НХЛ
РИА НовостиТарасенко и Барбашев встретились с Трампом в Белом доме
Обладатели Кубка Стэнли-2019 хоккеисты клуба "Сент-Луис Блюз" по традиции команд-чемпионов американских спортивных лиг посетили Белый дом, где встретились с Дональдом Трампом, сообщается на официальном сайте НХЛ.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 08:27, Ашберн
Музыка
У Билли Айлиш украли кольцо во время концерта
Поклонники певицы начали скандировать, призывая вернуть драгоценность Билли Айлиш, но она попросила их «не беспокоиться» о том, что произошло.
ГЛАС.RU 01:38
Общество
«Газпрому» отключили иностранные компрессоры через спутник
В 2012 году австрийская компания LMF дистанционно отключила "Газпрому" мобильные компрессорные станции (МКС), сообщили РИА Новости в госкорпорации.
РИА Новости вчера в 17:40
Политика
Путин проверит ход ликвидации последствий паводков
Президент России Владимир Путин проведет 16 октября совещание в Кремле по вопросу ликвидации последствий паводков в Иркутской области и на Дальнем Востоке.
Известия вчера в 08:31
Общество
Дженнифер Энистон завела Instagram
Американская актриса Дженнифер Энистон завела Instagram. За несколько часов у нее прибавилось более сотни подписчиков.
Время Пресс вчера в 10:12
Кино
Николь Кидман и Марго Робби пришли на премьеру в похожих костюмах
Николь Кидман сделала ставку на элегантность. Ее брючный костюм больше напоминал офисное решение.
Wday.ru вчера в 08:45
Политика
США провели кибератаку против Ирана, сообщили СМИ
США провели секретную операцию в киберпространстве в отношении Ирана после того, как нефтяные объекты Саудовской Аравии подверглись нападениям, за которыми, по мнению Вашингтона, стоит Тегеран, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на неназванных американских чиновников.
РИА Новости 01:48
Политика
Эрдоган заявил, что не будет встречаться с Пенсом в Анкаре
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в среду, что не намерен встречаться с вице-президентом США Майклом Пенсом, который прибудет с рабочим визитом в турецкую столицу.
ТАСС 07:38
Политика
Кремль назвал неожиданной идею Киева о роспуске ДНР и ЛНР
Идея Украины о роспуске самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) стала неожиданной для всех участников «нормандского формата», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 06:12
Общество
Мошенники стали использовать новый вид фальшивых купюр
Фальшивомонетчики изготавливают купюры специально для банкоматов, сообщили в Генпрокуратуре.
BFM.ru 05:52
Автоспорт
В Майами прошёл митинг протеста против «Формулы-1»
Митинг против проведения гонки «Формулы-1» прошёл в Майами (штат Флорида, США).
REGNUM 07:47
Общество
Рогозин назвал мифом высокую аварийность российских ракет
Директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин назвал стереотипом высокий уровень аварийности ракетно-космической техники в России, передает «РИА Новости».
Ведомости 06:47
Армия и оружие
В Сеть попало видео эффектного полета МиГ-29С на сверхмалой высоте
В Алжире проходят тренировки пилотов истребителей МиГ-29С с различными вводными от командования.
ГЛАС.RU вчера в 12:00
Происшествия
Суд арестовал нового фигуранта дела о беспорядках в Москве Емельянова
Басманный суд Москвы арестовал нового фигуранта дела о беспорядках на несанкционированной акции в Москве 27 июля Владимира Емельянова.
RT на русском 08:13
Технологии
Google Stadia будет запущена 19 ноября
Облачная игровая платформа Google Stadia начнет работу 19 ноября. Об этом разработчики объявили в ознакомительном видео.
Cyber.sports.ru вчера в 11:24
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM 14 октября в 15:12
Экономика
МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики до минимума за 10 лет
Согласно обновленному прогнозу МВФ, в 2019 году мировая экономика вырастет лишь на 3% (на 0,2 п.п. ниже июльского прогноза и на 0,3 п.п. ниже апрельского), что станет наименьшим показателем со времен глобального кризиса 2008–2009 годов.
РБК вчера в 11:16
Происшествия
Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой
В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.
Известия вчера в 08:42
Происшествия
Кот-наркокурьер сбежал из зооуголка перед заседанием суда
В Туле перед заседанием суда сбежал важный вещдок - кот, с помощью которого заключенным в колонию передавались наркотики.
Газета.Ru 07:44
Транспорт
Минтранс и ФАС изучат ситуацию с ценами на билеты «Победы» в Россию
Минтранс России вместе с ФАС проанализирует ситуацию с повышением авиакомпанией «Победа» стоимости билетов из-за рубежа.
RT на русском 06:46
Здоровье
Средняя продолжительность жизни россиян превысила 73 года
РИА Новости 04:04
Общество
Россиянам показали жесткое порно вместо передачи на НТВ
Жители Новомичуринска Рязанской области рассказали, что телеканал НТВ показывал жесткий порнофильм вместо общественно-политической передачи днем 14 октября.
IrkutskMedia вчера в 01:05
Политика
Путин прибыл во дворец короля Саудовской Аравии
Президент РФ Владимир Путин прибыл в Эр-Рияд с государственным визитом, его самолёт приземлился в аэропорту имени Короля Халеда саудовской столицы, передаёт корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 14 октября в 06:41
Происшествия
В ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале
Известия вчера в 22:40
Спорт
Глава РУСАДА подтвердил подмену допинг-проб российских спортсменов
В интервью газете The New York Times глава РУСАДА Юрий Ганус подтвердил, что российская сторона изменила результаты тысяч допинг-проб, чтобы не навредить звездам спорта, которые сегодня являются чиновниками и политиками.
Южный Федеральный 07:43
Хоккей
Евгения Тихонова: Я приезжаю сюда и начинаю с людьми разговаривать, а в ответ — «твое место на кухне»
Фонтанка.Ру вчера в 07:06
Транспорт
Трассу М11 полностью откроют в ноябре 2019 года
Скоростную трассу М11 «Москва—Санкт-Петербург» полностью откроют до конца ноября 2019 года, сообщает ТАСС со ссылкой на первого замглаву Минтранса Иннокентия Алафинова.
Коммерсантъ 07:01