов, и это при том, что Южной Корее за год планировалось продать 70 тыс. седанов.
Tvoe-avto.com вчера в 11:59
Армия и оружие

ВВС России получат шесть модернизированных Ту-95МС в 2020 году

В распоряжение ВВС России в 2020 году поступят шесть модернизированных стратегических ракетоносцев Ту-95МС, оснащенные новейшими комплексами радиоэлектронной борьбы и авионикой.
REGNUM 08:40
Шоу-бизнес

Лобода спела на немецком и назвала Линдеманна «своим»

Украинская певица Светлана Лобода спела на немецком песню "аленькой елочке холодно зимой", посвятив ее лидеру группу Rammstein Тиллю Линдеманну.
Газета.Ru 20:10
Наука

Тупики пользуются орудиями для получения желаемого

МедиаПоток 03 января в 03:34
Общество

Работодатели намерены повысить зарплаты россиянам

Большинство российских работодателей планирует в этом году повысить заработную плату сотрудникам, сообщает "Российская газета" со ссылкой на сервис HeadHunter.
РИА Новости 01:18
Здоровье

В США запретили продажу электронных сигарет с фруктовыми ароматами

Запрет на производство и продажу картриджей для электронных сигарет с ароматами фруктов и мяты вступит в силу через 30 дней.
REGNUM 03 января в 00:08
Музыка

Группа «Ленинград» воссоединится для выступления в Калифорнии

Группа "Ленинград" воссоединится для выступления на фестивале Coachella, который пройдет в апреле в Калифорнии.
РИА Новости 03 января в 07:41
Как работают Яндекс.Новости?
Премия "Золотой глобус"Больше новостей по теме
Главное