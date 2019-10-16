Обладатели Кубка Стэнли-2019 хоккеисты клуба "Сент-Луис Блюз" по традиции команд-чемпионов американских спортивных лиг посетили Белый дом, где встретились с Дональдом Трампом, сообщается на официальном сайте НХЛ.

Тарасенко и Барбашев встретились с Трампом в Белом доме

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