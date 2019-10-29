Футбол

MetaratingsMetaratingsТарасов может продолжить карьеру в Катаре

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов рассказал, что может продолжить карьеру за пределами России. Сейчас 32-летний российский хавбек находится в статусе свободного агента.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Тарасов назвал самых сильных футболистов из числа бывших партнёров по командам

Чемпионат08:13

Тарасов: «Готов поехать играть в Катар, не боюсь перемен»

Sport24.ru07:11

Тарасов готов играть в Катаре

Sport.ru07:43

Тарасов может продолжить карьеру в Катаре

Metaratings06:33

Тарасов: готов за игровой практикой поехать в Катар

Газета.Ru08:00

Тарасов: «Пусть кто-то меня возьмёт, поверит»

Soccer.ru07:41

Тарасов: Дайте мне выйти на поле, пусть кто-то возьмет меня и поверит

Нева Спорт06:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 08:59, Вашингтон
Экономика

Для нелегальных кредиторов введут уголовную ответственность

Нелегальное кредитование граждан может повлечь наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет — такие поправки планируется внести в Уголовный кодекс.
Век вчера в 03:45
Армия и оружие

Колонна военной полиции РФ попала под обстрел в Сирии

BFM.ru 08:37
Общество

В Кремле оценили данные о закрытии компаний малого бизнеса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что данные Минэкономразвития о том, что за год из-за повышения налогов закрылись 668 000 малых и средних предприятий, противоречат данным других ведомств, которые имеются в распоряжении у Кремля.
Газета.Ru вчера в 11:29
Происшествия

Деньги полковнику ФСБ завозили на Rolls-Royce

Один из банкиров заплатил аферистам $450 тыс. Деньги на Rolls-Royce привезли чиновнику, который до изъятия хранил их в служебном сейфе.
Коммерсантъ вчера в 18:51
Энергетика

Казахстан назвал объем поставок нефти Белоруссии

Поставки нефти и нефтепродуктов в Белоруссию из Казахстана могут составить от 1 до 3,5 млн тонн в год, сообщил министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев.
Взгляд.ру 07:52
Здоровье

В России каждые 1,5 минуты кто-то получает инсульт

Нарушение кровообращения в головном мозге вследствие закупорки или разрыва сосудов называется инсультом.
ПроТуймазы 02:43
Игры

Gwent теперь доступен для скачивания в App Store

Игра доступна для обладателей iPhone 6s, iPad Mini 4, iPad 5, iPad Air 2, iPad Pro, iPod Touch 7 или более новых гаджетов от Apple, а также необходимо наличие 2,4 ГБ свободного места.
Cyber.sports.ru 07:22
Политика

Украина и ЛНР начали отвод войск в районе Золотого

РИА Новости 06:41
Футбол

Ибрагимович анонсировал свое возвращение в Испанию

РИА Новости 08:18
Происшествия

Три человека смертельно отравились на вечеринке в Москве

Известия 03:12
Космос

Хаббл запечатлел космическое лицо в космосе

На празднование Хэллоуина космический телескоп Хаббл НАСА/ESA зафиксировал две галактики одинакового размера в столкновении, которое похоже на призрачное лицо.
AstroNews.ru вчера в 13:15
Гаджеты

Появилось изображение умных часов Xiaomi Mi Watch

The GEEK вчера в 06:55
Политика

Корабли НАТО прибыли в порт Одессы

Четыре корабля Североатлантического альянса прибыли в порт Одессы.
News.ru 08:09
Политика

МИД Украины заявил о готовности Зеленского к встрече с Путиным

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире «Громадське ТБ» заявил, что президент Владимир Зеленский готов к встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в «нормандском формате».
РБК 07:30
Общество

Украинские политологи подрались в студии у Соловьева

Российская газета 07:53
Экономика

ЦБ и Минфин представили систему добровольных пенсионных накоплений

Банк России и Минфин разработали систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП), сообщили замминистр финансов РФ Алексей Моисеев и первый зампред ЦБ Сергей Швецов, представившие соответствующий законопроект.
Коммерсантъ 05:53
Общество

Суд взыскал с Павла Грудинина более миллиарда рублей

Истцы — Иван, Тамара и Ольга Маркины, Александр и Дмитрий Ерошкины и Нина Солодовникова — требовали взыскать с ответчика около 1,1 миллиарда рублей реального ущерба и около миллиарда рублей упущенной выгоды.
РИА Новости 07:53
Хоккей

Малкин подтвердил наличие американского паспорта

Известия 01:16
Политика

Зеленский сравнил Украину с Apple из гаража и больным спортсменом

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил Украину с компанией «Apple, которая начинает свой путь в гараже».
Lenta.ru 07:52
Футбол

Дмитрий Тарасов заявил, что Путин много делает для России

Бывший хавбек "Локомотива" в интервью изданию Чемпионат рассказал о своем отношении к российскому президенту Владимиру Путину.
МонаВиста 07:27
Футбол

Валерий Карпин рассказал о чемпионской гонке «Ростова»

Наше время (г. Ростов-на-Дону) 06:31
Происшествия

В Петербурге пришли с обысками из-за строительства «Газпром Арены»

В Санкт-Петербурге начались обыски из-за уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере при строительстве стадиона на Крестовском острове («Газпром Арена»).
РБК 08:16
Происшествия

Сеть по торговле женщинами из России и Украины раскрыли в Израиле

Взгляд.ру 04:11
Общество

Из-за отсрочки Brexit в Британии переплавят сотни тысяч монет

В Великобритании уничтожат 50-пенсовые монеты, отчеканенные ранее в честь выхода страны из Евросоюза, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.
РБК 07:23
Общество

Россияне начали сбор денег для устроившего бойню в Забайкалье солдата

Lenta.ru вчера в 05:42
Политика

Кремль прокомментировал страх россиян перед произволом власти

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал публикации результатов социологического опроса, согласно которым боязнь произвола властей вошла в топ страхов россиян.
Московский Комсомолец 06:22
Общество

Количество моногородов в России может сократиться вдвое

По мнению председателя Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Дмитрия Землянского, количество моногородов будет сокращаться по двум основным причинам: если численность населения теперь составляет менее трех тысяч человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике.
Российская газета 00:30
Общество

В вещании Первого канала ожидаются сбои из-за долгов

Генеральный директор телецентра "Останкино" Михаил Шубин предупредил о сбоях в вещании, с которыми могут столкнуться россияне из-за долгов Первого канала и его подрядчиков, передает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета "Ведомости".
Газета.Ru вчера в 04:52
Кино

Завершились съемки 25-го фильма о Джеймсе Бонде

В социальных сетях франшизы о Джеймсе Бонде было объявлено об окончании основного съемочного процесса картины «Не время умирать» — 25-го фильма об агенте 007.
КиноПоиск вчера в 02:10
Политика

Депутат Рады: Украина проиграет газовую войну с Россией

Украина проиграет России в случае начала "газовой войны" между государствами.
RuNews24.ru 03:39
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дмитрий Тарасов
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник. Мастер спорта России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное