Футбол
Украина.руТарас Михалик финансировал АТО, играя за московский «Локомотив»
Конфликт удалось уладить только после того, как радикалам привели факты, подтверждающие передачу средств украинской армии Михаликом в то время, когда он играл за московский «Локомотив».
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