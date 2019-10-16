НХЛ
РИА НовостиТарасенко и Барбашев встретились с Трампом в Белом доме
Обладатели Кубка Стэнли-2019 хоккеисты клуба "Сент-Луис Блюз" по традиции команд-чемпионов американских спортивных лиг посетили Белый дом, где встретились с Дональдом Трампом, сообщается на официальном сайте НХЛ.
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Происшествия
Пропавшая в Екатеринбурге девушка найдена мертвой
Газета.Ru вчера в 04:30
Транспорт
«Победа» повысит цены на авиабилеты на 40%
Прошлой зимой средняя цена билета на рейс в одну сторону на международных линиях перевозчика составляла 4500 рублей, значит, билеты подорожают в среднем на 40%, сказала "Ведомостям" представитель авиакомпании Елена Селиванова.
Интерфакс 01:21
Здоровье
В Китае на свет появился «мальчик в пузыре»
Газета Кемерова 06:38
Политика
Кремль отреагировал на требование Киева распустить ДНР и ЛНР
Идея Киева о роспуске самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) стала неожиданностью для других участников «нормандского формата», и комментировать ее пока сложно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:38
Музыка
На Украине назвали новые правила национального отбора на Евровидение
Отмечается, что принять участие в новом отборе может исполнитель или коллектив, который «не совершал концертной деятельности на территории России с 2014 года, не планирует и не анонсирует таковую во время конкурса и до финала Евровидения, а также не въезжал на территорию Крыма с нарушением законодательства Украины».
RT на русском 06:18
Кино
Николь Кидман и Марго Робби пришли на премьеру в похожих костюмах
Николь Кидман сделала ставку на элегантность. Ее брючный костюм больше напоминал офисное решение.
Wday.ru вчера в 08:45
Энергетика
На Украине газ для населения подешевел на 4,9%
Компания «Нафтогаз» снизила цену на природный газ для населения на 4,9%, сообщило 16 октября информационное агентство «Украинские новости».
REGNUM 04:18
Общество
В Гидрометцентре пообещали россиянам теплый ноябрь
Россиян может ожидать теплый ноябрь, но вероятность этого прогноза пока не выше 67%, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 01:47
ЖКХ
В России может появиться единая платежка за коммунальные услуги
Все услуги ЖКХ планируют собрать в единой платёжке. Правительство намерено поддержать соответствующий законопроект, сообщают «Известия».
Общественное телевидение России вчера в 09:45
Космос
Шокирующее заявление: «бог хаоса» Апофис врежется в Землю (Express, Великобритания) (Daily Express)
Хорн заявил, что этот астероид диаметром в 340 метров врежется в Землю где-то между Северным и Черным морями.
ИноСМИ 06:04
Футбол
«Ман Сити» попросил Зинченко никогда не сдерживать эмоции
Матч ТВ вчера в 07:31
Происшествия
В ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале
Известия вчера в 22:40
Политика
Директор ФСБ рассказал о предотвращении 39 терактов в России
В России правоохранители с начала года предотвратили 39 терактов и нейтрализовали 32 террориста, сообщил директор ФСБ Александр Бортников.
Газета.Ru 05:47
Здоровье
Врачи рассказали, о чем предупреждает «ком в горле»
Врач и телеведущий Сергей Агапкин советует всем, кого преследует это дискомфортное ощущение, обратиться в больницу и пройти фиброгастродуоденоскопию.
Вечерний курьер 06:09
Происшествия
Известный бизнесмен погиб в ДТП под Челябинском
Один из богатейших предпринимателей Урала, владелец нескольких компаний, работающих под брендом "Руслада" Алишах Сулейманов погиб в ДТП под Челябинском.
Российская газета 03:40
Армия и оружие
ВМС Швеции перепутали сигнал сломанного буя с иностранной подлодкой
Известия вчера в 21:41
Технологии
Wargaming показала свою реализацию трассировки лучей для WoT
Игромания.ру вчера в 16:45
Политика
В Госдуме предложили проверять сотрудников Росгвардии на полиграфе
На рассмотрение Государственной Думы направлен законопроект, в котором предлагается при приятии на службу в Росгвардию ввести проверку на полиграфе.
Российская газета 06:19
Экономика
«Лукойл» может увеличить дивиденды за девять месяцев в два раза
Совет директоров «Лукойла» рекомендовал внеочередному собранию акционеров компании утвердить промежуточные дивиденды за девять месяцев 2019 года в размере 192 руб. на одну обыкновенную акцию, говорится в материалах компании.
Rambler News Service 06:50
Общество
Тысячи митингующих начали марш на Барселону
Всего к каталонской столице идут пять колонн – из Жироны (в ней, по данным правоохранительных органов, около десяти тысяч человек), Вика, Берги, Тарреги, Таррагоны.
РИА Новости 05:45
Политика
Демократы в США потребовали ужесточить политику в отношении России
Кандидаты в президенты США от Демократической партии практически единодушно потребовали ужесточить курс политики Штатов по отношению к России.
РЕН ТВ вчера в 23:02
Авто
Компании Hyundai и Kia дадут пожизненную гарантию на двигатели
Rusargument 04:08
Гаджеты
Новые наушники Apple играют на территории Sony
iXBT.com 06:12
Происшествия
Жители Архангельска привязали мужчину к столбу и устроили самосуд
Вечерний курьер 01:24
Экономика
В Госдуме одобрили повышение МРОТ с начала 2020 года
Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал депутатам нижней палаты парламента России принять в первом чтении правительственный законопроект о повышении МРОТ с 1 января 2020 года до 12 130 рублей.
ФАН 04:45
Авто
В России запретят ездить на новых автомобилях без номеров
С 1 января 2020 года российским автовладельцам запретят эксплуатировать на дорогах только что купленные новые машины без госномеров.
Motor вчера в 07:06
Авто
Представлен BMW 2-Series Gran Coupe
BMW объявила о выпуске 2-Series Gran Coupe.
без руля.ру вчера в 19:05
Футбол
Рэпер Баста купил футбольный клуб СКА
Дни24 вчера в 05:17