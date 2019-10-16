Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме хоккеистов клуба "Сент-Луис Блюз". В прошлом сезоне команда впервые в истории выиграла Кубок Стэнли. На встрече присутствовали действующие хоккеисты клуба и те, которые перешли в другие команды, сообщает пресс-служба НХЛ.

Тарасенко и Барбашев встретились с Трампом в Белом доме

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