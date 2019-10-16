Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме хоккеистов клуба "Сент-Луис Блюз". В прошлом сезоне команда впервые в истории выиграла Кубок Стэнли. На встрече присутствовали действующие хоккеисты клуба и те, которые перешли в другие команды, сообщает пресс-служба НХЛ.

Тарасенко и Барбашев встретились с Трампом в Белом доме

Политика На Украине возбудили дело против бывшего генпрокурора Луценко Ранее в Госбюро расследований Украины сообщили о возбуждении уголовного дела против Луценко в связи с возможным злоупотреблением служебным положением, заявление подал председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Экономика «Коммерсантъ» узнал итоги государственных аукционов на вылов краба Завершились государственные аукционы по распределению большей части квот на вылов краба.

Происшествия Суд арестовал подозреваемых в избиении до смерти мужчины в Красноярске Центральный районный суд Красноярска арестовал до 13 декабря Андрея Шилова и Сергея Шмелева, подозреваемых в избиении до смерти своего знакомого.

Политика Глава ФСБ сообщил о предотвращении 39 терактов в России Директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что в 2019 году в России было предотвращено 39 терактов.

Общество Названы регионы России с самыми высокими ценами на хлеб Самые высокие цены на хлеб в России зафиксированы в Санкт-Петербурге, а самые низкие — в Перми и Нижнем Новгороде.

Происшествия В Соликамской колонии нашли мертвым заключенного В Соликамской ИК-9 нашли мертвым одного из заключенных. Трагедия произошла в ночь на 16 октября.

Происшествия Мэр Новочеркасска задержан по подозрению в получении взятки Глава администрации города Новочеркасска Ростовской области Игорь Зюзин задержан по подозрению в коррупции, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источники.

Транспорт «Победа» повысит цены на авиабилеты на 40% Прошлой зимой средняя цена билета на рейс в одну сторону на международных линиях перевозчика составляла 4500 рублей, значит, билеты подорожают в среднем на 40%, сказала "Ведомостям" представитель авиакомпании Елена Селиванова.

Культура Ольга Кормухина подала иск на Полину Гагарину за песню Цоя Российская певица Ольга Кормухина заявила, что подала иск против Полины Гагариной из-за кавера на песню «Кукушка», написанную Виктором Цоем.

Шоу-бизнес Семья Заворотнюк впервые рассказала о состоянии здоровья актрисы В записи родные впервые подробно рассказали о состоянии звезды «Моей прекрасной няни», о здоровье которой в СМИ ходят самые страшные слухи.

Политика Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР Киев приступит к выполнению политической части минских соглашений только при условии роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отвода сил по всей линии соприкосновения, заявила 15 октября пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер.

Общество Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом 14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.

Космос Роскосмос планирует отправить на Луну «внука» робота «Федора» Источник в «Роскосмосе» сообщил, что госкорпорация планирует через 3-4 года отправить на Луну антропоморфного робота-лунохода, передает РИА Новости.

Общество «Газпрому» отключили иностранную технику через спутник Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.

Политика В Госдуму внесли проект о проверке сотрудников Росгвардии на полиграфе Согласно законопроекту, военнослужащие, сотрудники, работники и служащие Росгвардии будут обязаны проходить проверку на полиграфе и представлять информацию, «необходимую для обеспечения собственной безопасности» ведомства.

Общество В Гидрометцентре пообещали россиянам теплый ноябрь В большинстве российских регионов погода в ноябре будет теплее обычного, сообщает "Российская газета" со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра Людмилу Паршину.

Общество Специалисты рассказали о правилах питания на работе В Федеральном исследовательском центре (ФИЦ) питания и биотехнологии рассказали RT, как правильно питаться на работе.

Политика Японский журналист призвал Москву признать ошибкой разгром Японии в 1945-м Японский журналист Ресуке Эндо призвал Москву признать ошибкой военные действия СССР против Японии в 1945 году.

Шоу-бизнес Гузеева обидела вдову Караченцова Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина, узнав, что Лариса Гузеева осуждает ее за поведение на поминках мужа, пришла в ужас.

Происшествия В Петербурге задержали подозреваемую в убийстве соседа по коммуналке Следователи задержали подозреваемую в убийстве и расчленении мужчины, части тела которого были обнаружены 5 апреля 2019 года около одного из домов на Канонерском острове.

Общество В Рязанской области телезрителям вместо НТВ показали порно Что еще известно: Один из телезрителей рассказал «Комсомольской правде», что порно начали показывать, когда в эфире должно было идти ток-шоу «Место встречи» с Андреем Норкиным и Иваном Трушкиным.

Армия и оружие ВМС Швеции перепутали сигнал сломанного буя с иностранной подлодкой Шведская подводная лодка спутала сигнал метеорологического буя с иностранной субмариной и спровоцировала проведение масштабной военной операции.

Культура Букеровскую премию 2019 вручили Маргарет Этвуд и Бернардин Эваристо Букеровскую премию вручают с 1969 года, это одна из самых престиж наград в области литературы на английском языке.

Кино «Джокер» лидирует в мировом кинопрокате Фильм американского режиссера Тодда Филиппса "Джокер" по-прежнему остается лидером по сборам в мировом кинопрокате.

Общество С инструктора взыскали стоимость разбившегося самолета Минобороны взыскало 12,2 млн рублей с борттехника-инструктора капитана ВВС Юрия Терешина, по вине которого разбился самолет Ан-26, сообщает "Коммерсантъ".